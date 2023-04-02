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Новый подОПЕКный: баррель нефти может подорожать до $90Новый подОПЕКный: баррель нефти может подорожать до $90
20:49 03.04.2023

Когда это произойдет и с чем может быть связана такая динамика

Валерий Воронов

Нефть может подорожать до $90 за баррель в ближайшие месяцы на решениях России и некоторых стран ОПЕК+ сократить добычу. Об этом рассказали опрошенные "Известиями" эксперты. На открытии торгов 3 апреля топливо уже прибавило в цене более 5%. Намерение членов альянса вернуло котировки на траекторию роста, которая была прервана сообщениями о банкротстве ряда американских банков, отметили аналитики.

Решительная мера

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании 3 апреля одобрил дополнительное сокращение добычи нефти до конца 2023 года на 1,66 млн баррелей в сутки, о котором накануне заявили Россия и восемь стран альянса: Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Габон.

Наибольшее сокращение - по 500 баррелей в сутки - будет у РФ и Саудовской Аравии. Наша страна добровольно продлила ограничение в том же объеме, действовавшее с марта.

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Решение ряда государств ОПЕК+ сократить добычу принято в интересах мировой энергетики и поддержания цен на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам вице-премьера Александра Новака, это добровольное сокращение не в рамках сделки ОПЕК+, оно дополняет принятое в октябре решение сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки до конца нынешнего года.

"Эти решения были приняты к сведению. И в принципе одобрены были сегодня на JMMC как меры очень важные и нужные в текущий момент в целях стабилизации ситуации на рынке", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" по итогам заседания мониторингового комитета альянса.

Ранее он отмечал, что мировой рынок нефти переживает период высокой непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе. Также ситуацию усугубляют глобальная экономическая неопределенность и недальновидные решения в энергетической политике.

"При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке - ключевой элемент обеспечения энергетической безопасности", - отметил вице-премьер.

На открытии торгов 3 апреля топливо прибавило в цене более 5% по сравнению с пятничными показателями, достигнув уровня $84,5 за баррель. К 17:30 мск стоимость поднялась до $84,8.

Решение стран о добровольном сокращении добычи возвращает нефтяные котировки на траекторию роста, которая обозначилась к началу марта, то есть до сообщений о банкротстве ряда американских банков, отметил доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Валерий Андрианов.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, уже во II квартале этого года сырье может вырасти в цене до $90 за бочку.

- Еще в IV квартале прошлого года прогнозировался рост стоимости нефти до $90 за баррель, так как представители ОПЕК+ уже тогда заявляли о мерах для поддержания этого уровня. При необходимости они анонсировали снижение квот на добычу, чтобы повысить мировые цены на черное золото и стабилизировать рынки, - отметил он.

При этом в 2023-м также ожидается восстановление китайской экономики на фоне снятия антиковидных ограничений, что уже во втором полугодии должно привести к увеличению объемов потребления энергоресурсов в республике и росту их стоимости на мировых рынках, добавил эксперт.

Альянс ОПЕК+ хочет нормализовать мировой рынок нефти, который в I–II кварталах этого года находился в профиците в объеме около 0,5–0,7 млн баррелей в сутки, что выражалось в низких ценах на сырье, отметил аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Решение ОПЕК+ будет способствовать повышению стоимости топлива марки Brent во II квартале до уровня $88–90 за баррель, сказал он. Плохое положение европейской экономики и риски банковского кризиса будут сдерживающими факторами для закрепления цены выше этого уровня, добавил начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров.

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В условиях непредсказуемости

В середине марта экономисты американского банка Goldman Sachs предупредили, что рецессия с вероятностью 35% наступит в США в течение следующего года из-за "экономических последствий" ситуации в банковском секторе. 11 марта стало известно о банкротстве в Штатах Silicon Valley, позднее акции американских финансовых организаций стали терять позиции на торгах.

- Данное банкротство стало свидетельством того, что американской экономике угрожает рецессия и, как следствие, возможно сокращение потребления энергоресурсов в США. После банкротства нефтяные котировки упали, но, правда, впоследствии стали медленно корректироваться вверх. Можно предположить, что это продлилось бы до очередного банкротства или до какого-либо аналогичного сигнала о проблемах в экономике США, - сказал Валерий Андрианов.

Теперь же страны ОПЕК+ сыграли на опережение и, сократив добычу, фактически гарантировали сохранение умеренного роста нефтяных цен вне зависимости от состояния американской экономики, считает эксперт.

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При этом сокращение добычи ОПЕК+ может спровоцировать повышение стоимости в странах Запада, которые и без этого переживают общемировой всплеск инфляции, сообщило Associated Press. "Это может еще больше обострить отношения [Эр-Рияда] с Соединенными Штатами, которые призвали Саудовскую Аравию и других союзников увеличить добычу, поскольку они стремятся снизить цены на нефть и подорвать финансы России", - указало агентство.

Впрочем, в перспективе к решениям о сокращении добычи могут присоединиться и страны ОПЕК+, которые сейчас не участвуют в добровольных сокращениях добычи нефти с мая по декабрь 2023 года, если сочтут это необходимым в целях стабилизации рынка, отметил Александр Новак.

Источник - Известия
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