В Питере оперативно изловили "террористку Трепову"

10:06 03.04.2023

Подозреваемая в убийстве Татарского отвергла обвинения



Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова после взрыва в петербургском кафе сообщила подруге Юлие, что ее "подставили". Об этом сообщает "Московский Комсомолец".



По словам Юлии, весь вечер 2 апреля подозреваемая провела за компьютером. У Треповой было два телефона. Последний раз Дарья написала друзьям около 20:00. Когда Юлия прочитала новость о взрыве, то сама попыталась связаться с подругой.



Трепова ответила не сразу, однако спустя какое-то время последовал "эмоциональный и даже истерический ответ", что "ее подставили". Отмечается, что после этого чат был удален и Дарья перестала выходить на связь.



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Ранее в сети появились фотографии Треповой, сделанные утром 2 апреля. Один из снимков был сделан в кафе на Васильевском острове, где подозреваемая встречалась с подругой, второй - в квартире, которую она арендовала.



О взрыве в кафе в Санкт-Петербурге стало известно в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет России по факту гибели военкора возбудил уголовное дело по статье "Убийство" УК России.