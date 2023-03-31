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Как Эрдоган избежал войны с Россией, - Игорь Моисеев
00:11 03.04.2023

Восемь вариантов кровавой бойни: англосаксы не унимаются

Игорь Моисеев
2 апр. 23
На днях президент Турции Рэджэп Эрдоган фактически прямым текстом заявил, что американцы пытались втянуть его в прямое военное противостояние с Россией.

- Если бы не наши усилия за последние два года, западный клуб ввергнул бы Турцию в войну против России, - заявил турецкий лидер в одном из своих выступлений на телеканале Ahaber. - Пока мы здесь, мы этого не позволим, Вы не втянете нашу страну в войну. Наше желание - закончить конфликт между Россией и Украиной с помощью серьезного и решительного посредничества. Мы хотим, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров, чтобы мы все вместе закончили этот конфликт, - заявил он.

Конечно, это все - заявка на предвыборную президентскую кампанию, которая состоится в мае. Ни один настоящий политик в разгар предвыборной кампании не прошел бы мимо такой "сладкой" и беспроигрышной темы. Тем более что Турция так или иначе была вовлечена в этот конфликт. Пылающая Украина сегодня для турецкого (и не только) обывателя - идеальная полит-пугалка. И Эрдоган логично и вполне ожидаемо ей воспользовался.

Мол, не хотите, как на Украине? Выбирайте меня. Выберете кого-то другого - получите второго Зеленского. И он превратит всех вас в мясной фарш. Не хотите? Смотрите пункт первый.

Возможно, американцы действительно втягивали Эрдогана в этот военный конфликт. Это абсолютно в их стиле.

Во-первых, они живут войной. Это главный движущий мотор их внешней политики. Без нее Штаты перестанут существовать в статусе мировой державы. Это империя, построенная на крови, жертвах и трупах.

Во-вторых, втянуть Турцию за уши в какой-либо региональный военный конфликт - голубая американская мечта. Таким макаром убиваются сразу несколько зайцев. Ослабляется сама Турция. Американцы могут продавать ей оружие (и тем самым еще сильнее взбодрить свой ВПК). Можно навести во всем причерноморском (и не только) регионе управляемый хаос. Поди плохо.

Глядишь, в этой войне удастся устранить самого ненавистного Эрдогана. В идеале - физически. Один раз они попытались это сделать, подняв в армии военный путчи. Тогда его от верной смерти спас Путин. Но с тех пор Эрдоган мягче и пушистей не стал. По отношении к Штатам - точно. И фраза министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу "Уберите от нас свои грязные руки от Турции и не пытайтесь взбудоражить страну"!" (причем для убедительности повторенная дважды), была сказана явно с одобрения Эрдогана. От себя министр - да еще в восточной стране - никогда в жизни не рискнул заявить нечто подобное послу Америки.

Далее. Случись конфликт - по мере его раскрутки и эскалации "по ходу пьесы" можно будет разместить в Турции новые военные базы. Как минимум ракетные. А это уже - контроль над Босфором и Дарданеллами. И совсем другая геополитическая игра в южном подбрюшье России, открывающая невиданные возможности.

Как можно было бы втравить Турцию в военный конфликт между Россией и Украиной? Вариантов масса - учитывая наши тесные и взаимопереплетенные экономические связи. Учитывая, какие профессионалы всевозможных майданов, государственных переворотов и цветных революций сидят в Лэнгли и на Набережной Альберта, 85 (штаб-квартира МI-6), нетрудно догадаться, что они эти провокации могут выдавать на-гора веером. Пройдемся по возможным вариантам.

Первое. Провокация в Карабахе. Там сейчас стоят не только армяне, азербайджанцы и наши миротворцы. Турки тоже есть. Как минимум в качестве инструкторов. Как вариант - можно организовать убийство турецких миротворцев якобы российскими военными. А еще лучше - приказать напасть самим туркам (или каким-то "левым" наемникам в турецкой форме) на располагу российских солдат.

В процессе нападения все атакующие должны погибнуть. Если их не перебьют российские солдаты - добьют в спину свои. Но форма на погибших должна быть турецкая. Это и зафиксируют камеры заранее приготовленных, "заряженных", собранных в одном месте и ждущих своего часа репортеров. А потом западные "акулы пера раздуют кадило", что приказ атакующие получили от самого Эрдогана. Письменное распоряжение "совершенно случайно" будет обнаружено ими в нагрудном кармане убитого турецкого "офицера". И все - запал подожжен. Глядишь, и конфликт разгорится.

Вариант второй. Можно устроить провокацию в рамках зерновой сделки. Что-то типа нападения на гражданский танкер на манер атаки морских бандитов из "Пиратов 20-го века". Только нападут на российский зерновоз опять же люди в турецкой форме. Убьют кого-то из наших (труп в этом сюжете должен быть заявлен обязательно). А то и несколько человек. А судно отбуксируют куда-нибудь в турецкий порт. Где его тоже "совершено случайно" срисует американский беспилотник. Далее - по тексту: журналисты, "кадило", ждем реакции русских.

Вариант третий. Убийство кого-либо из сотрудников российской дипломатической миссии в Анкаре. Или в Стамбуле. Так же, как в свое время в 2016 году убили посла России в Турции Андрея Карлова. Исполнителей - ликвидировать (как в случае с Карловым). И концы в воду. Ну если один раз хорошо получилось, почему бы еще не попробовать?

Вариант четвертый. Можно организовать нападение псевдотурок на расположение российской воинской части в Сирии. Убитые нашими миротворцами солдаты и офицеры тоже, разумеется, окажутся в турецкой форме.

Вариант пятый. Теракт в отношении российских туристов, отдыхающих в Турции. А их там по-прежнему отдыхают сотни тысяч. И они, как и полагается отдыхающим, веселы и беспечны. Идеальная жертва для террористов. Можно ночью атаковать отель с туристами - как в свое время в 2008 году в Мумбаи.

Тогда погибло около двухсот туристов. Или взорвать самолет с отдыхающими - как взорвали в свое время лайнер "Колымавиа" с российскими туристами, летевшими из Египта к себе домой в Санкт-Петербург.

Вариант шестой. Теракт в отношении граждан России, купивших в Турции недвижимость. Таких тоже уже навалом. Счет идет на десятки тысяч. Причем они регулярно тусят между собой, собираются в турецких кафе и ресторанах. Накрыть одну из таких тусовок в каком-то конкретном месте - нет проблем. К тому же к ним с начала СВО добавилось несколько десятков тысяч "бегунков-айтишников". Тоже хороший вариант для потенциальной жертвы.

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Вариант седьмой. Устроить второй "Чернобыль" на атомной станции "Аккую", которая скоро будет открыта в Турции. Здесь задействован российский Росатом. А потом "раздуть кадило", что русские заранее спланировали эту экологическую катастрофу.

Вариант восьмой. Провернуть все разом и в разных местах.

И это только то, что приходит в голову "на первый сигнальный". Но умельцы из Лэнгли и Набережной Аллена накидают вам таких вариантов сотни. А если будет соответствующее финансирование и хорошая поддержка армейцев, резидентуры или силовиков - как перед взрывом Крымского моста или "Северного потока", то возьмутся за дело засучив рукава. Можно вообще маленькую войнушку организовать. Сколько при этом погибнет людей - совершенно непринципиально. Когда это англосаксов останавливало?

Какие-то их этих несбывшихся сюжетов, судя по всему, стали в свое время известны турецкой разведке. Или контрразведке. И разумеется - самому Эрдогану. И соответственно были поломаны на корню и смешаны с грязью. Похоже, в нейтрализации этих планов самое активнее участие принимал и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Может, его сыщики и вышли на сеть американской агентуры в стране. Во всяком случае, терактами в Стамбуле на площади Истикляль в ноябре 2022-го года занималось именно его ведомство. И выводы следствия засекречены до сих пор.

Но, как бы то ни было, втянуть Турцию в войну с Россией не удалось. И это уже хорошо.

Источник - svpressa.ru
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