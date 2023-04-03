 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 03.04.2023
08:12  В узбекском Ургенче заведующая детдомом продавала воспитанниц чиновникам для сексуальных утех
08:08  Каз-ученые продолжают дешифровку загадочной средневековой книги, написанной на человеческой коже
07:53  Захвативший кресло лидера Коммунистов Казахстана Ертысбаев обвинен однопартийцами (в который раз) в аморалке
07:10  "Вагнеровцы" подняли свой флаг над мэрией Бахмута
00:40  Китайский анализ военного конфликта на Украине
00:37  Глобальный кризис перепроизводства товаров, услуг, элит и идиотов, - И.Нагаев
00:35  Украинский демпинг зерном может свалить пару-тройку... дружественных правительств Европы, - Bloomberg

00:33  Foreign Policy: Администрация Байдена вбила последний гвоздь в гроб американской дипломатии
00:11  Как Эрдоган избежал войны с Россией, - Игорь Моисеев
00:05  Шокирующие цифры ВОЗ: смертность привитых от ковида зашкаливает
00:01  Трампа выведут из игры? - Г.Петров
00:00  Умер легендарный советский боксер Игорь Высоцкий, мутузивший "непобедимого" Мохаммеда Али
Воскресенье, 02.04.2023
19:49  В питерском кафе взорван укр-террористами известный донецкий военкор Максим Фомин (Татарский)
16:19  В Бишкеке намечен митинг за отставку начальника столичного ГУВД Азамата Ногойбаева
15:07  Кто виноват? Глава ГУВД Бишкека Ногойбаев о сексе с малолетками
14:06  Global Times: США сделали первый шаг к собственному краху. Мир их поддержал
14:03  American Thinker: Запад превратился в "пороховую бочку" народного недовольства
13:59  Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
11:44  Уроки истории. Почему не получается? - Зайнидин Курманов
10:45  Евразийство как научная парадигма и прагматический проект, - Абдылда Мусаев
09:40  Последняя ставка Байдена, - Петр Акопов
08:41  Новый хоким Ташкента отменил свое решение о создании "агитационных групп для пропаганды проекта Конституции"
01:34  Геополитика и "русский ответ" Путина на "русский вопрос",- НГ
00:57  УзбСкандал. Дело об изнасиловании воспитанниц семейного детского дома в Ургенче
00:49  Японское правительство рубит сук, на котором сидит. Инфляционная боль потребителей
00:47  Ползучий аншлюс Молдавии, - Петр Дмитриев
00:40  Пенсионная реформа в Кыргызстане. Чего ожидать? - Бактияр Алиев
00:35  Красный март Макрона, - Дмитрий Сабов
00:18  Токаев решил давить на Москву провокацией с "сепаратистами" Северного Казахстана, - Айнур Курманов
00:16  Выборы в Турции: Есть ли шанс у Эрдогана остаться у власти? - Игорь Перминов
Суббота, 01.04.2023
23:41  Подсудимый генерал Казполиции Кудебаев тихо удрал заграницу?
21:19  Саудовская Аравия в БРИКС - шаг к краху нефтедоллара
20:10  США сотрясают трансгендерные войны, - М.Дудаков
17:34  В Хорезмской области Узбекистана новые хокимы районов: Ургенчского - Султанов, Кошкупырского - Эгамов, Багатского - Назаров
16:56  КазПрокуратура возбудила новое дело против Болата Назарбаева
13:32  Мир с подвохом. Почему не надо переоценивать ирано-саудовское соглашение, - Сергей Кожемякин
10:07  Как Трамп может быть избран президентом и управлять из тюрьмы
09:27  Референдум в Узбекистане: что изменится в политике в регионе ЦА, - Батыр Турсунов
09:25  Беспрецедентное шоу: названа вероятность ареста Трампа в наручниках во вторник, - МК
09:23  Верующие уйдут в катакомбы: политолог Ваджра о ситуации с Киево-Печерской лаврой
00:58  Подготовка к новой Мировой войне, - Тьерри Мейсан
00:55  Усталость растет, боевой дух Украины падает - и поражение все реальнее, - Эрл Мак
00:53  Три ферзя. Америка пытается устоять на новой мировой "шахматной доске", - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:40  Названы возможные последствия для Трампа после громкого суда
Пятница, 31.03.2023
23:18  Акимом Ленинского района Бишкека стал упоротый мыркабес Мураталы Тагаев
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19:42  Такер Карлсон: предъявленное обвинение Трампу ввергло политику США в хаос
19:41  Зачем глобальные элиты сокращают население Земли
19:35  Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули, - Фуат Онер
19:16  Сват президента Жапарова - Тумонбаев возглавил Бишкекасфальтсервис
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"Вагнеровцы" подняли свой флаг над мэрией Бахмута
07:10 03.04.2023

Российские войска взяли центр Бахмута
Михаил Рябов. 03.04.2023

Российские войска заняли центр Бахмута (Артемовска) и водрузили над городской администрацией триколор с упоминанием Владлена Татарского. ВСУ продолжают контролировать западную часть города, поэтому, судя по опыту Соледара, потерю населенного пункта Киев будет отказываться признавать до последнего.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала ситуацию в Бахмуте "очень тяжелой". По ее словам, помимо добровольцев из ЧВК к штурмовым действиям присоединились "профессиональные подразделения десантников".

Российские войска заняли центр Бахмута (Артемовска) и водрузили над городской администрацией триколор с упоминанием...
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Одновременно стало известно о возвращении в зону СВО командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского – одного из самых популярных военачальников.

Источник - politnavigator.net
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