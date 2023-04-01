Сват Назарбаева Кайрат Боранбаев получил 8 лет. По совокупности подвигов

09:50 03.04.2023

Бывшего свата Назарбаева Кайрата Боранбаева приговорили к 8 годам колонии за хищение

Сарыаркинский районный суд №2 города Астаны признал олигарха Кайрата Боранбаева виновным в хищении в особо крупном размере и приговорил к восьми годам лишения свободы, сообщает КазТАГ.



Помимо тюремного заключения суд постановил конфисковать имущество казахстанского бизнесмена.



Два других фигуранта дела - генеральный директор "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший заместитель председателя правления QazaqGaz Тайыр Жанузак - также получили по восемь лет колонии каждый.



Все они признаны виновными в хищении 14,5 млрд тенге (около $32 млн) при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz.



Как пишет Zakon.kz, всех осужденных пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Суд также принял решение внести представление на имя президента Казахстана о лишении виновных в хищении всех госнаград.



Осужденные будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.



Кайрат Боранбаев был задержан 15 марта прошлого года в Алматы сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. Позже стало известно, что ему вменили хищение средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.



Боранбаев - бывший сват первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Дочь бизнесмена была замужем за внуком бывшего главы государства (сыном Дариги Назарбаеввой).



Олигарх входит в число богатейших людей Казахстана. Согласно данным Forbes.kz на октябрь 2021 года, он на паритетных началах с Сержаном Жумашовым владеет бизнес-центром Esentai Tower и торгово-развлекательным центром Esentai Mall, является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" и еще десятка предприятий в республике.



Боранбаев является франчайзи McDonald’s в Казахстане, Белоруссии и нескольких регионах России. Вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнерами владеет ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", разливающим созданную в РФ вакцину против коронавируса "Спутник-V".