|11:36 День Единения. Союзное государство – этапы становления, - В.Чушкин
11:35 Казахстанские юниоры штангисты выиграли ЧМ!
11:29 Экс-аким Шымкента отреагировал на слухи о связи с токал Болата Назарбаева
10:24 Зачем современному Казахстану нужен Гоголь? - Данияр Ашимбаев
10:22 В Грузии президентша Зурабишвили умудрилась уйти в оппозицию... собственной стране, - Ю.Рост
10:20 Рогунская ГЭС, добыча нефти и газа: какие проекты Россия может реализовать в Таджикистане? - З.Дадабаева
10:06 В Питере оперативно изловили "террористку Трепову"
10:01 В необъявленной гражданской войне Америка готовится к выборам…, - В.Ильин
09:57 Россия обречена на "великое переселение" среднеазиатов
09:53 Молодой русофоб Милатович победил старого Джукановича на президентских выборах в Монтенегро
09:50 Сват Назарбаева Кайрат Боранбаев получил 8 лет. По совокупности подвигов
09:45 Администрацию президента Токаева неожиданно возглавил амбициозный антикоровец из Старшего жуза Бектенов
09:37 КазКНБ вновь взялся ловить русских сепаров в Северном Казахстане
09:33 Нефте-цены - в рост. Ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи
09:14 В Казахстане новый глава МИД - Мурат Нуртлеу (в ранге вице-премьера)
08:56 В Финляндии новый "национал-консервативный" премьер - Петтери Орпо
08:12 В узбекском Ургенче заведующая детдомом продавала воспитанниц чиновникам для сексуальных утех
08:08 Каз-ученые продолжают дешифровку загадочной средневековой книги, написанной на человеческой коже
07:53 Захвативший кресло лидера Коммунистов Казахстана Ертысбаев обвинен однопартийцами (в который раз) в аморалке
07:10 "Вагнеровцы" подняли свой флаг над мэрией Бахмута
00:40 Китайский анализ военного конфликта на Украине
00:37 Глобальный кризис перепроизводства товаров, услуг, элит и идиотов, - И.Нагаев
00:35 Украинский демпинг зерном может свалить пару-тройку... дружественных правительств Европы, - Bloomberg
00:33 Foreign Policy: Администрация Байдена вбила последний гвоздь в гроб американской дипломатии
00:11 Как Эрдоган избежал войны с Россией, - Игорь Моисеев
00:05 Шокирующие цифры ВОЗ: смертность привитых от ковида зашкаливает
00:01 Трампа выведут из игры? - Г.Петров
00:00 Умер легендарный советский боксер Игорь Высоцкий, мутузивший "непобедимого" Мохаммеда Али
|КазКНБ вновь взялся ловить русских сепаров в Северном Казахстане
09:37 03.04.2023
Департамент Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области 30 марта начал досудебное расследование по части 2 статьи 180 Уголовного кодекса (пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ).
Уголовное дело возбуждено по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск", сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В этот же день образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ДКНБ и департамента полиции области.
По делу назначены процессуальные прокуроры.
"В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски и выемки, а также назначены соответствующие судебные экспертизы. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры.