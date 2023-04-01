Казахстанские юниоры штангисты выиграли ЧМ!

11:35 03.04.2023

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике стала первой на чемпионате мира

Казахстан на турнире представляли 11 спортсменов ‒ пять юношей и шесть девушек



Жанар Сапарова



По итогам юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходил в Албании, в общекомандном зачете по набранным очкам мужская сборная Казахстана стала третьей среди 45 стран участниц, женская команда заняла пятое место, передает "Голос народа" со ссылкой на vesti.kz.



В медальном зачете лидером стала мужская сборная Казахстана, завоевав семь золотых медалей, две серебряные и одна бронзовая, женская замкнула десятку лучших с тремя серебряными и одной бронзовой медалью.



В категории до 73 килограммов среди юношей не было равных Саулебекову Ерасылу. В сумме двоеборья он поднял 305 (137+168) килограммов ‒ золото в рывке, толчке и в сумме.



Таисия Алексеева стала второй в категории до 64 килограммов среди девушек. 201 (89+112) килограммов ее результат ‒ серебро в рывке, толчке и в сумме.



Еще три медали в копилкусборной принес воспитанник кызылординской школы тяжелой атлетики – Сабыр Нурдос. В категории до 89 килограммов атлет уверенно реализовал три попытки в рывке и выиграл золотую медаль в этом упражнении. В толчке и в сумме двоеборья Нурдос стал вторым.



В заключительный день Никита Абдрахманов одержал победу в категории до 102 килограммов ‒ 369 (164+205) килограммов ‒ золото в рывке, толчке и в сумме.



Арапбай Нурасыл (до 67 кг) и Дарья Балабаюк (до 55 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата в рывке.