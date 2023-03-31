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Шокирующие цифры ВОЗ: смертность привитых от ковида зашкаливает
00:05 03.04.2023

Организация срочно пересмотрела практику вакцинации от короновируса, но за ошибки отвечать не собирается

Европейские СМИ проанализировали смертность от пандемии коронавируса в Великобритании на основе статистики правительства и пришли к ужасающим выводам: 90% смертей от Covid-19 приходится на вакцинированное население, 82% из них - на получивших бустерные прививки троекратно. Эта тенденция, по мнению журналистов, продолжает сохраняться и по сей день.

Организация срочно пересмотрела практику вакцинации от короновируса, но за ошибки отвечать не собирается
ФОТО: АГН "МОСКВА"
"К концу мая 2022 года в Англии было зарегистрировано 15 113 смертей от Covid-19, из которых шокирующие 13 666 человек были вакцинированы. Большинство из них среди трехкратно привиты через каждый месяц".

Больше всего беспокоит резкое падение смертности среди непривитых, в то время как число смертей среди привитых растет с каждым месяцем".

Журналисты расследовали, что в течение некоторого времени в официальных данных правительства Великобритании наблюдалась любопытная закономерность. Примерно через пять месяцев после введения каждой дозы вакцины против Covid-19 в каждой возрастной группе уровень смертности на 100 000 населения среди вакцинированных значительно возрастал по сравнению с невакцинированными.

В период с 1 марта по 31 июля 2021 года, в течение пяти месяцев, на вакцинированных приходилось большинство смертей от Covid-19 в Англии, а именно большинство этих смертей (66%) приходилось на вакцинированных одной дозой.

В свою очередь, в период с 1 августа по 31 декабря 2021 года, то есть в течение пяти месяцев, вакцинированные лица стали причиной большинства смертей от Covid-19, причем число смертей почти утроилось по сравнению с предыдущими пятью месяцами - это те, кто был вакцинирован двумя дозами, стали причиной большинства смертей от Covid-19.

Кроме того, в конце мая 2022 года уровень смертности был самым низким среди непривитых в каждой отдельной возрастной группе в Англии и самым высоким - среди вакцинированных одной дозой, двумя или тремя дозами. Закономерность эта уже подмечена, но пока ее причины так и не исследованы.

Одновременно в ВОЗ пересматривают отношение к массовой вакцинации от Covid-19 детей и подростков и делают выводы, что, видимо, проводить ее не нужно.

Эксперты Стратегической консультативной группой ВОЗ по иммунизации (SAGE) уже заявили, что больше не рекомендуют делать эту прививку здоровым детям в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Естественно, причина не в том, что вакцина может быть небезопасна, такое вряд ли кто скажет, особенно в ВОЗ, а исключительно в изменившихся приоритетах в области здравоохранения: "страны, рассматривающие возможность вакцинации этой возрастной группы, должны основывать свои решения на контекстуальных факторах, таких как уровень заболеваемости и экономическая эффективность".

Как интересно - а ведь еще совсем недавно тинейджеров считали едва ли не главными "вирусными бомбами" и пугали пенсионеров, чтобы те вообще не общались с внуками и внучками, так как те могут их "убить".

Не прошло и двух лет, как мнение официальных структур сменилось на прямо противоположное, причем за предыдущее мнение так никто и не ответил. Интересно, станет ли когда-нибудь достояниям общественности, сколько жизней оно стоило?

После своего совещания 20-23 марта Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) пересмотрела "дорожную карту" для определения приоритетности использования вакцин против Covid-19.

Хотя пересмотренная дорожная карта подчеркивает важность вакцинации тех, кто все еще подвержен риску тяжелого протекания инфекции, в основном пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями: "странам следует учитывать свой конкретный контекст при принятии решения о том, следует ли продолжать вакцинацию групп низкого риска, таких, как здоровые дети и подростки", - заявила председатель SAGE доктор Ханна Нохинек.

Кстати, одно явное негативное последствие массовой прививочной компании последних двух лет уже проявилось во всем мире: вследствие ковидных ограничений многие родители переносили и откладывали положенные по национальному календарю детские прививки, плановая иммунизация была сорвана. И это уже сказывается на популяционном здоровье.

Так, уже увеличилось число случаев распространения некоторых заразных заболеваний, например, кори. В 2021 году охват первой дозой вакцины против кори оказался на самом низком уровне с 2008 года, при этом 25 миллионов детей не были привиты вовсе.

Болезнь зафиксирована в регионах, затронутых военными конфликтами, куда привезти вакцины невозможно из-за ведения боевых действий

В России с этой детской инфекцией тоже начались проблемы: например, за последний месяц в Санкт-Петербурге Ленобласти впервые за много лет было зафиксировано сразу 85 случаев кори. Все они на данный момент - завозные из Средней Азии.

Екатерина Сажнева
2 апр. 23

Источник - МК
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