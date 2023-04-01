Нефте-цены - в рост. Ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи

09:33 03.04.2023

Ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи свыше 1,1 млн баррелей в сутки

2 апреля 2023, Ольга Иванова

Дополнительное добровольное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран ОПЕК+, без учета России, оценивается в свыше 1,1 млн баррелей в сутки, сообщили три источника в альянсе.



Один из собеседников РИА "Новости" отметил, что на сегодня это около 1,15 млн баррелей в сутки. Второй источник сообщил, что речь идет примерно об 1,1 млн баррелей нефти в сутки.



Третий собеседник рассказал, что о добровольном дополнительном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года приняли решение Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан.



В марте экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Эр-Рияд может сократить нормы добычи нефти, а это нанесет ущерб как США, так и ЕС. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит цен в отношении Эр-Рияда, если таковой будет введен.



Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил, что если на экспорт нефти Эр-Рияда будет введен потолок цен, то государство не будет продавать энергоресурсы поддержавшим ограничения странам