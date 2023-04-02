Недохимичили. Испанская Maxam подала в Лондоне иск против правительства Узбекистана

00:23 04.04.2023

Испанская корпорация Maxam инициировала международное арбитражное разбирательство против Узбекистана "в связи с затянувшимся спором касательно ее доли в химическом предприятии Maxam-Chirchiq", сообщает Eurasianet. Стороны не смогли достичь мирного урегулирования спора.



Испанская корпорация Maxam инициировала международное арбитражное разбирательство в связи с затянувшимся спором о совместном предприятии в химической отрасли Узбекистан. Об этом сообщает издание Eurasianet.



Компания Maxam, производящая взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности и гражданского строительства, подала иск в Лондоне в марте этого года. Разногласия касаются доли Maxam в Maxam-Chirchiq - одном из крупнейших предприятий Узбекистана по производству минеральных удобрений и химической продукции. Партнером является госкомпания "Узкимесаноат".



Представитель Maxam в интервью Eurasianet отметил "сложные отношения компании с правительством Узбекистана". Предположительно испанская компания предъявляет иск о возмещении ущерба в связи с нарушениями контракта.



"Maxam возлагала большие надежды на мирное урегулирование с правительством Узбекистана, не в последнюю очередь из-за его значительных инвестиций в страну, но дело дошло до того, что они не смогли решить свои проблемы путем диалога и переговоров", - сказал источник издания. "Подача иска в международный арбитражный суд - это их последнее средство правовой защиты".



На запрос "Газеты.uz" пресс-секретарь "Узкимесаноат" Эшбеков Рустамбек сообщил, что по этому вопросу "в настоящее время готовится точная и обоснованная информация". Кроме того, по его словам, в ближайшие дни в Ташкенте ожидаются переговоры с Maxam.



Совместное предприятие АО Maxam-Chirchiq образовано на базе Чирчикского азотно-тукового завода (ПО "Электрохимпром"), акционированного в 2002 году. В 2007 году компания MaxamCorp S.A.U. приобрела 49% акций АО в рамках процесса приватизации.



Maxam владеет c 2009 года также крупной долей АО "Аммофос-Максам" (бывший Алмалыкский химический завод - ПО "Аммофос"), акционированного в 2001 году.



Чистая прибыль предприятия за 2021 год составила 253,6 млрд сумов, за 2020 год - 140,5 млрд сумов. Данные за прошлый год не представлены. Стоит отметить, что последний существенный факт о компании на едином портале корпоративной информации был опубликован более года назад - 14 февраля 2022 года.



Как отмечает Telegram-канал "КорпИнфо", согласно статье 63 закона "Об инвестициях и инвестиционной деятельности", cпор, связанный с иностранными инвестициями и возникающий при работе иностранного инвестора на территории Узбекистана, разрешается путем проведения переговоров. В случае, если стороны инвестиционного спора окажутся не в состоянии достичь согласованного разрешения спора путем проведения переговоров, такой спор должен быть урегулирован путем медиации.



Спор, не урегулированный путем проведения переговоров и медиации, должен разрешаться соответствующим судом Узбекистана.



При невозможности разрешения споров вышеуказанными способами, такой спор может быть разрешен посредством международного арбитража, если международным договором и (или) договором, заключенным между инвестором и республикой, предусмотрена соответствующая и действительная арбитражная оговорка.