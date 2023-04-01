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Молодой русофоб Милатович победил старого Джукановича на президентских выборах в Монтенегро
09:53 03.04.2023

Мило Джуканович проиграл выборы президента Черногории после 30 лет у власти

Джуканович встал во главе страны в 1991 году, после чего пять раз занимал пост премьера, а также дважды был президентом - с 1998 по 2002 год и с 2018 года по настоящее время

Тридцатилетняя эпоха Мило Джукановича завершилась в Черногории. Многолетний лидер страны, в разных ипостасях руководивший республикой с 1991 года, впервые в своей политической карьере потерпел личное поражение на выборах. Он проиграл "случайному" кандидату - экономисту Якову Милатовичу, пришедшему в политику всего три года назад.

Джуканович и Милатович вышли во второй тур выборов президента Черногории
Джуканович может потерять власть после 32 лет во главе Черногории
На главный лозунг избирательной кампании Джукановича "Мило. Кто же еще?" народ Черногории ответил: "Кто угодно, только не Мило!"

Подтверждением того, что для народа Черногории поражение Джукановича было долгожданным, стали массовые стихийные праздничные шествия по всей стране. Люди запускали фейерверки, зажигали файеры, скандировали оскорбительные кричалки в адрес Джукановича, появившиеся в стране в период массовых протестных шествий (литий) в защиту православной церкви в 2019-2020 годах.

Западный курс сохранится
Согласно данным наблюдателей, бывший министр экономического развития в правительстве Здравко Кривокапича Яков Милатович, представитель движения "Европа сейчас", победил на выборах президента Черногории, набрав около 60% голосов, Джуканович набрал 40%. Однако победа Милатовича никак не отразится на прозападном внешнеполитическом курсе Черногории. Еще находясь на посту министра, Милатович поддержал введение санкций против России, а в интервью западным СМИ обещал полностью имплементировать все взятые на себя международные обязательства, включая заморозку имущества российских граждан. Милатович является прозападным политиком, приоритетом страны считает вступление в ЕС, а также выполнение всех обязательств страны перед НАТО.

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Примечательно, что Милатович достаточно случайно стал кандидатом от своей партии на пост президента. Первоначально кандидатом в президенты был выдвинут его однопартиец Милойко Спайич, занимавший ранее пост министра финансов и социального развития. Однако избирком не принял его кандидатуру, поскольку выяснилось, что у Спайича, помимо черногорского, есть гражданство Сербии, что запрещено законом Черногории.

В своем выступлении по результатам выборов Милатович пообещал, что до конца его президентского срока Черногория вступит в Евросоюз. Он также заявил, что приоритетами для него станут верховенство права, экономика и европейская интеграция. Милатович заверил, что эпоха распрей с соседними странами (антагонизм Джукановича с Сербией) ушла в прошлое вместе с режимом Джукановича.

Борьба продолжится
Мило Джуканович, который по результатам второго тура все-таки набрал весомые 40% голосов, не намерен сдаваться. Он продолжит борьбу за власть. Перед выборами президента Джуканович распустил парламент, назначив новые парламентские выборы на 11 июня. Именно 11 июня Джуканович попытается вновь занять пост премьер-министра, играя на противоречиях своих оппонентов и используя многолетние отточенные партийные механизмы своей партии - Демократической партии социалистов (ДПС) Черногории.

Однако даже в случае проигрыша ДПС Джуканович войдет в парламент и получит депутатскую неприкосновенность. Некоторые аналитики считают, что она ему очень понадобится в связи с многочисленными обвинениями политических оппонентов в заказных убийствах, контрабанде и коррупции.

В ночь на понедельник Джуканович признал поражение и поздравил своего соперника Якова Милатовича с победой. Вопрос оппозиционных журналистов о том, пойдет ли Джуканович на парламентские выборы 11 июня в качестве лидера партии, его сторонники заглушили криками и оскорблениями. Журналистка четырежды пыталась задать вопрос, перекрикивая толпу, на что Джуканович отвечал: "Не слышу". После этого он покинул трибуну, так и не ответив на поставленный вопрос.

Церковный вопрос
Джуканович встал во главе Черногории в 1991 году, после чего пять раз занимал пост премьера, а также дважды был президентом страны - с 1998 по 2002 год и с 2018 года по настоящее время. Противники обвиняют его в создании кланового преступного государства, где все высшие должности распределяются между своими людьми по коррупционным схемам.

Джуканович когда-то поддерживал тесные отношения с РФ и крупным российским бизнесом, но после проведенного в 2006 году референдума по вопросу об отделении Черногории от Сербии резко сменил курс на прозападный. В 2014 году, будучи премьером, он присоединился к антироссийским санкциям ЕС, в 2016 году срежиссировал госпереворот, якобы "организованный Москвой" (РФ опровергает эти обвинения), а в 2017 году против воли большинства населения провел Черногорию в НАТО.

"Началом конца" для Джукановича стала попытка вмешаться в дела церкви. В 2019 году он попытался создать в Черногории новую "черногорскую церковь" по примеру раскольнической Православной церкви Украины. В ответ народ вышел на массовые протестные шествия, которые продолжались более шести месяцев и привели к поражению партии Джукановича на парламентских выборах 30 августа 2020 года. За последние два года поддержка Джукановича еще больше снизилась, что привело к его первому за три десятилетия поражению на президентских выборах.

Источник - tass.ru
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