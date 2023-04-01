 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.04.2023
11:36  День Единения. Союзное государство – этапы становления, - В.Чушкин
11:35  Казахстанские юниоры штангисты выиграли ЧМ!
11:29  Экс-аким Шымкента отреагировал на слухи о связи с токал Болата Назарбаева
10:24  Зачем современному Казахстану нужен Гоголь? - Данияр Ашимбаев
10:22  В Грузии президентша Зурабишвили умудрилась уйти в оппозицию... собственной стране, - Ю.Рост
10:20  Рогунская ГЭС, добыча нефти и газа: какие проекты Россия может реализовать в Таджикистане? - З.Дадабаева
10:06  В Питере оперативно изловили "террористку Трепову"

10:01  В необъявленной гражданской войне Америка готовится к выборам…, - В.Ильин
09:57  Россия обречена на "великое переселение" среднеазиатов
09:53  Молодой русофоб Милатович победил старого Джукановича на президентских выборах в Монтенегро
09:50  Сват Назарбаева Кайрат Боранбаев получил 8 лет. По совокупности подвигов
09:45  Администрацию президента Токаева неожиданно возглавил амбициозный антикоровец из Старшего жуза Бектенов
09:37  КазКНБ вновь взялся ловить русских сепаров в Северном Казахстане
09:33  Нефте-цены - в рост. Ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи
09:14  В Казахстане новый глава МИД - Мурат Нуртлеу (в ранге вице-премьера)
08:56  В Финляндии новый "национал-консервативный" премьер - Петтери Орпо
08:12  В узбекском Ургенче заведующая детдомом продавала воспитанниц чиновникам для сексуальных утех
08:08  Каз-ученые продолжают дешифровку загадочной средневековой книги, написанной на человеческой коже
07:53  Захвативший кресло лидера Коммунистов Казахстана Ертысбаев обвинен однопартийцами (в который раз) в аморалке
07:10  "Вагнеровцы" подняли свой флаг над мэрией Бахмута
00:40  Китайский анализ военного конфликта на Украине
00:37  Глобальный кризис перепроизводства товаров, услуг, элит и идиотов, - И.Нагаев
00:35  Украинский демпинг зерном может свалить пару-тройку... дружественных правительств Европы, - Bloomberg
00:33  Foreign Policy: Администрация Байдена вбила последний гвоздь в гроб американской дипломатии
00:11  Как Эрдоган избежал войны с Россией, - Игорь Моисеев
00:05  Шокирующие цифры ВОЗ: смертность привитых от ковида зашкаливает
00:01  Трампа выведут из игры? - Г.Петров
00:00  Умер легендарный советский боксер Игорь Высоцкий, мутузивший "непобедимого" Мохаммеда Али
Воскресенье, 02.04.2023
19:49  В питерском кафе взорван укр-террористами известный донецкий военкор Максим Фомин (Татарский)
16:19  В Бишкеке намечен митинг за отставку начальника столичного ГУВД Азамата Ногойбаева
15:07  Кто виноват? Глава ГУВД Бишкека Ногойбаев о сексе с малолетками
14:06  Global Times: США сделали первый шаг к собственному краху. Мир их поддержал
14:03  American Thinker: Запад превратился в "пороховую бочку" народного недовольства
13:59  Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
11:44  Уроки истории. Почему не получается? - Зайнидин Курманов
10:45  Евразийство как научная парадигма и прагматический проект, - Абдылда Мусаев
09:40  Последняя ставка Байдена, - Петр Акопов
08:41  Новый хоким Ташкента отменил свое решение о создании "агитационных групп для пропаганды проекта Конституции"
01:34  Геополитика и "русский ответ" Путина на "русский вопрос",- НГ
00:57  УзбСкандал. Дело об изнасиловании воспитанниц семейного детского дома в Ургенче
00:49  Японское правительство рубит сук, на котором сидит. Инфляционная боль потребителей
00:47  Ползучий аншлюс Молдавии, - Петр Дмитриев
00:40  Пенсионная реформа в Кыргызстане. Чего ожидать? - Бактияр Алиев
00:35  Красный март Макрона, - Дмитрий Сабов
00:18  Токаев решил давить на Москву провокацией с "сепаратистами" Северного Казахстана, - Айнур Курманов
00:16  Выборы в Турции: Есть ли шанс у Эрдогана остаться у власти? - Игорь Перминов
Суббота, 01.04.2023
23:41  Подсудимый генерал Казполиции Кудебаев тихо удрал заграницу?
21:19  Саудовская Аравия в БРИКС - шаг к краху нефтедоллара
20:10  США сотрясают трансгендерные войны, - М.Дудаков
17:34  В Хорезмской области Узбекистана новые хокимы районов: Ургенчского - Султанов, Кошкупырского - Эгамов, Багатского - Назаров
16:56  КазПрокуратура возбудила новое дело против Болата Назарбаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
День Единения. Союзное государство – этапы становления, - В.Чушкин
11:36 03.04.2023

ВЛАДИМИР ЧУШКИН

Союзное государство – этапы становления
2 апреля – День единения народов Беларуси и России

2 апреля 1996 года в Георгиевском зале Кремля президент Российской Федерации Борис Ельцин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поставили свои подписи под историческим документом – Договором об образовании Сообщества Беларуси и России. Он положил начало уникальному интеграционному проекту – Союзному государству. Было решено создать политически и экономически интегрированное сообщество в целях объединения материального и интеллектуального потенциала двух частей некогда единой Большой страны.

Белорусско-российское содружество возрождалось в нелегкие годы, наступившие после распада СССР. Ровно через год, 2 апреля 1997 года, Беларусь и Россия подписали Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Беларуси и России.

23 мая 1997 года состоялось подписание Устава Союза Беларуси и России, в соответствии с которым в 1997 году были образованы Высший совет и Исполнительный комитет Союза. Парламентское Собрание сообщества было преобразовано в Парламентское собрание Союза Беларуси и России. В 1997-1998 годах происходит формирование исполнительных органов Союза, общего бюджета, осуществляются разработка и реализация первых союзных программ. Образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по вопросам безопасности.

Следующим важным этапом в развитии союзных отношений Республики Беларусь и Российской Федерации стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах. 8 декабря 1999 года произошло событие, которое стало знаковым. Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства. Документ вступил в силу 26 января 2000 года, он обеспечивает равные права и гарантии гражданам и предпринимателям двух государств.

За прошедшее время в деле союзного строительства сформирована солидная договорно-правовая база. Созданы условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов. Отменены визовой режим и миграционные карты, каждый гражданин двух стран может въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться и выбирать место жительства на территории любого из государств, не нужно оформлять разрешение на работу или патент. К настоящему времени практически решены вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан Беларуси и России на участие в хозяйственной деятельности, на получение образования, на обмен жилыми помещениями, на трудоустройство. Пример Союзного государства во многом стал ориентиром и для интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, а затем и Евразийского экономического союза. Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии: после роста товарооборота в 2021 году на 35%, в 2022-м этот показатель добавил еще 12%, достигнув 43,4 млрд. долл. США. При этом российский экспорт в Беларусь за год сократился на 7,7%, до 21,3 млрд. долл., тогда как встречные поставки выросли на 41,2%, до 22 млрд. долл. США.

Важным этапом на пути российско-белорусской интеграции стала реализация 28 союзных программ (8 программ в сфере "Финансы", 4 программы в области "Торговля", 2 программы в сфере " Транспорт", 4 программы вы области "Энергетика" и 10 программ в различных отраслях от сельского хозяйства до туризма и социальной политики), утвержденных в сентябре 2021 года Советом министров Союзного государства. Финансирование их реализации осуществлялось за счет средств бюджета Союзного государства, который на 65% обеспечивается взносами Российской Федерации и на 35% – взносами Республики Беларусь. К настоящему времени уже полностью выполнено 8 союзных программ (по гармонизации законодательств в налоговой, таможенной сферах, валютном регулировании, интеграции информационных систем по прослеживаемости товаров, развитии атомной энергетики). Реализацию остальных союзных программ планируется завершить в 2025-2027 годах.

Всего с 2000 года Союзным государством было профинансировано свыше 70 совместных программ в области радиоэлектроники, микроэлектроники, СВЧ-электроники, оптоэлектроники, микросистем, тепловизионной техники; обороны, безопасности и правоохранительной деятельности; в сфере таможенной инфраструктуры и технологии таможенных процессов; в области сельского хозяйства и пищевой промышленности; в сфере космических технологий, приборов и оборудования; программного обеспечения и сверхвысокопроизводительной вычислительной техники; дизельного автомобилестроения и сельхозмашиностроения; программ по интеграции в вопросах налогов, кредитов, а также создания объединенных рынков нефти, газа и транспортных услуг, медицины и фармакологии.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680510960


Новости Казахстана
- Телеграммы поздравления на имя Главы государства по случаю праздника Наурыз
- Спикер Сената встретился с послом Израиля
- Совет ЕЭК единогласно поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан
- В Казахстане будут построены 12 реабилитационных центров
- Зачем современному Казахстану нужен Гоголь?
- Кадровые перестановки
- Сенаторы работают над повышением эффективности системы налоговых льгот
- Проигрыш в социальную рулетку
- МАГАТЭ оценило прогресс Казахстана в развитии ядерной энергетической инфраструктуры
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 марта 2023 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  