Экс-аким Шымкента отреагировал на слухи о связи с токал Болата Назарбаева

11:29 03.04.2023

Он пословицей опроверг роман с Динарой Алжан



Раушан Есенова



Бывший аким Шымкента Габидулла Абдрахимов оригинально отреагировал на слухи о связи с бывшей токал Болата Назарбаева, передает "Голос народа".



Ранее девушка откровенно рассказала о знакомстве и связи с известным чиновником.



В скандальном интервью певица заявила, что познакомилась с Абдрахимовым на свадьбе в Шымкенте, затем он снял ей VIP-номер в отеле Rixos, а позже подарил ей бриллиантовые серьги стоимостью 20 тысяч долларов и положил ей в карман 70 тысяч долларов на покупку дома.



На слова певицы Габидулла Абдрахимов отреагировал в социальной сети. Он привел казахскую пословицу "Шындық шырылдап жетем дегенше, өтірік талай жерді өртейді", что переводе означает "пока правда пытается заявить о себе, ложь сожжет много земли". Тем самым чиновник намекнул о лжи и опроверг заявления Динары Алжан.



Между тем, ранее певица призналась в наркомании и назвала сумму, которую потратил на нее Болат Назарбаев. Также Динара Алжан раскрыла подробности жизни казахстанского шоу-бизнеса. А после выхода первой части интервью она заявила о преследованиях со стороны полицейских.