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Управленческая революция: коренизация и ликбез в Казахстане в 1920-е, - Инна Анисимова
20:53 03.04.2023

Придя к власти в 1917 году, большевики запустили широкий набор реформ – среди них были инновации в национальной политике. Уже 2 ноября 1917 года в РСФСР была принята Декларация прав народов России, утверждавшая этническое равноправие и отмену ограничений по национальному и религиозному признаку. Составной частью этой политики стала коренизация – опыт ее первого этапа (1920-1926 годов) проанализировала к. и. н., доцент кафедры востоковедения АлтГУ Инна Анисимова в статье для научного журнала "Известия Алтайского государственного университета".

Новая национальная политика

26 августа 1920 года постановлением ВЦИК и СНК была образована Киргизская АССР (также КАССР – автономия в составе РСФСР, с 1925 года Казахская АССР – прим. Ia-centr.ru), для управления которой создавался местный ЦИК, Советы и 12 народных комиссариатов. Часть из них (финансово-хозяйственные) подчинялись РСФСР, которая обеспечивала финансирование и материально-техническое снабжение молодой республики. При создании советского госаппарата в Казахстане за основу также брали управленческую систему РСФСР.

Важнейшей задачей большевики видели обеспечение местных органов управления коренными кадрами, причем на всех уровнях. Считалось, что это повысит доверие казахов и других народов к советской власти. До 1926 года политика коренизации находилась в ведении особых комиссий при ЦИКе и исполкомах, действуя по методу "процентной нормы": учреждения должны были принимать на работу необходимый процент служащих из коренного населения.

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Современные исследователи относят к коренизации не только создание национальных кадров, но также развитие образования и автохтонных языков. По инициативе Владимира Ленина во всех национальных республиках и областях создавались управленческие курсы для трудящихся коренных народов, на которых готовили работников городских и сельских Советов.

В делопроизводстве автономной республики продвигался казахский язык. 2 февраля 1921 года СНК КАССР принял декрет, согласно которому все законы и общие нормативно-правовые акты республики должны были публиковаться одновременно на русском и казахском языках. В местностях с преобладанием казахского населения рекомендовалось вести делопроизводственную переписку на казахском языке, а в районах с русским населением – на русском.

В августе 1923 года в Казахстане появилась Центральная комиссия по введению делопроизводства на казахском языке: местные советские органы были обязаны ввести "коренной" язык в документооборот в течение 1924–1925 годов.

Тем не менее из-за нехватки специалистов этот процесс сталкивался с трудностями.

Ликбез по-казахски: кузница кадров

Главной проблемой для коренизации в 1920-е годы оставался низкий уровень грамотности казахского населения. Для исправления положения дел в Казахстане проводились мероприятия по ликвидации безграмотности. После революции обучение грамоте проходило в рамках единой трудовой школы, а учебники переводились на казахский язык. Кроме того, переводились литературные произведения, составлялись хрестоматии для чтения по казахскому языку для взрослых.

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За 1924–1925 гг. более 40 % бюджетных средств КАССР было направлено на народное образование и культурно-просветительную работу. Количество учащихся казахов в 1925 году по сравнению с 1913 годом возросло почти в 10 раз. Были открыты 20 средних специальных учебных учреждений и 13 профтехнических, работали 154 клуба, более 300 библиотек, а также избы-читальни и "красные юрты". В 1925 году в вузах СССР обучалось около тысячи студентов из Казахстана.

В 1923 году была создана Краевая школа среднего комсостава милиции с облегченными условиями приема для казахов. С каждым годом процент обучающихся в школе казахов возрастал: в 1926 году они составили уже 94,4 % от всего состава. Кроме того, в 1924 году появились юридические курсы НКО КАССР, которые готовили судебно-следственных работников. По данным за 1924 год в милиции, угрозыске и административных отделах республики казахи в среднем занимали 49,5 % должностей.

В 1924 году губернские комиссии по коренизации организовали курсы для волостных секретарей из казахов. В ряде губерний появились курсы для машинисток, счетоводов, финансовых работников. Также в КАССР была создана широкая сеть рабочих факультетов, партийных школ и т. д.

Коренизация: первые плоды

С 1923 по 1924 год число представителей коренной национальности, избранных в сельские и аульные Советы КАССР, возросло с 16,5 тыс. до 31 тыс. человек.

Кроме того, в соответствии с советской политикой гендерного равноправия, в КАССР в аппарат управления активно включались женщины, а при крайкоме и губкомах партии были созданы курсы подготовки "женработников". Если в 1922 году в Советах автономной республики было 97 женщин (из них пять казашек), то в 1925 году там работали 6663 женщины, в том числе свыше 3 тыс. казашек.

Тем не менее в первую очередь казахи попадали в низшие звенья административного и партийного аппарата – доля этнических казахов в наркоматах и краевых учреждениях оставалась сравнительно невысокой (около 8 %). Такое положение сохранялось из-за нехватки квалифицированных кадров, поэтому после 1926 года от политики "процентной нормы" решили отказаться, перейдя к другим инструментам национальной политики.

Читайте полную версию статьи на сайте научного журнала
"Известия Алтайского государственного университета"
http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282017%292-02

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680544380


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