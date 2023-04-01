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    Таджикистан   | 
Рогунская ГЭС, добыча нефти и газа: какие проекты Россия может реализовать в Таджикистане? - З.Дадабаева
10:20 03.04.2023

РОГУНСКАЯ ГЭС, ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА: КАКИЕ ПРОЕКТЫ РОССИЯ МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ?
Трудовая миграция далеко не единственное и уже не приоритетное направление сотрудничества России и Таджикистана. Сейчас Душанбе активно развивает производство, наращивает энергетические мощности и готовит новые проекты в области добычи полезных ископаемых. Чем может помочь Россия? Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказала доктор политических наук, профессор РГГУ Зарина Дадабаева.

- Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в прошлом году заявил, что структура торговли между Россией и Таджикистаном является ресурсно-сырьевой. Как это можно изменить, какие проекты для этого уже реализуются?

- В постепенном изменении ситуации заинтересованы и Россия, и Таджикистан, так как ресурсно-сырьевое доминирование в структуре торговли имеет некоторые негативные последствия для экономик партнеров.

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Изменений можно достигнуть за счет увеличения инвестиций в таджикскую экономику, повышения технологичности добычи ископаемых. В число главных инвесторов входят Китай и Россия. Таджикские эксперты считают, что Россию можно было бы привлечь к более тесному сотрудничеству, например, в области атомной энергетики - для добычи и переработки таджикского урана, участию в геологоразведке и добыче полезных ископаемых.

В 2019 году на заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Россия и Таджикистан договорились о сотрудничестве между компанией Gazprom EP International и госкомпаниями ОАО "Нафту газ" и ОАО "Сугднафтугаз" (Таджикистан) по ускорению процесса согласования инвестиционного проекта о геологическом изучении недр на нефтегазоперспективных площадях Таджикистана.

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Основные запасы газа в республике находятся на глубине свыше 8000-9000 метров, и для их разведки и добычи требуется специальное оборудование. Компания "ОАО "Газпромнефть Таджикистан", помимо разведки и возможной добычи, активно работает в двух направлениях: она сформировала оптово-розничную сеть по сбыту топлива, вложилась в транспортную инфраструктуру системы безналичных платежей и подготовку кадров для современного процесса снабжения нефтепродуктами.

Уход российских компаний с европейского рынка открыл новые возможности по более тесному сотрудничеству с дружественными странами, к которым относится и Таджикистан.
По имеющимся данным, Россия готова помочь республике в завершении строительства Рогунской ГЭС - очень важного таджикского энергетического проекта. В России имеются крупные промышленные предприятия и компании, которые готовы к поставкам оборудования и генераторов для ГЭС и комплексному выполнению строительно – монтажных работ.

То есть, помимо традиционных инвестиционных отраслей, для стран важно сосредоточиться на индустриальном сотрудничестве.

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- Таджикистан является одним из лидеров по миграции в Россию. Как это влияет на экономики двух стран, какие выгоды приносит Таджикистану?

- Трудовая миграция является значимым фактором отношений двух стран, но по-разному влияет на развитие экономик. Для российской экономики трудовая миграция не только компенсирует количественную недостаточность национальной рабочей силы, но и опосредованно создает условия, стимулирующие рабочую силу внутри страны повышать свою профессиональную квалификацию. А это подстегивает развитие человеческого потенциала и экономический рост, основанный на использовании высоких технологий.

По некоторым показателям иностранная рабочая сила является более удобной в российских условиях - она мобильна, адаптивна, охотно идет на риски нелегального трудоустройства.

Помимо непосредственного пополнения бюджета и вклада в ВВП России за счет уплаты мигрантами подоходного налога, оплаты патентов и пр., дополнительными источниками бюджета являются фирмы-посредники.

Трудовые мигранты вносили и вносят существенный вклад в различные отрасли экономики России: строительство, торговлю, общественное питание, сельское хозяйство, транспорт, услуги ЖКХ. Иностранные рабочие в России, в частности, поддерживают малый бизнес, большая часть трудовых мигрантов занята именно на малых предприятиях.
С экономической точки зрения дополнительные рабочие руки позволяют решать проблему недостатка трудовых ресурсов коренных жителей. С политической - появляются дополнительные возможности влияния.

Для Таджикистана неоспорим экономический эффект от денежных переводов. Так, в структуре переводов физических лиц из России в Таджикистан, составляющих $1,8 млрд, 95 % составляют рубли (2022 год). Доходы работающих за рубежом - выше, чем в Таджикистане, это способствует росту накоплений населения. Что в свою очередь, при наличии определенных стимулов, является важным источником внутренних инвестиций в экономику Таджикистана.

В качестве положительных моментов трудовой миграции для Таджикистана можно отметить приобретение работниками новой квалификации, ослабление напряженности на внутреннем рынке труда, облегчение структурной перестройки (реструктуризации) производства, появляются новые технологичные компании.
К отрицательным моментам этого явления для республики относится потеря страной квалифицированной рабочей силы, усиление зависимости от иностранного спроса на рабочую силу, зависимость от денежных переводов, переориентация капитальных вложений с освоения производственных ресурсов на потребление, рост инфляции и др.

Дарья Матяшова
3 апр. 23

Источник - ИАЦ МГУ
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