 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Захвативший кресло лидера Коммунистов Казахстана Ертысбаев обвинен однопартийцами (в который раз) в аморалке
07:53 03.04.2023

Заместитель Ертысбаева раскритиковал начальника и призвал сменить главу НПК
Гумарова Асем
01.04.2023,
Заместитель председателя "Народной партии Казахстана" Сериккали Мукашев раскритиковал своего начальника Ермухамета Ертысбаева и призвал однопартийцев выразить ему вотум недоверия. Об этом передает Ulysmedia.kz

Миллиарды тенге потратили партии за месяц агитации в Казахстане
Несмотря на то, что партия прошла в парламент, Мукашев заявил, что партийцам приходилось вечно оправдываться за Ермухамета Ертысбаева и его выходки, вместо того, чтобы полноценно вести агитационную работу перед избирателями в предвыборный период,

Мукашев утверждает, что ему предлагали 2 миллиона тенге за то, чтобы он "не выносил ссор из избы".

"То, что он говорил и что он вытворял во время предвыборной гонки, проходило перед глазами общественности через ютуб-канал ЕРТЫСБАЕВ LIVE. Мы все также стали свидетелями последствий его угроз отдельным лидерам общественного мнения обратиться в суд и правоохранительные органы.

Даже не хочу говорить о "моральном образе" человека в рабочее время, свидетелями которого зачастую становились сотрудники центрального аппарата", – написал он

"Президент поставил меня на это место и только президент меня освобождает" – именно так, как описывает зампредседателя НПК, высказывался Ертысбаев в ответ на критику.

Также Мукашев добавил, что некоторые выступления Ертысбаева провоцируют дестабилизацию в обществе и угрожают безопасности страны. Так, он напомнил, что Ертысбаев призывал народ выйти на протест, в случае, если в ходе голосования будут выявлены факты фальсификаций, а позже, не дожидаясь окончательных результатов, от лица партии первым признал выборы.

Кроме того, по словам Мукашева, вместо расширения и развития партии, Ертысбаев поставил вопрос о сокращении штата НПК.

"Хуже всего было то, что по итогам выборов, набрав меньше голосов и заняв всего 5 мест в Мажилисе, он искал вину не в себе, а в работе своих заместителей. Тем не менее, по его словам, члены партии и заместители председателя должны были заниматься популяризацией его личности и защитой его имиджа перед общественностью.

Какое созидательное дело можно ожидать от человека, который, будучи лидером Народной партии, приравнивает простых людей к малосознательным существам?!

Поэтому, учитывая нравственный аспект личности Ертысбаева, считаю его недостойным быть главой партии и призываю всех партийцев выразить вотум недоверия председателю партии Ермухамету Ертысбаеву и переизбрать председателя партии в соответствии с п.7 ст. 8 Закона РК О политических партиях и с п.4.4.1.2. ст.4.4. Устава НПК", - резюмировал он.

Ермухамет Ертысбаев - глава Народной партии Казахстана. Дважды занимал должность советника президента при Нурсултане Назарбаеве. Возглавлял министерство культуры и информации, а также являлся послом Казахстана в Грузии и в Беларуси.

25 января экс-депутат мажилиса Жамбыл Ахметбеков покинул "Народную партию Казахстана" и заявил, что партия при новом руководстве, то бишь при Ермухамете Ертысбаеве, вряд ли сможет достигнуть успеха.

Ранее общественный деятель Арман Шораев в интервью Ulysmedia.kz рассказал о причинах конфликта с Ертысбаевым.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Ulysmedia.kz
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