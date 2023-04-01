Захвативший кресло лидера Коммунистов Казахстана Ертысбаев обвинен однопартийцами (в который раз) в аморалке

07:53 03.04.2023

Заместитель Ертысбаева раскритиковал начальника и призвал сменить главу НПК

Гумарова Асем

01.04.2023,

Заместитель председателя "Народной партии Казахстана" Сериккали Мукашев раскритиковал своего начальника Ермухамета Ертысбаева и призвал однопартийцев выразить ему вотум недоверия. Об этом передает Ulysmedia.kz



Миллиарды тенге потратили партии за месяц агитации в Казахстане

Несмотря на то, что партия прошла в парламент, Мукашев заявил, что партийцам приходилось вечно оправдываться за Ермухамета Ертысбаева и его выходки, вместо того, чтобы полноценно вести агитационную работу перед избирателями в предвыборный период,



Мукашев утверждает, что ему предлагали 2 миллиона тенге за то, чтобы он "не выносил ссор из избы".



"То, что он говорил и что он вытворял во время предвыборной гонки, проходило перед глазами общественности через ютуб-канал ЕРТЫСБАЕВ LIVE. Мы все также стали свидетелями последствий его угроз отдельным лидерам общественного мнения обратиться в суд и правоохранительные органы.



Даже не хочу говорить о "моральном образе" человека в рабочее время, свидетелями которого зачастую становились сотрудники центрального аппарата", – написал он



"Президент поставил меня на это место и только президент меня освобождает" – именно так, как описывает зампредседателя НПК, высказывался Ертысбаев в ответ на критику.



Также Мукашев добавил, что некоторые выступления Ертысбаева провоцируют дестабилизацию в обществе и угрожают безопасности страны. Так, он напомнил, что Ертысбаев призывал народ выйти на протест, в случае, если в ходе голосования будут выявлены факты фальсификаций, а позже, не дожидаясь окончательных результатов, от лица партии первым признал выборы.



Кроме того, по словам Мукашева, вместо расширения и развития партии, Ертысбаев поставил вопрос о сокращении штата НПК.



"Хуже всего было то, что по итогам выборов, набрав меньше голосов и заняв всего 5 мест в Мажилисе, он искал вину не в себе, а в работе своих заместителей. Тем не менее, по его словам, члены партии и заместители председателя должны были заниматься популяризацией его личности и защитой его имиджа перед общественностью.



Какое созидательное дело можно ожидать от человека, который, будучи лидером Народной партии, приравнивает простых людей к малосознательным существам?!



Поэтому, учитывая нравственный аспект личности Ертысбаева, считаю его недостойным быть главой партии и призываю всех партийцев выразить вотум недоверия председателю партии Ермухамету Ертысбаеву и переизбрать председателя партии в соответствии с п.7 ст. 8 Закона РК О политических партиях и с п.4.4.1.2. ст.4.4. Устава НПК", - резюмировал он.



Ермухамет Ертысбаев - глава Народной партии Казахстана. Дважды занимал должность советника президента при Нурсултане Назарбаеве. Возглавлял министерство культуры и информации, а также являлся послом Казахстана в Грузии и в Беларуси.



25 января экс-депутат мажилиса Жамбыл Ахметбеков покинул "Народную партию Казахстана" и заявил, что партия при новом руководстве, то бишь при Ермухамете Ертысбаеве, вряд ли сможет достигнуть успеха.



Ранее общественный деятель Арман Шораев в интервью Ulysmedia.kz рассказал о причинах конфликта с Ертысбаевым.