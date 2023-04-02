В Грузии президентша Зурабишвили умудрилась уйти в оппозицию... собственной стране, - Ю.Рост

10:22 03.04.2023

Грузия получила оппозиционного президента



Зурабишвили, похоже, разыгрывает собственную политическую партию

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

2.04.23

Саломе Зурабишвили "своя" на Западе и "чужая" в Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 3 апреля совершит официальный визит в Литву. В Вильнюсе запланированы ее встречи с высшим политическим руководством Литовской Республики. Зурабишвили воздаст почести героям, погибшим за независимость литовского государства, посетит Музей оккупации, а также центр для беженцев из Украины.

Саломе Зурабишвили едет в Литву в неофициальном статусе желанного определенными западными кругами полноценного грузинского лидера. Нынешние ее функции во многом чисто представительские. Упомянутые западные круги совершенно не устраивает правящая "Грузинская мечта" (ГМ). Но они при этом понимают, что с нынешней оппозицией каши не сварить – она маргинализировалась, да так, что в ходе недавних акций против принятия закона "Об иностранном влиянии" протестующая молодежь попросту отфутболила оппозиционных политиков, даже не подпустив их толком к микрофонам.



На таком фоне Саломе Зурабишвили, позволявшая себе критику правящей партии, благодаря которой, а точнее благодаря создателю которой – олигарху Бидзине Иванишвили, стала, пожалуй, единственным в мире президентом-оппозиционером.



В ходе выступления в парламенте в конце минувшей недели, которое началось минутой молчания в честь памяти погибших украинцев в Буче, Зурабишвили в плане критики "Грузинской мечты" превзошла саму себя. Она обвинила правящую партию во всем, в чем можно было. И даже нельзя. Именно на лидеров "Грузинской мечты" она возложила ответственность за то, что Грузия до сих пор не получила статуса кандидата в члены ЕС. Зурабишвили призвала власть выполнить это волеизъявление народа, "который стремится в Европу". Президент напомнила, что свой первый визит лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили на посту премьер-министра Грузии совершил именно в Брюссель. Она отметила, что через два года после этого было подписано соглашение об ассоциации с ЕС, еще через два – достигнута визовая либерализация, а в 2018 году устремления в Европу были зафиксированы в Конституции Грузии. "Это наш цивилизационный выбор, и власть не должна забывать о нем", – заявила Зурабишвили.



Дальше для членов правительства, присутствовавших в парламенте, и депутатского большинства из "Грузинской мечты" стало хуже. Зурабишвили в присутствии дипломатического корпуса, аккредитованного в Тбилиси, обрушилась с критикой на лидеров ГМ за поляризацию в стране, за выход из соглашения президента Европейского совета Шарля Мишеля, призванного преодолеть именно эту поляризацию, за отказ от льготного кредита Евросоюза, за недостаточную солидарность с Украиной, за поддержку Белоруссии. Грузия не присоединилась к санкциям ЕС против Минска, при том что президент Александр Лукашенко нарушил грузинский закон об оккупации и посетил Абхазию, за нерешительность и нежелание идти против Москвы.



"В последние годы мы были осторожны, чтобы не раздражать Россию. Это, может быть, и закономерно в отношениях с оккупантом. Но непонятно, почему власти не проявляют такую же осторожность в отношениях с друзьями и партнерами. В результате сегодня у нас испорчены отношения с европейскими странами и институтами, которые считались нашими сторонниками", – подчеркнула Зурабишвили.



Лидеры ГМ были шокированы тональностью выступления Саломе Зурабишвили. Шокированы настолько, что ничем внятным парировать ее обвинения не могли. Лишь один из лидеров ГМ Ираклий Кобахидзе принес извинения обществу за то, что "Грузинская мечта" возвела на пост президента Зурабишвили, которая отступила от идеалов ГМ и "заговорила в духе радикальной экстремистской оппозиции".



Есть ли у Зурабишвили шанс возглавить оппозицию и стать желанным Западом реальным политическим лидером Грузии? Скорее всего нет. Она обладает ограниченной популярностью у населения страны, так и не став для него "совершенно своей". Уроженка Франции, не заговорившая за эти годы на совершенном грузинском языке, она в определенной степени осталась "чужой среди своих".



Несмотря на то что Зурабишвили пошла против власти, она не станет своей и для оппозиции, которая требует ее президентского помилования находящихся в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-главы оппозиционного телеканала "Мтавари" ("Главный") Ники Гварамия. Она неоднократно говорила, что миловать Саакашвили не намерена ни в коем разе. И вряд ли изменит свои планы: ведь если Зурабишвили выступлением в парламенте окончательно решила начать свою игру, то после помилования оппозиция пойдет не за ней, а за самим Саакашвили. С другой стороны, Саломе Зурабишвили – пожалуй, единственный сегодня грузинский политик высшего эшелона, у которого растет рейтинг. Ее политические инстинкты нельзя недооценивать. Сама Зурабишвили, пойдя против ГМ и фактически Иванишвили, не может не понимать зыбкость своих позиций, усугубленную упоминавшейся "ограниченной популярностью". Поэтому похоже на то, что выступление в парламенте было для нее имиджевым, способным, помимо некоторого повышения рейтинга, сделать "ее еще более своей" на Западе. Возможно, без практического продолжения. Хотя, как уже отмечалось, недооценивать политические инстинкты Зурабишвили не стоит.