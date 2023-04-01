Новые назначения в Казахстане: 5 замов премьер-министра и зампред КНБ

15:24 03.04.2023

Аскар Амерханов назначен заместителем председателя Комитета нацбезопасности РК



Распоряжением Главы государства Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки, он освобожден от ранее занимаемой должности.



Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.



Награжден орденом "Айбын" IІ степени, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін", ведомственными и юбилейными медалями.



Является Почетным сотрудником КНБ РК.



В 2020 году Указом Президента РК присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.



1995-2004 гг. – служба на офицерских должностях в органах национальной безопасности;



2004-2022 гг. – служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности;



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Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-Министра – министром финансов



Указом Главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен заместителем Премьер-Министра – Министром финансов Республики Казахстан.



Ерулан Жамаубаев родился в 1974 году в Алматинской области. Женат, воспитывает троих детей. Выпускник Казахской государственной академии управления, где он изучал финансы и кредит. Позже получил степень магистра делового администрирования.



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Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра



Указом Главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.



Алтай Кульгинов родился в 1978 году. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Университет Абердина в Британии по программе "Болашак".



Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.



В разные годы работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы, Генеральной прокуратуре и Администрации президента.



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Серик Жумангарин назначен заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции



Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен Заместителем Премьер-Министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан.



Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года. В 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности "теплофизика". В 1997 году - Казахский государственный университет им. Е.А. Букетова, специальность "финансы и кредит".



Награжден медалью "Астананың 10 жылдығы".



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Роман Скляр назначен Первым заместителем Премьер-Министра



Указом Главы государства Скляр Роман Васильевич назначен Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.



Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "Инженер-строитель", а также Московский институт современного бизнеса по специальности "Экономист" и Казахский институт правоведения и международных отношений.



Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ "Экибастузуглеавтоматика", позже работал инженером по технике безопасности СП "Вахинвест" и в различных коммерческих структурах.



Награжден орденами "Құрмет" (2010 г.), "Парасат" (2017 г.), юбилейными медалями "10 лет Астане", "20-летие независимости РК", а также общественной медалью Ассамблеи Народа Казахстана "Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық "Бірлік" алтын медалі".



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Галымжан Койшыбаев назначен руководителем Аппарата Правительства



Указом Главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен Заместителем Премьер-Министра – Руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан.



Галымжан Койшыбаев родился в 1968 году в Кызылорде. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.



В 1995-2004 годах работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в России.