В Финляндии новый "национал-консервативный" премьер - Петтери Орпо

08:56 03.04.2023

Новый премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - кто он такой

Глеб Сотников

Консервативная Национальная коалиционная партия Финляндии одержала победу на парламентских выборах в воскресенье. Она получила 20,8 процента голосов и займет 48 мест в парламенте. На посту премьер-министра Санну Марин сменит Петтери Орпо.



53-летний Орпо родился в 1969 году в сельской местности на юго-западе Финляндии. Он получил высшее образование в области политологии и с 2007 года является членом парламента. Орпо возглавил Национальную коалиционную партию в 2016 году после того, как бросил вызов своему предшественнику Александру Стуббу, премьер-министру Финляндии в 2014-2015 годах.



Коллеги считают Орпо сдержанным, умеющим вести переговоры. Он занимал несколько государственных постов. В их числе пост министра сельского и лесного хозяйства с 2014 по 2015 годы, министра внутренних дел в 2015-2016 годах и министра финансов с 2016 по 2019 годы. В качестве министра внутренних дел он справился с миграционным кризисом в Европе в 2015 году, когда число прибывающих в страну беженцев увеличилось в десять раз, пишет Reuters.



В предвыборной программе своей партии Орпо пообещал сократить расходы на пособия по безработице и другие программы социального обеспечения. Цель инициативы - уменьшить дефицит бюджета и снизить налоги.



В программе также обозначен курс на отказ от российского ископаемого топлива. Финляндия будет продвигать солнечную и ветряную энергетику. Помимо этого, Орпо настаивает на строительстве барьерного ограждения на границе между Финляндией и Россией (оба пункта пропущены в русскоязычной версии программы, представленной на официальном сайте партии).



Петтери Орпо предстоит сложная работа по формированию правительства. Коалиция с социал-демократами во главе с Санной Марин может оказаться невозможной, учитывая кардинально расходящиеся взгляды партий на государственные финансы и необходимость сократить бюджетные расходы. Предпочтительным вариантом может стать партия "Истинные финны". Однако она выступает за выход Финляндии из ЕС и сокращение трудовой иммиграции, что может стать камнем преткновения для нового премьер-министра.