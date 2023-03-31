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В узбекском Ургенче заведующая детдомом продавала воспитанниц чиновникам для сексуальных утех
08:12 03.04.2023

В Ургенче Хорезмской области Узбекистана заведующая детским домом заставляла воспитанниц вступать в сексуальную близость с чиновниками, сообщается на сайте проекта против насилия NeMolchi.uz.

По их данным, на протяжении десяти месяцев (май 2021-го - февраль 2022-го) заведующая семейным детским домом принуждала трех воспитанниц вступать в интимную связь с чиновниками. Для этих целей она выбрала трех девочек-подростков – 15, 16 и 17 лет (Азиза, Рано и Диля – имена изменены).

Например, в начале мая 2021 года она выбрала Азизу, которой на тот момент не было и 16 лет, и заставила ее переспать с одним из своих знакомых. Девочка не хотела этого делать, сопротивлялась, но тогда заведующая заставила принести скалку из кухни и стала избивать малолетнего брата девушки на глазах у других детей. Сломив волю девочки, заведующая в дальнейшем заставила ее спать со всеми мужчинами, с которыми она прикажет.

"Чуть раньше 44-летний начальник областного управления юстиции обещал применить свои полномочия для решения проблем заведующей, а в апреле 2021 года подарил ей в качестве благотворительности принтер (он находился на балансе управления юстиции области, использовался в работе, но позже пришел в негодность). Через пару недель после такой "благотворительности" мужчина потребовал от заведующей детским домом предоставить ему девочку для сексуальных утех", – говорится в сообщении.

Тогда она выбрала 17-летнюю сироту Рано и стала лишать ее еды, изолировала от других детей, запрещала куда-то выходить, а затем сказала, что она обязана переспать с начальником областного управления юстиции, потому что он купил девочке спортивную обувь за 250 тысяч сумов ($21).

В итоге мужчина переспал с девочкой, а для занятия сексом с несовершеннолетней использовал квартиру, которая была выделена управлению юстиции в качестве служебной для сотрудников облюста.

Через месяц, в июне 2021 года, он снова потребовал девочку от заведующей и в той же квартире переспал с 15-летней Азизой. Позже там же оказалась новая жертва, которую также принудили к сексу – это была 16-летняя воспитанница Диля. История повторялась снова и снова.

Таким образом, на протяжении десяти месяцев служебная квартира областного управления юстиции использовалась для сексуальной связи начальника областного управления юстиции с несовершеннолетними девочками.

Также в обмен на благотворительную помощь, а также за помощь в решении личных проблем заведующей 39-летний начальник районного отдела управления ЧС просил ее предоставить ему девочку.

Согласно данным проекта Nemolchi.uz, в начале мая он подарил в качестве спонсорской помощи детский диван, шкаф, кухонный стол, и передал детям разные сладости. Взамен в начале июня 2021 года он также потребовал девочку для занятий сексом и переспал с упомянутой выше 17-летней сиротой Рано в спальном помещении детского дома. В конце июня он заплатил 200 тысяч сумов ($17) заведующей детским домом и снова переспал с этой девочкой. Затем привез в детский дом продукты питания и напитки и взамен за это принудил к сексу 15-летнюю Азизу.

"Девочек неоднократно принуждали к сексу с ним, а встречи проходили как в самом детском доме, так и в других местах", – подчеркивается в сообщении.

Эти и другие факты были озвучены на суде, который состоялся в сентябре прошлого года. Решением суда заведующая детским домом получила 5,5 года лишения свободы. Ее обвиняли по трем статьям: "Торговля людьми", "Хищение путем присвоения или растраты" и "Должностной подлог".

Чиновники, вступавшие в интимную связь с несовершеннолетними, получили по 1,5 года ограничения свободы по двум статьям: "Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет" и "Вступление в половую связь с лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет путем предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды".

В декабре 2022 года суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Генпрокуратура Узбекистана признала, что приговор чиновникам, насиловавшим воспитанниц детдома в Ургенче, был мягким. 29 марта 2023 года - за два дня до огласки инцидента - она внесла протест в Верховный суд на пересмотр дела и ужесточение наказания, пишет Gazeta.uz.

После широкой огласки резонансного дела, 2 апреля 2023 года заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева сообщила, что всем трем девочкам, подвергшимся насилию, обеспечена безопасность, пишет портал Gazeta.uz. Им предоставлена охрана, которая должны сопровождать потерпевших при выходе на улицу, в том числе по дороге в школу и из нее.

"Мы должны заниматься созданием системы реагирования на подобные случаи и, главное, их предотвращения. Пришло время ужесточить законы и создать нормы абсолютной нетерпимости к насилию. На всех уровнях", - подчеркнула Мерзиеева.

Источник - NeMolchi.uz
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