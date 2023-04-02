В необъявленной гражданской войне Америка готовится к выборам…, - В.Ильин

10:01 03.04.2023

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН | 02.04.2023 |

Поезда летят под откос, предприятия взрываются, электростанции выходят из строя…



Новости из США напоминают боевые сводки. Точнее, хронику партизанской войны.



26 февраля грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в Северной Каролине; перед этим ФБР предложило вознаграждение (в размере $50.000) за любую информацию о диверсиях на трех электростанциях этого штата.



28 февраля ж/д состав отправился под откос во Флориде. По информации телеканала Fox News, в цистернах перевозилось 135 тыс. литров пропана.



1 марта в Огайо раздались взрывы на металлургическом производстве в Кливленде. В этот же день в городе Берлингтоне (штат Висконсин) произошла утечка неизвестного химиката, началась эвакуация местных жителей.



4 марта в столице штата Огайо (Цинциннати) возник крупный пожар, затронувший два больших здания, пожарные не могли справиться с огнем полдня.



5 марта очередной поезд ж/д компании Norfolk Southern сошел с рельсов в округе Кларк (штат Огайо). Официальные лица просят всех жителей укрыться дома и избегать посещения района крушения, поскольку поезд перевозил химические вещества.



5 марта в Атланте (штат Джорджия) группа из 50 человек совершила нападение на строящийся учебный центр полиции, правоохранители отразили нападение, схватили 35 человек, 23 сразу же предъявили обвинения в терроризме.



7 марта в Огайо произошла очередная странная железнодорожная авария – поезд столкнулся с мусоровозом, перевернутые вагоны, минимум один человек погиб, спасательные службы просят не приближаться к месту обвала вагонов.



8 марта в Оклахоме под откос пошел ж/д эшелон с нефтепродуктами. В этот же день в Западной Вирджинии произошла очередная ж/д авария (трое раненых), в реку Нью-Ривер вытек значительный объем солярки, а на многоэтажной нефтяной вышке с опасными материалами в Мобиле (штат Алабама) вспыхнул очень крупный пожар, пожарные даже не пытались справиться с пламенем.



9 марта крупный пожар вспыхнул на складе в Омахе (штат Небраска). Пожарные не смогли справиться с пламенем. В этот же день в Алабаме опрокинулся с рельсов товарняк с нефтепродуктами.



10 марта три человека ранены в результате падения с рельсов поезда в округе Саммерс (Западная Вирджиния). Причина катастрофы – наезд на кусок горной породы, оказавшийся на путях.



13 марта в Арканзасе поезд столкнулся с прицепом, который был оставлен чьим-то тягачом на переезде.



14 марта в Индиане загорелся химический завод.



15 марта в Мэриленде взорвалась водоочистная станция. Вечером того же дня в Аризоне (недалеко от города Топок в округе Мохаве) сошел с рельсов грузовой поезд.



16 марта в штате Вашингтон под откос пошел товарный поезд с разливом нескольких цистерн (свыше 19 тонн) солярки.



17 марта в Кентукки новая ж/д авария с опрокинувшимся подвижным составом с рельсов (фото ниже). В этот же день в Луизиане сошел с рельсов очередной грузовой поезд.



21 марта поезд с нефтепродуктами в цистернах рухнул с рельсов в штате Мэн.



22 марта в Калифорнии с рельсов сошел пассажирский поезд. Причина – лежащее на путях дерево.



22 марта мощные взрывы произошли на химическом заводе Ineos Phenol в Пасадене (штат Техас). Выгорел ряд промышленных объектов.



23 марта в Массачусетсе сошел с рельсов грузовой ж/д состав компании Norfolk Southern.



24 марта на АЭС в Миннесоте произошла очередная утечка радиации (во время предыдущей утечки в ноябре 2022 года в землю ушло 400000 галлонов радиоактивной воды, которая дошла до пласта грунтовых вод).



25 марта в городе Рединге (Пенсильвания) произошли взрыв и мощный пожар на шоколадной фабрике R.M.Palmer, обвалились корпуса цехов, под завалами оказались рабочие. Издание Susquehanna Valley Tribune сообщило о многочисленных раненых, 7 человек погибли. Власти посоветовали жителям пить бутилированную воду "из соображений безопасности" после утечки химикатов в реку Делавэр.



27 марта на территории штата Северная Дакота, вблизи населенного пункта Уиндмер сошел с рельсов поезд (фото выше), перевозивший опасные материалы: более 30 вагонов. Сообщается, что произошла утечка нефтепродуктов, используемых при производстве асфальта. В этот же день в пригороде Хьюстона (штат Техас) на химическом заводе произошел взрыв, есть пострадавшие. В Калифорнии сошел с рельсов (фото ниже) второй за сутки поезд из 55 вагонов и двух локомотивов. Менее чем через сутки после этого внезапно "частично затонули" в реке Огайо недалеко от Луисвилля несколько барж, на одной из которых находилось 1400 тонн метанола, "представляющего собой токсичный спирт, который используется в промышленности в качестве растворителя, пестицида и альтернативного источника топлива"…



Инцидент в Калифорнии стал шестнадцатой (!) подобной аварией на железной дороге за месяц. О причинах происходящего власти молчат.



Только с февраля по ноябрь, т. е. за 10 месяцев, в США произошло не менее 108 диверсий на энергообъектах с использованием стрелкового оружия, арматуры, камней, воспламеняющихся веществ, самодельных взрывных устройств...



На фоне всех этих событий 25 марта в техасском городе Уэйко (Waco) Дональд Трамп провел массовый митинг своих сторонников. Арест, несмотря на обещания администрации США и назначенную для задержания дату, так и не состоялся.



Город Уэйко – место-символ. Здесь 30 лет назад, произошла битва между вооруженной сектой "Ветвь Давидова" (Branch Davidians) и агентами ФБР, которые хотели разоружить сектантов. Осада продолжалась 51 день и завершилась штурмом с бронетехникой и вертолетами, погибли более 85 человек.



Для сторонников Трампа и американских правых радикалов само название Уэйко – это dog whistle, закодированный сигнал к действию.



В знак мести "федералам" за осаду Уэйко правый радикал Тимоти Маквей (Timothy McVeigh) организовал самый крупный (до 11 сентября 2001) теракт в истории Америки – взрыв правительственного здания в Оклахома-Сити в апреле 1995 года, унесший жизни 168 человек. Маквей, ветеран первой войны против Ирака (1991) и активист сепаратистской militia ("народного ополчения"), надеялся поднять восстание свободных американцев против правительства – того самого "вашингтонского болота", осушить которое пообещал Дональд Трамп...