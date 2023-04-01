 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.04.2023
11:36  День Единения. Союзное государство – этапы становления, - В.Чушкин
11:35  Казахстанские юниоры штангисты выиграли ЧМ!
11:29  Экс-аким Шымкента отреагировал на слухи о связи с токал Болата Назарбаева
10:24  Зачем современному Казахстану нужен Гоголь? - Данияр Ашимбаев
10:22  В Грузии президентша Зурабишвили умудрилась уйти в оппозицию... собственной стране, - Ю.Рост
10:20  Рогунская ГЭС, добыча нефти и газа: какие проекты Россия может реализовать в Таджикистане? - З.Дадабаева
10:06  В Питере оперативно изловили "террористку Трепову"

10:01  В необъявленной гражданской войне Америка готовится к выборам…, - В.Ильин
09:57  Россия обречена на "великое переселение" среднеазиатов
09:53  Молодой русофоб Милатович победил старого Джукановича на президентских выборах в Монтенегро
09:50  Сват Назарбаева Кайрат Боранбаев получил 8 лет. По совокупности подвигов
09:45  Администрацию президента Токаева неожиданно возглавил амбициозный антикоровец из Старшего жуза Бектенов
09:37  КазКНБ вновь взялся ловить русских сепаров в Северном Казахстане
09:33  Нефте-цены - в рост. Ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи
09:14  В Казахстане новый глава МИД - Мурат Нуртлеу (в ранге вице-премьера)
08:56  В Финляндии новый "национал-консервативный" премьер - Петтери Орпо
08:12  В узбекском Ургенче заведующая детдомом продавала воспитанниц чиновникам для сексуальных утех
08:08  Каз-ученые продолжают дешифровку загадочной средневековой книги, написанной на человеческой коже
07:53  Захвативший кресло лидера Коммунистов Казахстана Ертысбаев обвинен однопартийцами (в который раз) в аморалке
07:10  "Вагнеровцы" подняли свой флаг над мэрией Бахмута
00:40  Китайский анализ военного конфликта на Украине
00:37  Глобальный кризис перепроизводства товаров, услуг, элит и идиотов, - И.Нагаев
00:35  Украинский демпинг зерном может свалить пару-тройку... дружественных правительств Европы, - Bloomberg
00:33  Foreign Policy: Администрация Байдена вбила последний гвоздь в гроб американской дипломатии
00:11  Как Эрдоган избежал войны с Россией, - Игорь Моисеев
00:05  Шокирующие цифры ВОЗ: смертность привитых от ковида зашкаливает
00:01  Трампа выведут из игры? - Г.Петров
00:00  Умер легендарный советский боксер Игорь Высоцкий, мутузивший "непобедимого" Мохаммеда Али
Воскресенье, 02.04.2023
19:49  В питерском кафе взорван укр-террористами известный донецкий военкор Максим Фомин (Татарский)
16:19  В Бишкеке намечен митинг за отставку начальника столичного ГУВД Азамата Ногойбаева
15:07  Кто виноват? Глава ГУВД Бишкека Ногойбаев о сексе с малолетками
14:06  Global Times: США сделали первый шаг к собственному краху. Мир их поддержал
14:03  American Thinker: Запад превратился в "пороховую бочку" народного недовольства
13:59  Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
11:44  Уроки истории. Почему не получается? - Зайнидин Курманов
10:45  Евразийство как научная парадигма и прагматический проект, - Абдылда Мусаев
09:40  Последняя ставка Байдена, - Петр Акопов
08:41  Новый хоким Ташкента отменил свое решение о создании "агитационных групп для пропаганды проекта Конституции"
01:34  Геополитика и "русский ответ" Путина на "русский вопрос",- НГ
00:57  УзбСкандал. Дело об изнасиловании воспитанниц семейного детского дома в Ургенче
00:49  Японское правительство рубит сук, на котором сидит. Инфляционная боль потребителей
00:47  Ползучий аншлюс Молдавии, - Петр Дмитриев
00:40  Пенсионная реформа в Кыргызстане. Чего ожидать? - Бактияр Алиев
00:35  Красный март Макрона, - Дмитрий Сабов
00:18  Токаев решил давить на Москву провокацией с "сепаратистами" Северного Казахстана, - Айнур Курманов
00:16  Выборы в Турции: Есть ли шанс у Эрдогана остаться у власти? - Игорь Перминов
Суббота, 01.04.2023
23:41  Подсудимый генерал Казполиции Кудебаев тихо удрал заграницу?
21:19  Саудовская Аравия в БРИКС - шаг к краху нефтедоллара
20:10  США сотрясают трансгендерные войны, - М.Дудаков
17:34  В Хорезмской области Узбекистана новые хокимы районов: Ургенчского - Султанов, Кошкупырского - Эгамов, Багатского - Назаров
16:56  КазПрокуратура возбудила новое дело против Болата Назарбаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстанские юниоры штангисты выиграли ЧМ!
11:35 03.04.2023

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике стала первой на чемпионате мира
Казахстан на турнире представляли 11 спортсменов ‒ пять юношей и шесть девушек

Жанар Сапарова

По итогам юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходил в Албании, в общекомандном зачете по набранным очкам мужская сборная Казахстана стала третьей среди 45 стран участниц, женская команда заняла пятое место, передает "Голос народа" со ссылкой на vesti.kz.

В медальном зачете лидером стала мужская сборная Казахстана, завоевав семь золотых медалей, две серебряные и одна бронзовая, женская замкнула десятку лучших с тремя серебряными и одной бронзовой медалью.

В категории до 73 килограммов среди юношей не было равных Саулебекову Ерасылу. В сумме двоеборья он поднял 305 (137+168) килограммов ‒ золото в рывке, толчке и в сумме.

Таисия Алексеева стала второй в категории до 64 килограммов среди девушек. 201 (89+112) килограммов ее результат ‒ серебро в рывке, толчке и в сумме.

Еще три медали в копилкусборной принес воспитанник кызылординской школы тяжелой атлетики – Сабыр Нурдос. В категории до 89 килограммов атлет уверенно реализовал три попытки в рывке и выиграл золотую медаль в этом упражнении. В толчке и в сумме двоеборья Нурдос стал вторым.

В заключительный день Никита Абдрахманов одержал победу в категории до 102 килограммов ‒ 369 (164+205) килограммов ‒ золото в рывке, толчке и в сумме.

Арапбай Нурасыл (до 67 кг) и Дарья Балабаюк (до 55 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата в рывке.

Источник - golos-naroda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680510900


Новости Казахстана
- Телеграммы поздравления на имя Главы государства по случаю праздника Наурыз
- Спикер Сената встретился с послом Израиля
- Совет ЕЭК единогласно поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан
- В Казахстане будут построены 12 реабилитационных центров
- Зачем современному Казахстану нужен Гоголь?
- Кадровые перестановки
- Сенаторы работают над повышением эффективности системы налоговых льгот
- Проигрыш в социальную рулетку
- МАГАТЭ оценило прогресс Казахстана в развитии ядерной энергетической инфраструктуры
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 марта 2023 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  