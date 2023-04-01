КазКНБ вновь взялся ловить русских сепаров в Северном Казахстане

09:37 03.04.2023

Департамент Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области 30 марта начал досудебное расследование по части 2 статьи 180 Уголовного кодекса (пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ).



Уголовное дело возбуждено по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск", сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В этот же день образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ДКНБ и департамента полиции области.



По делу назначены процессуальные прокуроры.

"В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски и выемки, а также назначены соответствующие судебные экспертизы. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры.