Каз-ученые продолжают дешифровку загадочной средневековой книги, написанной на человеческой коже

08:08 03.04.2023

Книгу в обложке из человеческой кожи исследуют казахстанские ученые

Древняя латинская рукопись продолжает оставаться загадкой



Жанар Сапарова

03 апреля 2023

Книгу в обложке из человеческой кожи исследуют казахстанские ученые



Книгу в переплете из человеческой кожи экспонируется в Музее редких изданий при Национальной академической библиотеки в Астане, передает "Голос народа" со ссылкой на МИА "Казинформ".



Эксперт отдела науки Национальной академической библиотеки Молдир Толепбай сообщил, что рукопись была подарена фонду библиотеки одним из частных коллекционеров в 2014 году, и с тех пор экспонируется в музее.



Книга на древней латыни предположительно датирована 1532-м годом, она состоит из 330 страниц, но удалось расшифровать лишь 10 из них.



По ее словам, метод переплета книги, который известен под названием антроподермический, то есть изготовленный из человеческой кожи, был распространен много веков назад.



Эксперт отметила, что обложка рукописи была исследована в научных лабораториях страны, в том числе Национального центра медицинских наук в Астане. Был сделан вывод, что для обложки рукописи использовалась кожа со спины человека.



Рукопись принадлежала нотариусу из Северной Италии по имени Петрус Пуардус, а ее первые страницы книги были расшифрованы специалистами французского института.



"Согласно прочитанному, на первых страницах приводится информация о входных и выходных расчетов, кредитах и ​​ипотечных расчетах, однако рукопись расшифрована не полностью", ‒добавила казахстанский эксперт.



В фонде Национальной академической библиотеки Казахстана на сегодняшний день хранятся до 13 тыс редких книг.