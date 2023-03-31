Украинский демпинг зерном может свалить пару-тройку... дружественных правительств Европы, - Bloomberg

00:35 03.04.2023 Bloomberg

США



Переизбыток зерна подрывает "добрую волю" европейских стран, в которой так сильно нуждается Украина

Bloomberg: Украина может лишиться поддержки ЕС из-за избытка зерна



В ЕС скопилось огромное количество украинского зерна, пишет Bloomberg. Накануне выборов в странах Восточной Европы фермеры вышли с протестами, что не делает чести нынешним правительствам, а возможная смена власти грозит лишить Украину столь нужной ей помощи.



Заблокированные погранпереходы, министр, которого закидали яйцами, и переполненные хранилища - фермеры в Восточной Европе все активнее выражают свой гнев из-за наплыва зерна с Украины, который угрожает их бизнесу, и это неизбежно подрывает политическую добрую волю Запада.



Польша и другие соседние государства согласились помочь с вывозом зерна с Украины на мировые рынки после того, как в прошлом году из-за начала военного конфликта экспорт оказался заблокирован. Часть этого зерна в настоящее время скапливается в Восточной Европе и угрожает лишить местных фермеров источника доходов.



Этот переизбыток продовольствия стал результатом ограниченных возможностей инфраструктуры, а также того, что фермеры откладывали продажу прошлогоднего урожая. Проблема приобретает политическую окраску по мере того, как недовольные ситуацией фермеры выходят на улицы с протестами.



Местные фермеры медлили с продажей урожая в ожидании повышения цен, которое прогнозировалось после начала спецоперации на Украине. Однако глобальный спад, напротив, привел к снижению цен, в результате чего сельхозпроизводители в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии получают меньше прибыли и с трудом освобождают место на складах в преддверии нового сезона.



Политические лидеры, которые поначалу активно поддерживали Украину, уже начинают жаловаться.



"Мы должны помочь Украине в транспортировке и продаже зерна в страны за пределами Евросоюза. Но это не должно быть сделано в ущерб польским фермерам и местным рынкам", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который всего четыре месяца назад предлагал выделить 20 миллионов долларов, чтобы помочь Украине экспортировать ее пшеницу в Африку.



По словам Моравецкого, Еврокомиссия должна ограничить объем украинского зерна, поступающего в Евросоюз, потому что это дестабилизирует местные рынки.



Переизбыток пшеницы по большей части является локальной проблемой. Объемы экспорта украинского зерна на мировые рынки до сих пор остаются на заметно более низком уровне по сравнению с довоенными показателями, поскольку сделка, которая должна была способствовать вывозу зерна из черноморских портов, не работает так, как было задумано.



Специальная военная операция России на Украине породила опасения по поводу возможного усугубления продовольственного кризиса, поскольку, когда значительные объемы украинского зерна и растительного масла оказались заблокированными в украинских портах, цены на продукты питания подскочили до рекордного уровня. Правительства были вынуждены вмешаться, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, а Восточная Европа превратилась в транзитный пункт. Хотя с тех пор некоторые порты вновь открылись, темпы поставок остаются не слишком высокими. Перевозки по железным, автомобильным дорогам и по рекам до сих пор играют решающую роль.



В 2022 году импорт в Польшу вырос до 2,45 миллиона тонн с примерно ста тысяч тонн в предыдущие годы, и это обернулось огромной нагрузкой на железнодорожные сети. Подвижные составы приходилось заменять из-за особенностей железнодорожной колеи на Украине, в результате чего возникали задержки. Кроме того, приоритет отдавался углю, который Польша была вынуждена импортировать после вступления в силу запрета на поставки из России.



В июне министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик (Henryk Kowalczyk) посоветовал производителям не продавать зерно, поскольку цены вряд ли упадут.



Но фьючерсы на эталонную пшеницу на бирже в Чикаго упали почти вдвое по сравнению с рекордными показателями, достигнутыми сразу после начала СВО, поскольку огромные объемы урожаев у других ключевых поставщиков, таких как Россия и Австралия, развеяли опасения по поводу дефицита предложения.



Кроме того, по словам аналитика из компании Strategie Grains Хелен Дюфло (Helene Duflot), спрос на импорт зерна снижается и в таких ключевых регионах, как Северная Африка - один из основных рынков для европейской пшеницы, - по мере того, как экономики там слабеют.



17 марта фермеры, одетые в желтые жилеты, окружили Ковальчика на сельскохозяйственной ярмарке в польском городе Кельце. Он был вынужден в спешном порядке покинуть ярмарку.



Спустя пять дней министра забросали яйцами во время панельной дискуссии с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским в городе Ясенка, расположенном в двух часах езды от украинской границы. Ранее на этой неделе Ковальчик дал согласие на реализацию плана, предусматривающего выделение помощи на сумму десять миллиардов злотых (2,3 миллиарда долларов) и включающего обещание увеличить пропускную способность портов.



Но фермеры не сдаются, обещая возобновить акции протеста, если ситуация не улучшится в течение следующих двух-трех недель.



Политические последствия



Это недовольство может повлечь за собой политические последствия. В Польше и Словакии в этом году должны пройти выборы, и фермеры являются важным электоратом. Пока по данным опросов в Словакии лидирует ее бывший премьер, который отвергает санкции против России и выступает против поставок оружия на Украину. Болгария находится в похожей ситуации, и выборы там должны пройти уже в эти выходные. Польша приняла более миллиона украинских беженцев и стала одним из крупнейших поставщиков военной и гуманитарной помощи Киеву.



В среду румынские фермеры отправились в Брюссель, чтобы протестовать перед зданием Еврокомиссии, размахивая транспарантами с надписью "Румынские фермеры заслуживают уважения!". После начала СВО Румыния, являющаяся одним из крупнейших производителей кукурузы и пшеницы в Евросоюзе, обеспечила перемещение более половины украинского экспорта зерна по суше.



По словам Развана Филипеску (Razvan Filipescu), вице-президента Ассоциации фермеров-производителей региона Добруджа, в прошлом году импорт вырос почти с нуля до 570 тысяч тонн.



Президент Клаус Йоханнис (Klaus Iohannis) заявил, что кризисного фонда блока в размере 56 миллионов евро для фермеров недостаточно, и он раскритиковал этот фонд за неспособность учесть "огромные жертвы", принесенные балканским народом.



В своем письме, адресованном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Болгария и вышеперечисленные государства Евросоюза, граничащие с Украиной, призвали блок увеличить финансовую поддержку фермеров, рассмотреть возможность покупки излишков зерна для гуманитарной помощи или даже ограничить импорт из Украины.



Словакия хочет, чтобы Евросоюз сотрудничал с Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна из стран-членов, о чем рассказал источник, попросивший сохранить его имя в тайне.



Между тем поставки украинского зерна также могут сыграть важную роль в восполнении любого дефицита в Европе. Засуха в Евросоюзе прошлым летом уничтожила урожай кукурузы, в результате чего потребовалось импортировать дополнительные объемы, чтобы восполнить дефицит. Однако в ближайшие месяцы поставки, скорее всего, сократятся, поскольку военные действия нанесут удар по будущему урожаю.



"Объем экспорта с Украины, в том числе в страны Евросоюза, уменьшится, и это понятно уже сейчас", - сказал Алекс Лисситса (Alex Lissitsa), генеральный директор аграрной компании ИМК.



Также появляются опасения, что соглашение о транзите зерна может быть нарушено.



"Никто не контролирует соблюдение джентльменского соглашения о том, чтобы Европа служила транзитным пунктом для поставок украинского зерна в Африку, - заявил Эмиль Мачо (Emil Macho), председатель Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты. - Оно не работает, зерно застряло здесь".



Тем временем гнев продолжает выплескиваться наружу. В Болгарии производители зерна на три дня заблокировали погранпереходы с соседней Румынией, требуя компенсаций. Почти 80% урожая подсолнечника 2022 года остается нереализованным, и с прошлого года у фермеров осталось более трех миллионов тонн пшеницы, о чем сообщил основатель Национальной ассоциации зернопроизводителей Красимир Аврамов (Krasimir Avramov).



65-летний Веслав Грин (Wieslaw Gryn) выращивает кукурузу, пшеницу, рапс и свеклу на семейной ферме площадью 320 гектаров в Рогове, находящемся на востоке Польши. По его словам, цены на зерно упали на 40%, а ему еще нужно продать сотни тонн.



"Каждый год примерно в это время у меня оставались излишки. Но у меня никогда не таких огромных запасов, как сейчас, - сказал Грин в интервью. - Мои деловые партнеры задерживают платежи, а мне нужны деньги, потому что я уже сейчас должен начать выращивать зерно".



Авторы: Петр Сколимовски (Piotr Skolimowski), Ирина Вилку (Irina Vilcu), Меган Дарисин (Megan Durisin) Источник - ИноСМИ

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