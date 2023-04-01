Зачем современному Казахстану нужен Гоголь? - Данияр Ашимбаев

10:24 03.04.2023

По мнению политолога Данияра Ашимбаева, изучение русской и мировой классической литературы имеет не идеологический, а сугубо практический смысл



Николай Иващенко, 1 апреля



1 апреля отмечается не только День смеха, но и вспоминается важное для мировой культуры событие – день рождения великого писателя Николая Гоголя (1809). В Казахстане его память очень чтут: именем классика названы улицы, библиотеки, есть памятники. Между тем раздаются голоса, что тот же Гоголь не имеет отношения ни к нашей стране, ни вообще к современности, потому и изучать его наследие бессмысленно. Вот что на этот счет говорят эксперты разного профиля.



Классика вне этнической принадлежности

По мнению политолога Данияра Ашимбаева, изучение русской и мировой классической литературы имеет не идеологический, а сугубо практический смысл.

- Развитие соцсетей и мессенджеров к развитию грамотности не привело. Налицо очень слабое знание грамматики, орфографии, пунктуации. Чтение же способствует развитию интеллекта, поднимает уровень знаний, развивает навыки анализа текста и его переваривания, а также нарабатывает собственные навыки письма и речи. И если говорить о новом поколении казахстанцев, то для многих принудительно прочитать книгу в рамках школьного курса – фактически единственная возможность ее прочесть.

Политолог констатирует недостаток читабельного контента на казахском языке: не наблюдается ни талантливых современных писателей, ни сильной переводческой школы. Потому и мировая классика приходит в Казахстан через русский язык и, главным образом, через старые переводы, сделанные как раз на языке Гоголя, Пушкина и Толстого.

- Нужны и мировые классики. В рамках глобализации неплохо было бы в школах изучать их произведения на языке оригинала, но способны ли на это дети, если учителя не способны? Это вопрос далекого будущего. Даже английский мало кто знает на хорошем уровне, не говоря про немецкий или французский.

Также политолог предложил формулу для содержания школьного курса литературы: треть – казахские классики, треть – русские, треть – мировые.

- Цепляться за всех классиков я бы не стал. Солженицын, на мой взгляд, в школьной программе нам вообще не нужен. Но можно добавить произведения более молодых авторов. Ведь литература – это не только приобщение к мировой культуре, но и развитие интеллекта. Практическая сторона является сейчас наиболее приоритетной. Главная пятерка – Пушкин, Гоголь, Чехов, Достоевский и Толстой. Это не просто русская, это мировая классика вне этнической принадлежности. По остальным можно спорить сколько угодно, но произведения этих пяти авторов должны оставаться.



Читающая некогда страна превратилась в край кабаков и тоев

Против бойкота Гоголя и его знаменитых коллег высказался Сагымбай Козыбаев, президент Академии журналистики РК, доктор исторических наук, профессор, председатель жюри Ежегодной международной премии для СМИ Nevsky Award.

- Глупая ситуация, когда кто-то решает бороться с памятью и культурой. Гоголь или Пушкин – это же мировая классика, достояние всего мира, обогащение культуры, объединение людей вокруг гуманистических ценностей. Лучше обратить внимание, что у нас читающая некогда страна превратилась в край кабаков и тоев. Я всегда был против, когда сносят памятники – например, чем провинился пролетарский писатель Максим Горький? Нельзя такие вещи делать.

Явления такого рода, считает Козыбаев, происходят от бескультурья и критического падения уровня образования.

- Классики вроде Николая Васильевича служат делу интернационализма и настоящего братства между народами, формирования духовности. К примеру, подобным же образом работает и премия Nevsky Award. В наше неспокойное время, когда весь мир находится в состоянии турбулентности, особое значение приобретает тема духовности и непреходящих гуманистических ценностей. Ведь, согласно определению, духовность - это высшая степень развития человека, основанная на общепризнанных моральных принципах. Добавлю, что духовность – это еще и непреодолимое стремление действовать во благо людей.



Классики лучше чувствовали общество, чем современные социологи

Как напомнил политолог Замир Каражанов, писателя великим не назначают, а признают повсеместно. Величие же заключается в способности видеть мир именно таким, какой он есть, а иногда и заглядывать в будущее. Гоголь этим даром обладал в полной мере, подчеркнул эксперт.

- Гоголя и его современников давно нет, но спрос на их творения остается. И дело не столько в умении гениально что-то описывать, сколько в том, что события прошлого повторяются в настоящем. Потому что классики описывали не только события, но и людей, общество. То, как ведет себя человек в условиях кризисов и катастроф, в общем-то не меняется. Изучение состояния героя в непростых ситуациях как раз привлекает читателей. Некоторые книги становятся источником сил, чтобы пережить непростые времена.

Более того, чтение классики раскрывает перед человеком существование вечных истин, помогает лучше разделять добро и зло, сохранять стойкость духа и верность убеждениям.

- Нужен ли сегодня Николай Васильевич? Его наблюдательность по-прежнему востребована. Парадоксально, но она позволяет понять общество, в котором мы живем и сегодня. Иногда же писатели и вовсе дают волю своим мыслям и могут предсказать, что будет дальше. В этом нет мистики – просто великий писатель чутко улавливает тенденции и законы поведения человека. Тенденции кажутся иррациональными и нелогичными, но в итоге оказываются истинными.

Замир Каражанов резюмировал: Гоголь и другие классики лучше чувствовали общество, чем сейчас его могут прочувствовать социологи со своими исследованиями. Потому как сухие цифры – одно дело, а внутренние переживания и причастность к ним – совершенно иное.