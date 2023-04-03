По ком звонит колокол Киево-Печерской лавры, - О.Ясинский

00:16 04.04.2023

Нацистские подонки ждут команды "фас". По ком звонит колокол Киево-Печерской лавры



Олег Ясинский

03.04.2023



Никогда не думал, что так часто буду говорить на тему церкви. Я – человек сугубо светский, глубоко уважающий веру моих друзей и знакомых, представляющих разные кредо, но обычно далекий от религиозных вопросов

Видимо, в наших предыдущих надеждах на гражданское противостояние преступному киевскому режиму мы не понимали или не учитывали чего-то важного.

Вышло так, что в силу разных причин, которые мы не будем сейчас анализировать, украинское общество достаточно пассивно позволило своим правительствам зайти очень далеко в уничтожении основных конституционных и человеческих прав.

Без сколько-нибудь заметного сопротивления последние украинские правительства целенаправленно разрушали медицину, образование, систему социальной защиты, науку, культуру и промышленность страны – и когда казалось, что все препятствия на этом пути окончательно устранены, режим Зеленского неожиданно натолкнулся на последнюю преграду – православную церковь.



Впервые с момента начала военных действий, киевская власть столкнулась с серьезным внутренним сопротивлением свои решениям, и судя по всему, просто не решается на более радикальные действия, чем бы стало выселение монахов силой.

В видеокадрах защитников священнослужащих УПЦ видны очень разные люди, включая украинских военных-верующих, которые явно недовольны политическим решением ручного киевского правосудия.

Кризис обостряется регулярными сборами вокруг Лавры нацистских подонков в балаклавах, которые не устают провоцировать верующих и, видимо, ждут от властей своей любимой команды "фас".



Захват Киево-Печерской лавры - нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве. Об этом сообщили 3 апреля в комментарии в телеграм-канале Министерства иностранных дел (МИД) России

Чтобы не запятнать очередным преступным решением и без того нечистые мундиры правительственных чиновников, вполне возможно, Зеленский прибегнет к известной тактике латиноамериканских банановых демократий.



То есть вся грязная работа работа по изгнанию монахов из Печерской Лавры и запугиванию паствы может быть поручена не официальным силовым структурам, а крышуемым ими ультраправым "активистам", жертвы которых всегда легко списывать на "неконтролируемую уличную преступность".



И если есть в этой несвятой истории персонажи куда омерзительнее уличных нацистов, то это представители прессы: агрессивной, кровожадной, мечтающей о массовых расправах со всеми несогласными, с придыханием произносящей три буквы аббревиатуры СБУ, и главное – провоцирующей своими наводящими вопросами людоедские заявления интервьюируемых ими граждан.

Это они всего пару лет назад праздновали травлю своих коллег с незаконно закрытых властью газет и телеканалов и радостно улюлюкали по поводу избиений и убийств собственных соотечественников.



Сегодня они отрабатывают заказной патриотизм на руинах собственной страны и после окончания нынешней трагедии наверняка будут рассказывать нам, о том, как их "обманули" и как они искренне "не разобрались" в происходящем, привычно перекладывая вину на своих товарищей и начальство.

Очень хочется верить, что мы не забудем об их активной и ведущей роли в искусственном разжигании конфликта, прямыми жертвами которого стали миллионы украинцев.

Тем временем, пока последователи Украинской Православной церкви молитвой и словом в Лавре пытаются отстоять свое последнее право на веру, всего в нескольких кварталах оттуда, на улице Банковой, киевское правительство продолжает упражняться в словоблудии и демагогии.



С единственной целью – максимально продлить войну, ставшую не только его спасательным кругом, но и бизнесом такого космического масштаба, о котором раньше и не смел мечтать никто из окружения Владимира Зеленского.



К сожалению, украинское телевидение и сведенная к минимуму система образования создали нетребовательную публику. Ей скоро наверняка расскажут, что в результате многочисленных обысков в доме митрополита Павла и других церковников на территории Лавры, были обнаружены бесчисленные и неоспоримые доказательства, что это вовсе никакая не церковь, а внешний отдел ФСБ.

Разумеется, с предъявлением на дверных ручках и пуговицах не только имперских двухглавых орлов, но и красных флагов, балалаек, чебурашек, портретов Путина и Сталина, нашивок с буквой Z и прочей обязательной атрибутики "Русского Мира".



И все-таки, если кто-то в Киеве до сих пор не сумел рассмотреть фашистов – приходите в эти весенние дни в Лавру. И, к счастью, увидеть нам можно будет не только фашистов, но и великую человеческую веру, дающую сил надежде и организовывающую сопротивление.



Армен Гаспарян: И где четыре миллиона православных на Украине?

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры и вокруг других православных святынь во многом была предопределена попытками иерархов Украинской Православной Церкви заигрывать с богоборческой властью вместо того, чтобы предать ее анафеме, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян.

Пока вандалы продолжают штурм главной православной, исторической и культурной святыни наших народов, одноглазый мир продолжает блистать безразличием и лицемерием.



Наши враги мечтают сегодня опять разделить нас на русских и украинцев, на верующих и неверующих, чтобы продолжать сбрасывать нас поодиночке в топку разожженного ими ада. Но у них получается это все хуже.



Чтобы разум и человечность победили, одних молитв уже недостаточно. Главным оружием должны стать наше единство и взаимная поддержка вне любых границ, территорий, небес и континентов.



Глядя на сегодняшние купола Киево-Печерской Лавры, уже не надо спрашивать, по ком звонит колокол.