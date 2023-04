Китайский анализ военного конфликта на Украине

00:40 03.04.2023 для подготовки к конфликту на Тайване



Владимир Овчинский



1 апреля 2023 г. в The New York Times опубликована статья Криса Бакли "Китай извлекает уроки из потерь России на Украине и ее выигрышей".



Автор пишет, что "с прицелом на возможный конфликт из-за Тайваня китайские аналитики тщательно изучают военные действия на Украине в поисках идей, начиная от важности линий снабжения и заканчивая мощью ядерных угроз".



В косвенной борьбе между двумя сверхдержавами на другом конце света Пекин видит источник бесценных уроков в области оружия, военной мощи, разведки и сдерживания, которые могут помочь ему подготовиться к собственным потенциальным войнам.



Война - это "испытательный полигон", говорят они, который дает Китаю возможность учиться на успехах и неудачах обеих сторон. The New York Times изучила около 100 китайских исследовательских работ и статей в СМИ, в которых даются оценки войны китайскими военными и военными аналитиками.



С прицелом на разработку Китаем гиперзвуковых ракет, которые могут обладать высокой маневренностью в полете, они проанализировали, как Россия использовала это оружие для уничтожения бункера с боеприпасами, склада горючего и других целей.



Они изучили, как украинские войска использовали спутниковую связь Starlink для координации атак и обхода попыток России отключить их связь, и предупредили, что Китай должен быстро разработать аналогичную низкоорбитальную спутниковую систему и найти способы вывести из строя конкурирующие системы.



Они утверждали, что президент России Владимир В. Путин удерживал западные державы от прямого вмешательства в дела Украины, угрожая ядерным оружием, что может способствовать расширению собственной ядерно-оружейной программы Китая.



Военный конфликт на Украине предложил "новое понимание будущей возможной мировой войны", написал в январе 2023 года в газете Guangming Daily генерал-майор Мэн Сянцин, профессор Университета национальной обороны в Пекине. Он также писал: "Российская стратегия ядерного сдерживания, безусловно, сыграла роль в том, что НАТО под руководством США не осмелилось напрямую вступить в войну".



Чиновники Пентагона заявили, что российская операция служит строгим предупреждением Китаю о том, что нельзя рисковать войной из-за Тайваня, который находится примерно в 100 милях от его побережья. Россиян преследует нехватка оружия и боеприпасов, сбои в разведке, что приводит к остановке наступления и потерям.



"Нам следует обратить внимание на выявленные недостатки в логистике и поставках российских вооруженных сил", - говорится в статье в журнале, издаваемом китайским агентством по разработке основных военных технологий. В нем говорилось, что Китаю необходимо подготовиться к аналогичным вызовам, "когда мы рассматриваем будущие морские переходы, захват островов" и другие опасные операции - неявная ссылка на захват Тайваня.



Однако в конечном итоге изучение ошибок России может укрепить убежденность Китая в том, что он может победить в возможном конфликте, считают иностранные эксперты, изучающие Народно-освободительную армию Китая (НОАК).



Официальный военный бюджет Китая в 225 миллиардов долларов почти в три раза больше, чем у России, а огромные производственные и технологические мощности Китая означают, что он может производить множество передовых беспилотников и другого оружия, которого не хватает российским вооруженным силам.



Члены Центральной военной комиссии Китая приносят присягу во время Всекитайского собрания народных представителей в Пекине в марте 2023 г.



"Они попытаются внедрить эти уроки в свою подготовку, офицерское образование и доктрину, которая сейчас пересматривается", - сказал Джоэл Уатноу, старший научный сотрудник Университета национальной обороны в Вашингтоне, изучавший, как НОАК может извлечь уроки из войны в Украине. "Это был тревожный сигнал о том, что в полевых учениях и на бумаге все может выглядеть легко, но когда вы встречаете врага, все очень быстро становится очень сложным".



Китай не вел крупных войн уже 40 лет, с тех пор как Дэн Сяопин направил войска в соседний Вьетнам, а его военные ученые с особым усердием изучают конфликты других стран.



Конфликт на Украине имеет особое значение для Китая, потому что он включает в себя косвенное противоборство России, близкого партнера Пекина, с Соединенными Штатами и их союзниками, поддерживающими украинские силы.



Китай "близок к этой войне, чего нельзя сказать о войнах в Ираке или даже в Афганистане", - сказал Лайл Дж. Гольдштейн, эксперт аналитического центра Defense Priorities в Вашингтоне, изучавший китайские оценки военных действий на Украине. "Они видят себя потенциально на месте России, более или менее вступающей в войну против Америки".



Некоторые китайские эксперты говорят, что трудности России с мобилизацией достаточного количества пехоты свидетельствуют о том, что Китаю необходимо сохранять свои наземные силы сильными и многочисленными, даже если он расширяет свои морские и воздушные силы. Опыт России показал, что "великая держава должна поддерживать наземные силы разумного масштаба, иначе она потеряет свое преимущество на поле боя", - написал в этом году У Дахуэй, бывший военный исследователь, ныне работающий в Университете Цинхуа в Пекине.



Недостаточные возможности России предоставить своим войскам оперативную и надежную информацию о передвижении украинцев также побудила китайских аналитиков призвать силы НОАК научиться лучше использовать беспилотники, средства связи и спутники в бою.



"Россия не смогла в достаточной степени масштабировать различные операции отчасти из-за недостаточной координации и обмена разведывательными данными", - сказал Бонни Лин, директор проекта China Power в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. "Теперь Китай может попытаться участвовать в учениях гораздо большей сложности".



В более широком смысле, проблемы России на Украине, по-видимому, укрепили официальное мнение Китая о том, что Пекин, как и Москва, находится в центре возглавляемой Соединенными Штатами кампании "гибридной войны", которая включает экономические санкции, технологические запреты, информационные кампании и кибератаки.



Карта, показывающая места вокруг Тайваня, где военные Китая проводили учения



"Соединенные Штаты и Запад ухватились за этот конфликт, чтобы участвовать в тотальном политическом отрицании, тотальном дипломатическом подавлении и полной культурной изоляции России", - Гао Юнь, научный сотрудник Китайской академии военных наук, одного из элитных институтов, который формирует планирование войны, пишет главная газета НОАК. "Помимо жестоких столкновений крови и огня на полях сражений, борьба в сфере информации и восприятий столь же интенсивна".



Китайские военные аналитики сосредоточили свое внимание на оборудовании и разведывательных данных, которые страны НАТО предоставили Украине для борьбы с российскими войсками. По словам Гольдштейна, Китай отслеживал тысячи ракет Stinger, Javelin и других ракет, приобретенных Украиной, и взвешивал, что произойдет, когда Тайвань нарастит свои запасы. "Я считаю, что китайцы очень внимательно следят за всем этим, складывая цифры и производя расчеты", - сказал он.



Еще одним объектом внимания китайских военных аналитиков было использование Украиной Starlink, спутниковой службы, управляемой SpaceX, причем некоторые предполагают, что Пекину следует создать собственную аналогичную систему.



Starlink помог украинским силам поддерживать связь и проводить прямые атаки даже там, где цифровая инфраструктура была уничтожена. Китайские военные аналитики обратили внимание на неспособность российских войск отключить Starlink для решения своих проблем на поле боя. Спутники Starlink дешевле запускать и эксплуатировать, чем традиционные спутники (вдохновленный Украиной, Тайвань также начал изучать эту технологию).



"Столкнувшись с угрозой Starlink, - заявили в своем исследовании китайские ракетные и военные исследователи , - мы должны разработать и построить собственные низкоорбитальные спутники".



Инженеры китайской армии в статье, также цитируемой в недавнем отчете Reuters, предположили, что Соединенные Штаты могут использовать такую ​​технологию в конфликте с Китаем. "Необходима разработка мер "мягкого" и "жесткого" уничтожения низкоорбитальных спутниковых систем", - написали ученые.



Украинский солдат со спутниковой связью Starlink на передовой в Кременной, Украина, январь 2023 г.



Китайские военные аналитики также извлекают уроки, связанные с наращиванием ядерного потенциала Пекина. Они утверждают, что ядерные угрозы В. Путина эффективно удерживали президента Байдена и НАТО от непосредственного вступления в войну. При потенциальном вторжении на Тайвань Пекин обдумает, как он может сдержать Вашингтон, который пообещал помочь острову защитить себя и может напрямую вмешаться в военный конфликт.



"Из этого видно, что ядерные силы - это то, как великая держава демонстрирует свой статус", - написали два китайских исследователя в области ракетостроения в одной статье о российской стратегии.



Китай осудил использование ядерного оружия в войне и клянется, что никогда не будет инициировать нападение с применением ядерного оружия. Тем не менее, лидер Китая Си Цзиньпин в 2022 году указал, что Китай продолжит наращивать свой ядерный арсенал, который в настоящее время насчитывает более 400 боеголовок, что все еще намного меньше, чем у России или Соединенных Штатов.



По данным Пентагона, к 2030 году ядерный арсенал Китая может вырасти примерно до 1000 боеголовок. Угрожающие жесты В. Путина могут стать примером для китайских лидеров, сказал Уатноу из Университета национальной обороны. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680471600





