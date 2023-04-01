День Единения. Союзное государство – этапы становления, - В.Чушкин

11:36 03.04.2023

ВЛАДИМИР ЧУШКИН



Союзное государство – этапы становления

2 апреля – День единения народов Беларуси и России



2 апреля 1996 года в Георгиевском зале Кремля президент Российской Федерации Борис Ельцин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поставили свои подписи под историческим документом – Договором об образовании Сообщества Беларуси и России. Он положил начало уникальному интеграционному проекту – Союзному государству. Было решено создать политически и экономически интегрированное сообщество в целях объединения материального и интеллектуального потенциала двух частей некогда единой Большой страны.



Белорусско-российское содружество возрождалось в нелегкие годы, наступившие после распада СССР. Ровно через год, 2 апреля 1997 года, Беларусь и Россия подписали Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Беларуси и России.



23 мая 1997 года состоялось подписание Устава Союза Беларуси и России, в соответствии с которым в 1997 году были образованы Высший совет и Исполнительный комитет Союза. Парламентское Собрание сообщества было преобразовано в Парламентское собрание Союза Беларуси и России. В 1997-1998 годах происходит формирование исполнительных органов Союза, общего бюджета, осуществляются разработка и реализация первых союзных программ. Образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по вопросам безопасности.



Следующим важным этапом в развитии союзных отношений Республики Беларусь и Российской Федерации стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах. 8 декабря 1999 года произошло событие, которое стало знаковым. Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства. Документ вступил в силу 26 января 2000 года, он обеспечивает равные права и гарантии гражданам и предпринимателям двух государств.



За прошедшее время в деле союзного строительства сформирована солидная договорно-правовая база. Созданы условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов. Отменены визовой режим и миграционные карты, каждый гражданин двух стран может въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться и выбирать место жительства на территории любого из государств, не нужно оформлять разрешение на работу или патент. К настоящему времени практически решены вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан Беларуси и России на участие в хозяйственной деятельности, на получение образования, на обмен жилыми помещениями, на трудоустройство. Пример Союзного государства во многом стал ориентиром и для интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, а затем и Евразийского экономического союза. Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии: после роста товарооборота в 2021 году на 35%, в 2022-м этот показатель добавил еще 12%, достигнув 43,4 млрд. долл. США. При этом российский экспорт в Беларусь за год сократился на 7,7%, до 21,3 млрд. долл., тогда как встречные поставки выросли на 41,2%, до 22 млрд. долл. США.



Важным этапом на пути российско-белорусской интеграции стала реализация 28 союзных программ (8 программ в сфере "Финансы", 4 программы в области "Торговля", 2 программы в сфере " Транспорт", 4 программы вы области "Энергетика" и 10 программ в различных отраслях от сельского хозяйства до туризма и социальной политики), утвержденных в сентябре 2021 года Советом министров Союзного государства. Финансирование их реализации осуществлялось за счет средств бюджета Союзного государства, который на 65% обеспечивается взносами Российской Федерации и на 35% – взносами Республики Беларусь. К настоящему времени уже полностью выполнено 8 союзных программ (по гармонизации законодательств в налоговой, таможенной сферах, валютном регулировании, интеграции информационных систем по прослеживаемости товаров, развитии атомной энергетики). Реализацию остальных союзных программ планируется завершить в 2025-2027 годах.



Всего с 2000 года Союзным государством было профинансировано свыше 70 совместных программ в области радиоэлектроники, микроэлектроники, СВЧ-электроники, оптоэлектроники, микросистем, тепловизионной техники; обороны, безопасности и правоохранительной деятельности; в сфере таможенной инфраструктуры и технологии таможенных процессов; в области сельского хозяйства и пищевой промышленности; в сфере космических технологий, приборов и оборудования; программного обеспечения и сверхвысокопроизводительной вычислительной техники; дизельного автомобилестроения и сельхозмашиностроения; программ по интеграции в вопросах налогов, кредитов, а также создания объединенных рынков нефти, газа и транспортных услуг, медицины и фармакологии.