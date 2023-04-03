"Вагнеровцы" подняли свой флаг над мэрией Бахмута

07:10 03.04.2023

Российские войска взяли центр Бахмута

Михаил Рябов. 03.04.2023



Российские войска заняли центр Бахмута (Артемовска) и водрузили над городской администрацией триколор с упоминанием Владлена Татарского. ВСУ продолжают контролировать западную часть города, поэтому, судя по опыту Соледара, потерю населенного пункта Киев будет отказываться признавать до последнего.



Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала ситуацию в Бахмуте "очень тяжелой". По ее словам, помимо добровольцев из ЧВК к штурмовым действиям присоединились "профессиональные подразделения десантников".



Российские войска заняли центр Бахмута (Артемовска) и водрузили над городской администрацией триколор с упоминанием...

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