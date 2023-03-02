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Трампа выведут из игры? - Г.Петров
00:01 03.04.2023

Трампа хотят вывести из игры

Бывший лидер США рискует оказаться в первый раз в тюрьме, а не во второй – в Белом доме
Геннадий Петров

2.03.23
С подачи прокуратуры Нью-Йорка, выдвинувшей целый букет обвинений против Дональда Трампа, в США развернулась нешуточная борьба, в которую вовлечены как юристы, так и политики. В ней решится, сможет ли этот самый популярный на сегодняшний день республиканец выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года или не сможет. Начинающийся судебный процесс сам по себе может как повысить, так и снизить уровень поддержки Трампа. А вот проигрыш не только навсегда поставит крест на его президентских амбициях, но и создаст принципиально новую ситуацию в американской политике.
Ожидается, что обвинения Трампу официально предъявят 4 апреля. А пока прокуратура Манхэттена и лично окружной прокурор Элвин Брэгг требуют от него "прекратить нападки". Экс-президент, уже призвавший своих сторонников протестовать в связи с "политически мотивированными обвинениями", пробует подключить к делу Конгресс. Портал Axios сообщает, что Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в Палате представителей. Они якобы готовы через юридический комитет нижней палаты Конгресса начать проверку деятельности прокуратуры Манхэттена. Брэггу, демократу по убеждениям, собираются поставить в вину попытку перевернуть ход избирательной кампании с целью облегчить победу Джозефа Байдена.

Обвинительное заключение пока не опубликовано. Известно лишь, что в нем 30 пунктов, и либо все они, либо их часть связаны с предполагаемой выплатой hush-money (денег за молчание) в 2016 году. Это многократно обсужденная история. Майкл Коэн, тогдашний юридический советник Трампа, признался, что заплатил по указанию своего шефа 130 тыс. долл. порноактрисе Сторми Дэниэлс. Взамен она не должна была рассказывать прессе о своем романе с Трампом, который был в 2006 году. Сам по себе факт выплаты hush-money не является преступлением. Тот же Трамп, по данным американской прессы, выплачивал их не менее 14 раз. Аналогичную статистику можно найти и по многим другим американским политикам. Дела бы вовсе не было, не признайся Коэн, что отдал Дэниэлс свои личные 130 тыс. долл., которые ему были компенсированы из предвыборного фонда Трампа, формировавшегося за счет пожертвований избирателей. А здесь видны признаки пусть и не тяжких, но уголовных преступлений. Чтобы их доказать, прокуратуре потребуется немало усилий. Нужно подтвердить манипуляции с отчетностью и налогами и что Трамп не компенсировал фонду 130 тыс. долл. из собственных средств. Наконец, с высокой долей вероятности надо будет найти доказательства того, что он заплатил Дэниэлс, дабы не отпугнуть перед выборами консервативного избирателя, а не чтобы избежать бракоразводного процесса и раздела своего состояния, оцениваемого в 3,2 млрд долл.

Самое же главное, что усилия прокурора-демократа окупятся только в одном случае – если Трамп будет осужден. Вывести его из участия во внутрипартийных праймериз и тем более избирательной кампании 2024 года вряд ли получится. По делам с такими обвинениями в США под стражу не заключают. Возможны разве что внесение денежного залога и ряд ограничений – например, запрет выезда за границу.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии "НГ" предположил, что расчет сделан на американскую политическую традицию: человек, предстающий перед судом, не может идти в президенты. "Но дело в том, что ситуация сейчас иная. Страна поляризована. Доверие к судебной системе пошатнулось. На этом и играет Трамп. Его политический вес в Республиканской партии увеличился, число его сторонников растет. Может случиться так, что обвинения, которые воспринимаются как политически мотивированные, вообще сделают его безальтернативным кандидатом от партии", – считает он.

По опросу ABC News/Ipsos, 45% американцев считают, что обвинения против Трампа выдвинуты верно. 32% считают наоборот, 23% не определились. При этом опять страна разделилась по партийному признаку. Обвинения поддерживают 88% демократов и не поддерживают 62% республиканцев. Тем временем в пользу Трампа высказался его главный конкурент за влияние в партии, губернатор Флориды Рон Десантис. Он назвал обвинения сомнительными и упрекнул Брэгга в предвзятости. Кроме того, Десантис заверил, что власти штата не будут помогать в экстрадиции Трампа, если их помощь потребуется.

Источник - НГ
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