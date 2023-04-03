CША провоцируют Китай с территории Индии, - Владимир Скосырев

00:15 04.04.2023

3.04.2023



Вашингтон пытается вовлечь Дели в западный лагерь

Владимир Скосырев



Со стороны Индии в учениях с американцами участвуют Су-30 и заправщик российского производства.

ВВС Индии и США проведут совместные маневры. Участвовать в них наблюдателем приглашена Япония. Индийская пресса связывает учения с напряженностью на границе с Китаем. Они как бы послужат предупреждением Китаю, что Индия не одинока. Теоретически поддержку Дели может оказать Quad – объединение, куда входят Индия, США, Япония, Австралия. Но на деле обязательств о взаимной помощи эти страны друг другу не давали. Потому Дели больше полагается на дипломатию, чтобы уладить спор с Китаем.



Индия – один из самых крупных покупателей иностранных вооружений в мире. И в учениях, которые состоятся в апреле в штате Западная Бенгалия, неподалеку от границы с Китаем, будут задействованы индийские истребители Tejas, французские Rafale, Су-30 совместного с Россией производства, заправщики Ил-78.



Конфликт у Индии и Китая давний. В 1962 году между ними даже вспыхнула краткосрочная война. Индия ее проиграла. Как утверждает Дели, после этого Китай завладел около 38 тыс. кв. км индийской земли. В эпоху, когда главой Китая был Мао Цзэдун, его мотивом было в значительной мере желание наказать Индию за то, что она дала приют Далай-ламе и его сторонникам, бежавшим из Тибета после неудачного восстания.



Впоследствии атмосфера на границе улучшилась, стороны договорились не применять друг против друга огнестрельное оружие. Но прийти к соглашению о демаркации границы не удалось, вместо нее действует линия прекращения огня, или фактического контроля. Хотя нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди посещал КНР, а председатель КНР Си Цзиньпин бывал в Индии, урегулировать спор не удалось. Китайцы и индийцы перебросили в Гималаи танки, пушки, боевые самолеты. В 2020 году в районе Ладакх китайские и индийские воины вступили в рукопашную схватку. Погибло более 20 человек.



Словом, маневры ВВС Индии и США выглядят как акт прямой поддержки Дели со стороны могущественной державы. Тем более что существует формат, в рамках которого содействие теоретически может быть оказано. Но только теоретически. Во-первых, Quad – это не военный блок. Во-вторых, Дели, не желая ни на йоту поступаться своим суверенитетом, неоднократно повторял, что привержен независимости своего внешнеполитического курса. На практике это значит, что Индия будет балансировать между крупными державами – США, Россией и Китаем – до тех пор, пока противостояние с Пекином не обретет столь же драматический оборот, как в 1962 году. В тот момент премьер-министр Индии Джавахарлал Неру запросил у Вашингтона военную помощь.



Но такой вариант представить трудно. Недаром ведь представитель МИД КНР Мао Нин только что заявила, что Пекин привержен идее тесного сотрудничества с Россией и Индией. Дели тоже заявлял о стремлении поддерживать формат кооперирования "Индия–Россия–Китай", который основал еще глава российского правительства Евгений Примаков. В этом свете весьма любопытную характеристику курсу Индии в настоящий момент дает международный журнал Diplomat.



Индия предпочитает поддерживать партнерские отношения одновременно с двумя глобальными центрами силы – США и Россией. А Китай она считает угрозой, пишет журнал. Во-вторых, Индия хочет взаимодействовать с Западом против Китая. Но в то же время Дели понимает, что на этом направлении взаимопонимания с Москвой не достигнешь. В-третьих, Индия не хочет, чтобы Россия сильнее сближалась с Китаем. Но у Индии просто нет рычагов, чтобы остановить сближение Москвы и Пекина или хотя бы затормозить этот процесс.



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Индия с Россией тоже проводит учения, они называются "Индра". Но там иной формат, чем у Индии с США. В "Индре" задействованы все компоненты – сухопутные войска, ВМС, ВВС. Но на днях начнутся маневры не с Россией, а с США. Их цель продемонстрировать: "Мы вместе с Японией стоим на стороне Индии, в случае необходимости можем дать отпор Китаю". Но ничего чрезвычайного в этих учениях все-таки нет. Что касается Quad, то военная составляющая этой группы ограничивается тем, что четыре страны регулярно проводят военно-морские учения "Малабар" в Индийском океане. Но они формально не направлены против Китая".