Превентивный нефтяной удар. Россия и ОПЕК подстроили сырьевой рынок под себя, - НГ

23:24 03.04.2023 Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



3.04.23



Вице-премьер Александр Новак рассказал об "ответственных и превентивных действиях" РФ на топливном рынке.

В ОПЕК+ подтвердили приверженность текущим условиям сделки и приняли к сведению решение девяти стран, включая Саудовскую Аравию и Россию, добровольно сократить в этом году нефтедобычу совокупно на 1,66 млн барр. в сутки (б/с). Такое "неожиданное", по оценкам рынка, решение названо "превентивной мерой". По мнению экспертов, теперь котировки Brent устремятся к 90 долл. за баррель. Правда, именно Urals будет отставать от этого уровня. Более того, рубль позитива пока не ощутил: в понедельник нефтяные котировки росли сразу на 5–6%, а биржевой курс рубля к доллару все равно терял более 1%, обновляя годовые минимумы. Хотя, как напоминают аналитики, бюджету РФ выгодна дорогая нефть, но не крепкая нацвалюта.



Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в понедельник подтвердил свою приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты на встрече в Вене в октябре 2022-го. Тогда страны, входящие в объединение, договорились сократить нефтедобычу на 2 млн б/с от августовского уровня.



Также Комитет ОПЕК+ принял сейчас к сведению добровольное решение девяти стран (России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира, Омана, Габона) дополнительно сократить свою добычу нефти с мая по конец 2023 года. Об этом решении стало известно в воскресенье вечером.



Совокупно сокращение составит около 1,66 млн б/с, из которых на Саудовскую Аравию приходится 500 тыс. б/с, на Ирак – 211 тыс., на ОАЭ – около 144 тыс., на Кувейт –128 тыс., на Казахстан – 78 тыс., на Алжир – 48 тыс., на Оман – 40 тыс., на Габон – 8 тыс. б/с. Россия при этом продлит до конца года действующее до конца июня решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с от средних февральских значений.



В воскресенье на официальном сайте правительства РФ было опубликовано заявление вице-премьера Александра Новака. "Сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике", – отмечается в заявлении. Предсказуемость на мировом нефтяном рынке – ключевой элемент обеспечения энергетической безопасности, отметил Новак. Добровольное сокращение нефтедобычи Россией в этом заявлении названо ответственным и превентивным действием. Другие страны альянса тоже указали и на превентивный характер принятых решений, и на стремление поддержать стабильность нефтяного рынка.



Эксперты при этом увидели особый замысел в действиях, к примеру, Саудовской Аравии. "Для саудитов ситуация, при которой российская нефть продается с дисконтом, также неприятна, поскольку они теряют долю рынка, в частности, в Китае и Индии, – считает эксперт компании "ИВА Партнерс" Артем Шахурин. – Если Россия идет на сокращение добычи, то почему Эр-Рияду тоже не пойти навстречу. У них относительно низкая себестоимость и дешевая логистика, они от роста мировых цен в процентном отношении выигрывают больше".



В российском правительстве не исключили, что список стран, добровольно урезавших нефтедобычу, может стать длиннее. "В ОПЕК+ входят 23 страны. В принципе сегодня говорили о том, что и другие страны могут тоже присоединиться и объявить о каких-то своих дополнительных сокращениях, если они посчитают, конечно, это нужным и необходимым в целях стабилизации рынка", – сообщил в понедельник Новак. Но это, по его словам, могут быть исключительно добровольные решения.



"Россия на постоянной основе контактирует с целым рядом государств ОПЕК+, это обычный процесс. Но не более этого. В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынка", – подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следующее заседание комитета ОПЕК+ запланировано на 4 июня.



Решение о добровольном сокращении добычи в основном было воспринято и рынком, и экспертным сообществом как неожиданное. В понедельник на фоне таких новостей котировки Brent подскочили сразу примерно на 5–6%, в моменте они преодолевали отметку в 85 долл. за баррель. Хотя наблюдатели уточнили, что если проанализировать ситуацию, то во многом это решение выглядит логично, оправданно, более того, его можно назвать вынужденным.



Мнения экспертов о последствиях разделились. "Что изменит новое соглашение ОПЕК? Да, по сути, ничего не изменит, но оно дает пространство для маневра, – комментирует аналитический Telegram-канал Spydell_finance. – Даже с текущей добычей нефти ОПЕК все равно примерно на 1,2–1,4 млн отставала от квот, поэтому снижение квот – это лишь нормализация текущего потребления и разрешенного".



По его уточнению, "соглашение не означает, что с рынка уйдет 1,6 млн б/с, скорее всего ближе к 0,5–0,7, что позволит сбалансировать рынок нефти во втором квартале".



Но как замечает экспертный Telegram-канал "Твердые цифры" (один из участников макроэкономических опросов Центробанка), объявленный объем сокращения соответствует примерно 1,6% мирового потребления нефти. И это существенный показатель.



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Нефтяники намерены сокращать добычу

на 500 тысяч баррелей в сутки до конца

2023 года. Фото Reuters"НГ" провела свой опрос финансовых аналитиков. На фоне последних новостей их диапазон оценок для нефтяных котировок составил от 84 до 100 долл. за баррель, но в среднем можно говорить о цели в 90 долл.

Как считает Шахурин, нефть Brent может остаться в диапазоне 84–88 долл. за баррель, "возможно даже тестирование сопротивления 90 долл.". "Но с учетом позиции США есть риск того, что на рынок будут выбрасываться новые объемы нефти из стратегических резервов", – отметил он.



Аналитик компании "Финам" Андрей Маслов полагает, что решение стран ОПЕК+ будет способствовать росту цен на Brent во втором квартале до 88–90 долл. за баррель.



Как ожидает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, при условии, что США не будут запускать новые продажи из Стратегического нефтяного резерва, котировки достигнут 90–95 долл. за баррель Brent.



По оценкам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, Brent будет стремиться к 90 долл. за баррель, а во втором полугодии вероятны 95–100 долл. за баррель.



Но во всех этих случаях прогноз касается именно нефти Brent, а с российской маркой Urals ситуация будет складываться иначе. В понедельник Минфин отчитался, что, по его данным, средняя цена на нефть марки Urals в январе–марте 2023-го сложилась в размере 48,92 долл. за баррель. Это в 1,8 раза ниже, чем было за аналогичный период 2022-го. И это, добавим, почти в 1,7 раза, или на 33 долл. за баррель меньше, чем средняя цена Brent за январь–март текущего года.



"Цена на российскую нефть вряд ли увеличится пропорционально из-за ограничений на поставки и скидок для импортеров", – предупредил Маслов.



Российская нефть торгуется с дисконтом, впрочем, во втором полугодии он может сократиться до 25 долл. за баррель, напомнил при этом Чернов. Особенно если учесть, что ранее в РФ был принят закон, предусматривающий ограничение скидки на Urals при налогообложении.



Другая новость дня. Рубль нефтяного позитива не ощутил. По крайней мере пока. В понедельник, несмотря на заметный скачок нефтяных котировок, биржевой курс рубля к доллару терял более 1%, обновляя годовые минимумы.



Так, на Мосбирже курс доллара в ходе валютных торгов превышал 78 руб., евро поднимался выше 85 руб. "впервые с 20 апреля 2022 года", сообщает ТАСС. Центробанк РФ в понедельник как будто не торопился публиковать курсы валют на вторник. Вечером регулятор установил курс на 4 апреля на уровне 77,95 руб. за доллар и 84,62 руб. за евро, что для рубля соответственно на 0,8 и 0,6% ниже курса, который был назначен в ЦБ на 1 апреля.



"Рубль почти не замечает позитива с рынка сырья. Откровенная слабость рубля, вероятно, объясняется тем, что более долгосрочные фундаментальные факторы усиливают негативное воздействие на курс национальной валюты", – говорит Галактионов. В первую очередь эксперт указал на "большой дефицит госбюджета, вызванный в том числе сокращением экспортной выручки", и на восстановление импорта.



"Курс рубля уже около года не реагирует так стремительно на изменение нефтяных цен, как раньше, потому что геополитическое обострение и внешнее давление стали более приоритетными при курсообразовании", – продолжил Чернов. Также он напомнил, что "для устранения дефицита бюджета РФ необходим более низкий курс рубля".



Тем более что, как уточнил Шахурин, на российских доходах от экспорта краткосрочное колебание котировок может особо и не сказаться – чтобы компенсировать последствия дисконта, необходим долгосрочный и устойчивый рост нефтяных цен.



"Стоимость нефти влияет на курс рубля с задержкой по времени, – уточнил также аналитик компании "Финам" Александр Потавин. – В лучшем случае текущий рост стоимости Brent приведет к увеличению притока валютной выручки экспортеров только к концу апреля. Чтобы рубль показал значимое укрепление, нужно, чтобы нефть Brent устойчиво закрепилась выше 85 долл. за баррель хотя бы в течение месяца–двух".

В понедельник последовала реакция Вашингтона. По словам представителя Белого дома, в США не считают целесообразным решение Саудовской Аравии и ряда других стран ОПЕК+. "Мы будем сосредоточены на том, чтобы поддерживать цены на низком уровне для американских потребителей, будем делать все возможное, чтобы помочь сбалансировать спрос и предложение на нефтяном рынке", – сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Хотя, как он отметил, для США "Саудовская Аравия по-прежнему является стратегическим партнером". В свою очередь, Евросоюз пока изучает новую ситуацию на нефтяном рынке, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Источник - НГ

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