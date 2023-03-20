Глобальный кризис перепроизводства товаров, услуг, элит и идиотов, - И.Нагаев

00:37 03.04.2023 Глобальный кризис перепроизводства товаров, услуг, элит и идиотов

хроники смуты: март 2023 года



Игорь Нагаев



Глобальная прачечная



Когда люди перестают бояться воровать? Тогда, когда знают, что ничего им за это не будет, так как вся система должна рухнуть. И упавшая система похоронит все следы. Что мы видим в мировой экономике и финансах? Реальный кризис перепроизводства товаров, услуг, долгов и элит. Вся мировая глобальная финансовая система, выстроенная в цепочки: Международный Валютный Фонд, Банк Международных расчетов (банк Центробанков ) ФРС, Центральные и коммерческие банки- вся эта система, завязанная на излишние ничем не обеспеченные деньги, на ростовщическом проценте, вся эта система пришла в негодность и начинает рушиться. ФРС и Центробанки должны были эту систему поддерживать в рабочем состоянии, однако именно они систему и начали уничтожать то высокими ставками, то заливая необеспеченными деньгами рынки и т.д. И центробанки стремительно налетают на убытки, и впервые до убытков скатилась ФРС США. И как следствие трещат по швам из-за дефицитов бюджеты многих стран. Надежда на то, что ВПК Запада сможет заработать на войне много денег, пока спотыкается о то, где правительства возьмут для этого деньги, поэтому все стороны заинтересованы в окончании боевых действий на Украине до конца этого года, не позже. При этом, надо отметить, что Россия меньше всех пострадала и от санкций, и от мировых финансовых потрясений, т.к. Россия уже не первый год практически изолирована от мирового финансового рынка.



Однако если кто искренне поверил, что главными новостями марта следует считать новости с фронта или же новости вокруг идеи англичан передать Украине снаряды с наконечником из обедненного урана, или новости об обстреле американской базы сирийской артиллерией при участии проиранских боевых отрядов, то этот человек ошибается. Хотя все эти новости чрезвычайно важны и связаны друг с другом. НО все самое главное происходило все же вокруг финансов и золота, а все остальные новости были только отвлекающим маневром от главного- от денег, точнее от распада мира на валютные зоны, и от мега-распила и мега-воровства денег в мире с использованием целого ряда американских и европейских банков, криптовалютных бирж, в том числе через обанкротившуюся FTX, и Украинского банковского сектора. Например, деньги, выделенные на помощь Украине поступали на Украину, оттуда через сеть банков-корреспондентов возвращались обратно в США и через вышеозначенную криптобиржу, оседали в руках заказчиков.



Еще раньше, при Трампе, американское правительство заставило почти весь мир подписать соглашения об обмене налоговой информацией для отслеживания операций американских физических и юридических лиц по всему миру, практически отменило банковскую тайну, даже в Швейцарии, распотрошило ряд офшоров, вынудив перевести деньги в американский офшор штата Делавер, и заставило вывести крупные суммы денег американских инвесторов из европейских банков, в том числе из Credit Suisse. В результате этот банк, как и ряд других европейских банков, столкнулся с проблемой ликвидности.



В самих США для того, чтобы улучшить финансовые возможности наиболее системообразующих банков, явно решили зачистить банковский мир от мелких и средних банков, т.к. при современной системе автоматизации платежей в режиме онлайн и через банкоматы, необходимость в маленьких банковских конторках на периферии просто исчезла. Зачистишь эти банки, и местные вкладчики отнесут деньги в наиболее крупные и надежные. Что мы сейчас и наблюдаем.



Как вы все знаете, в результате разного рода причин, в США зашатались банки разного уровня. И как следствие, только за неделю 8-15 марта из банков вкладчики забрали более 100 миллиардов долларов. Все началось с падения акций таких банков, как Silicon Valley Bank, First Republic Bank и ряда других банков рангом поменьше в США, далее произошло падение еще ряда других корпораций США, однако вся эта лихорадка тут же перекинулась и в Европу, где главным пострадавшими стали два европейских банка: Deutsche Bank и Credit Suisse. Последний банк в итоге был поглощен другим швейцарским банком UBS Group AG. Но именно эти два банка являются главными мостиками между Европой и США.



И вот в этой схеме, из которой следует как работает американская финансовая система, чтобы иметь повод печатать деньги и выносить инфляцию за пределы США, мы видим два квадратика с надписями "крупные зарубежные банки" и "зарубежные центробанки". При этом надо помнить, что банком всех центробанков в мире является Банк международных расчетов, тот самый, через который, как утверждают специалисты, американские компании торговали с нацистской Германией, и тот самый банк, где складировано много золота из разных стран, в том числе и золота нацистской Германии, под залог которого США кредитовали послевоенную Германию. А золотишко там, конечно в слитках, но источником для появления этих слитков были зубные коронки узников концлагерей и т.д.. Кстати, если даже у национального банка Швейцарии нарисовались убытки в размере почти 150 миллиардов долларов, то, что говорить о других европейских центробанках. На Лондонской бирже цветных металлов неожиданно в мешках, в которых должен был лежать никель, оказались просто камни. А знаменитый австралийский Пертский Монетный Двор был уличен в поставках в Китай золота не соответствующего заявленной пробе.



Пертский монетный двор начал добавлять небольшое количество других металлов к своему золоту еще в 2018 году, чтобы снизить затраты и увеличить объемы производства. Это "фальсифицированное" золото в основном продается на Шанхайской бирже золота (SGE), крупнейшем и наиболее важном рынке золота в Китае. Он поставил высококачественное золото чистоты 99,99%, но должен был поставлять с чистотой 99,999%. Т.е. параметры оказались иные. Говорят, что на Шанхайскую золотую биржу всего было поставлено около 100 тонн "фальсифицированного" золота,.



И если Пертский монетный Двор стал так шельмовать, то значит, в мире действительно кризис, и возникает вопрос:



А где реально золото, которое должно храниться на полках Форт-Нокса, в хранилищах Банка Международных расчетов, хранилищах Лондонской Биржи цветных металлов и т.д. Где это золото? Оно еще там или уже рассосалось по карманам наиболее дальновидных олигархов? Что-то мне подсказывает, что золото уже разложено по карманам. И чтобы скрыть эти неприятные факты в мире должно быть как можно больше шума вокруг любых других дел - например, вокруг возможной поставки Англией Украине снарядов с сердечником из обедненного урана. Главное отвлечь внимание от отмывания денег демократами, и от реального положения дел с золотом.



Самое интересное узнается только сейчас. Начнем с того, что ФРС США состоит из 12 банков,



из которых самые большие – это Федеральный резервный банк Нью-Йорка и Федеральный резервный банк Сан-Франциско, в числе акционеров которого числится финансовая группа, которая владела печально известным банком Silicon Valley Bank. Но тогда почему ФРС отказалась спасать этот банк, который имеет прямое отношение к самой ФРС? Вот если сотрудники или руководители этого банка разложили по карманам деньги вкладчиков и вывели их куда подальше, то, конечно, следует замести следы. Однако, вспоминаем материалы, обнародованные в США республиканскими структурами и выясняем, что администрация Байдена, возможно, причастна к воровству и отмыву бюджетных американских денег через Украину, откуда они уходили на печально известные обанкротившиеся криптобиржи, которые работали так или иначе в связке с вышеупомянутым Silicon Valley Bank.



Получается, что высшие финансовые круги страны одновременно делали несколько проектов, а именно:



- вернуть деньги американских налогоплательщиков в США, а это очень сложный и медленный процесс, как говорили сотрудники Минфина США, таких денег укрыто за кордоном не менее 20 триллионов долларов;



-активно пилить американский бюджет через Украину и связанные с ней структуры, в том числе американские;



-зачистить банковский американский мир от мелких и средних банков;



-распотрошить европейских инвесторов, заставив их переводить деньги из европейских в американские банки, и переносить производство из Европы в США, а также заставить Европу покупать дорогой американский СПГ.



Естественно, чтобы замести следы всех этих проектов, особенно распила бюджета и отмыва денег, надо было обрубить концы в виде криптобирж, заемщиков, которые якобы брали деньги на стартапы, на самом деле через некоторых из них просто выводились деньги из банков, и стоящих в этой цепочке соответствующих банков. Что и сделали. Т.е. ребята красиво пилили бюджет, клали его по карманам, как утверждают американские эксперты, а потом за счет денег ФРС, по сути бюджетных денег, спасают вкладчиков. Молодцы! Нам это не ново. Истории с Бин-Банком и Номос-банком на слуху, но по сравнению с американским размером воровства, наши - просто шпана из подворотни.



А ведь как громко кричали о том, насколько огромен и перспективен для инвесторов рынок стартапов в США! Оказалось, что большая часть этого рынка использовалась не только для развития новых технологий, но в основном для вывода денег из банков, т.е. воровства. Ничего нового, в России мы это тоже проходили, когда целые юридические фирмы создавали новые предприятия, прогоняя и через них большие деньги, даже выводили на рынок, и все только с одной целью- продать заказчику-банкиру фирму на которую можно будет получить большой кредит, а потом, получив этот кредит, разложить его по карманам.



Горячий март



17 марта 1991 года в СССР был проведен всесоюзный референдум о необходимости сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик , и 76% граждан, принявших участие в этом референдуме ответили: "ДА".



Т.е. воля народа была высказана точно. Народ не хотел ни распада СССР, ни реставрации капитализма, народ хотел только навести порядок в своей стране, чтобы всем было жить хорошо. Как известно, народ в итоге всегда прав. Советские партийные и государственные чиновники вместе с мафиозными структурами, в битве за личную власть и деньги, развалили Советский Союз и возродили капитализм. Это неприятие воли народа привело к огромной череде потрясений на территории бывшего СССР, череде гражданских войн, к числу которых можно отнести и все то, что происходит с 2014 года на Украине и вокруг нее. А всего то надо было в 1991 году принять волю советского народа.



Следствием самоликвидации СССР также можно считать другие события из марта, например:



- бомбардировки блоком НАТО территории бывшей Югославии, начавшиеся в марте 1999 года,



- агрессию США с союзниками против Ирака в марте 2003 года.



И все эти события есть следствие исчезновения великой моей Родины - Советского Союза.



Отправная точка множества мировых событий, как вы уже поняли, - это нежелание элит и элиток следовать воли народа, выраженной по результатам референдума.



А сейчас правительство Франции не хочет слушать волю своего народа, и как мы видим, Франция полыхает в невиданных по силе протестах, на улицы вышло примерно 9 миллионов человек. В Германии начинают бурлить граждане, в Израиле народ практически произвел революцию по свержению команды премьер-министра Нетаньяху. В основе всех этих протестов-падение уровня жизни граждан нежелание жить в электронном концлагере, в котором правят исключительно чиновники, без оглядки на нужды народа. Какими это вызвано причинами можно говорить много, так как причин много, но вывод прост: простой народ стал жить хуже и улучшения не намечается.



Европа без руля и ветрил



Иногда, глядя на тех наивных европейцев, которые искренне верят своей прессе и пропаганде, но при этом больше не верят в Бога, я думаю, как они похожи на нас советских граждан конца 70-х годов. Мы тоже были доверчивыми, конечно, на кухнях спорили и говорили о проблемах, но не более. Я говорю именно про конец 70-х. потом все изменилось, ибо постоянного нет ничего. И люди опять не могут понять: откуда? куда? зачем?



Поэтому написалось в марте у меня такое стихотворение:



Ослепленные светом

Обитатели Тьмы

Не узнают и летом ,

Перекресток зимы.



Будоражит рассветность,

Когда ложь в рукаве.

Слушай сердце в ответе

И последуй судьбе.



В корне многих вопросов

Слышу: Главное- жить!

Жизнь полна перекосов

В толкованьи любить.



Средь Иллюзий свободы

Путь заузят мосты ,

Одержимым заботой

Не понять красоты.



В переменах погоды

Ты узнай смену мер:

Чем измерить невзгоды

В мир безверия Вер?



Любви Вышнего чары

Оберегом горят,

Нету большего дара,

Как просящему дать.



Нету большей забавы,

Как блуждать в пустоте.

И страшней нет отравы,

Чем перечить судьбе.



Нету большей заботы

Сохранить как Любовь.

Тяжелей нет работы,

Как лечить дураков.



И короче нет мига,

Где был счастлив и рад,

Кровью пишется книга

Про вишневый твой сад.



И дорогою предков,

Где проложена гать,

Мы пойдем по их меткам:

Возлюбить и летать.



Не суди очень строго

Эту хрупкую мглу,

Я приду просить Бога

За всех тех, что люблю.

20.03.2023г. г.Москва

Написано в автомобильной пробке на Краснопресненской набережной.



Возвращаемся к европейцам. Спросите тех еще живых свидетелей того, как трудно и бедно жили европейцы после Второй мировой войны, посмотрите французские и итальянские фильмы начала 50-х и вы увидите, как скромно они одевались и как скудно кушали. Однако прошло не так много времени и уровень жизни европейце стал настолько высоким, что многие граждане бывшего СССР при первой возможности переезжали туда жить и работать. Так откуда взялось благополучие Европы?



Оно взялось от залога европейского золота в закромах Форт-Нокса в США. Имея на хранении такое количества золота, конечно, можно было кредитовать европейские компании, в первую очередь для закупки технологий и оборудования в США, территория которых от войны не пострадала. И Америка разрешила продавать эти товары на своем рынке, т.е. Америка открыла для Европы кредитные линии и свой рынок. При капитализме наиглавнейшее условие роста это доступ к дешевым ресурсам и к богатому рынку сбыта. Дешевые ресурсы Европа продолжала получать из ряда бывших колоний, а также начала получать из СССР, особенно Германия, и особенно энергоносители. Зачем так поступили американцы? Америке нужен был реальный силовой щит в Европе в виде НАТО против социализма. А для этого нужно было поднять экономики Европы и благосостояние европейцев, чтобы они не хотели власти коммунистов. В тот момент, когда советские военные неофициально воевали против армии США во Вьетнаме, США разрешили Германии подписаться под советские поставки дешевого трубопроводного газа!!!



Вот так на деньги США при активном участии, прямо или косвенно, Европа стала богатой. И вдруг сейчас Америка начала уничтожать эту идиллию? Почему? Да потому что Боливар не выдержит двоих, самим кушать хочется. Ситуация складывается так, что мир погрузился в реальный кризис перепроизводства товаров, услуг, элит и идиотов. В этой ситуации каждый сам за себя. Если глубинные объединения европейских элит, особенно с королевскими кровями, не очнутся и не снесут руками народа управленцев тех стран, которые особенно послушны США, то Европа будет разорена очень быстро. Если же эти элиты смогут победить свои проамериканские правительства и поставить национально- ориентированные, то тогда они спасутся, но уровень жизни все равно уже прежним не будет. Некоторые мой прогноз обсмеют, однако эти критики должны помнить, что Европа ресурсно-дефицитный регион мира. И это касается даже пресной воды, а не только энергоносителей. Ну нет у Европы всего необходимого на своей территории для поддержания красивой и сытой жизни. Вот и весь сказ. Лучше всех на земле обеспечены ресурсами только две страны: США и Россия. Отсюда и проистекают все события последних лет.



Так что нищая на ресурсы Европа просто обречена либо жить сильно скромно и экономно, либо хорошо, но за чужой счет, отсюда стремление запада все время нас завоевать, им нужны ресурсы задешево и много.



Особенно хочу отметить, что нейтралитет Швейцарии и Финляндии позволил этим странам хорошо жить и процветать. Но у нас на глазах они от своего счастья отказываются, утрата нейтралитета этими странами - есть начало их конца. Иначе говоря, неважно кто будет у руля Европы, но очень скоро она не будет уже единой, и уровень жизни в Европе упадет в любом случае. Вопрос только в том –насколько упадет.



Переформатирование Евразии и новая Холодная война США, но уже с Китаем и Россией сразу



По мере усиления финансовых проблем в США, весь мир ищет как сделать так, чтобы не потонуть вместе с долларом. Поэтому совершенно неудивительно, что при активном участии Китая и России начались процессы по переформированию мира. Так, вчерашние враги и соперники Саудовская Аравия и Иран договорились установить дипломатические отношения, тоже самое собираются сделать ОАЭ и Сирия. А наш Президент во время визита в Россию руководителя Китая Си Цзиньпина, призвал страны Африки и Латинской Америки переходить на расчеты в китайских юанях, уходя от доллара. Саудиты уже начали торговать с Китаем через юань. Т.е. это начало конца американского доллара как эквивалента мировой торговли, но не самого доллара. Кроме того, торговая война Америки с Китаем зашла так далеко, что уже пахнет реальной новой холодной войной. Престарелый и опытнейший политик США Киссинджер громко предупредил, и не раз, американскую элиту, что Вторая холодная война против Китая и России будет намного опаснее, чем Первая Холодная война с СССР, так как Китай уже является сверхдержавой, и его ВВП уже превосходит американский, а в союзе с российским ядерным щитом, Китаю бояться вообще нечего.



Китайский юань торчит в графе "прочие", ну в реальности это примерно 3-4% операций на международном валютном рынке. Однако юань считается надежной валютой для того, чтобы центробанки мира могли держать его в золотовалютных резервах.



Как видим, доля юаня велика и увеличиваться будет с каждым днем по мере ухода от расчетов в долларах на другие валюты, в том числе на китайский юань.



Цифровой рубль



В мире до сих пор было два вида фиатных денег: безналичные и наличные.



Однако на горизонте замаячил третий вид - - цифровые.



Наличные деньги остаются наличными даже, когда нет электричества, связи и невозможно совершать платежи безналичными или цифровыми, а кроме того хакеры могут взломать эти системы связи, или данную систему платежей или ваше устройство, с которого вы управляете цифровыми деньгами. Т.е. слабых мест у безналичных и цифровых денег много. Но зачем же тогда их пытаются внедрить? Да потому, что цифровые деньги дают полный контроль государства над вашими доходами и расходами, не позволит вам работать в черную, заставит платить налоги и т.д. И самое главное, если ради внедрения цифровых денег отменят наличные деньги, то граждане попадают в полнейшую зависимость от чиновника или искусственного интеллекта, которые будут решать дать тебе доступ к твоим же деньгам или нет, или наказать тебя за неправильное поведение. В том числе за твои политические взгляды. И ничего на черный день ты отложить не сможешь.



Как вы знаете, криптовалюта эмитируется не Центральными банками, не государством, и расплачиваться ей затруднительно. Цифровые же деньги эмитируются государством и расплачиваться ими можно свободно, и скорость платежей, в том числе между разными странами быстрее, и стоимость перевода дешевле. Однако, если внедрение цифровых денег повлечет отмену наличных, то в России может грянуть бунт. Так как жить в реальном цифровом концлагере без страховки (без денег под подушкой) на завтрашний день, в полном рабстве у ИИ наши граждане не захотят. Я в этом просто убежден. Кроме того, функционирование цифровых денег подразумевает идеальные и защищенные каналы связи по всей стране, отсутствие сбоев с электричеством, и идеальную защиту от киберпреступников. Ничего из этого гарантировать государство сейчас не в состоянии. И связь не везде нормальная есть, и перебои с электричеством бывают, и русские хакеры- лучшие хакеры в мире, т.е. гарантировать сохранность наших цифровых денег в данный момент наше государство не в состоянии. Кроме того, так как скорость передвижения цифровых денег выше, то и волны инфляции будут достигать наши кошельки быстрее.



Выводы: в данный конкретный момент вводить цифровые деньги имеет смысл только для трансграничных платежей и межбанковских платежей. Запрещать наличные деньги нельзя, переводить физические лица и юридические лица насильно - нецелесообразно.



***



18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации, и в марте только 1908 года родилась замечательная поэтесса и переводчик Мария Петровых. Поэтому вспомним ее стихотворение, посвященное Севастополю.



Бело-синий город Севастополь,

Белокрылый город в синеве…

Моря ослепительная опыль

В скверах оседала на траве.



Город с морем сомкнуты в содружье.

Синей соли съедены пуды.

Дымной славой русского оружья,

Пушечным дымком несло с воды.



Белый камень в голубой оправе,

Ты у недруга в кольце тугом.

Город русской доблести, ты вправе

Горевать о времени другом.



Шрам широкий над крутою бровью

Ты через столетие пронес,

А теперь лежишь, залитый кровью,

И морских не осушаешь слез.



Слезы эти - зарева кровавей -

Отольются гибелью врагу…

Белый пепел в голубой оправе

На осиротевшем берегу!



Тяжко, Севастополь, о как тяжко!

Где ж прославленная на века

Белая матросская рубашка,

Праздничная синь воротника!



Плачь о тех, кто смертной мглой объяты,

Чьи могилы волнами кругом…

Ты еще начнешься, но себя ты

Не узнаешь в облике другом.



Поэта часто, как пророки видят суть событий нынешних и грядущих. Она, конечно, угадала, Севастополь давно воспрял и наполнен жизнью. Да будет так!



Текст полностью

https://zavtra.ru/blogs/krizis_pereproizvodstva Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680471420





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