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"Для вас мои двери теперь закрыты". Эрдоган обиделся на американского посла
21:35 03.04.2023

Джефф Флейк, Реджеп Тайип Эрдоган. Фото пресс-службы президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посол США в Анкаре Джефф Флейк больше не сможет проводить встречи с официальными турецкими лицами после его встречи с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщила турецкая газета Star.

"Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом?"
- заявил Эрдоган.
Президент добавил, что "двери для посла закрыты" и он должен знать свое место.

1 апреля Кылычдароглу встретился с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком по инициативе посла.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что представители трех турецких оппозиционных партий - Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны - подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих президентских выборах. Партии отметили, что Эрдоган не имеет права снова баллотироваться в качестве президента, поскольку это нарушит Конституцию.

До этого, 22 марта, Кемаль Кылычдароглу официально выдвинут единым кандидатом от оппозиционного "Народного альянса" на президентских выборах в Турции. Соответствующее заявление передано в Высший избирательный совет страны.

1 марта Эрдоган подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая.

Источник - eadaily.com
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