США отчитались о ликвидации ракетой очередного "халифа" ДАИШ - Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши

07:38 04.04.2023

ВС США заявили об уничтожении главаря ИГ* в Сирии

Сегодня

09:25

Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США заявило, что в ходе авиаудара в Сирии ликвидирован один из главарей террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, организация запрещена в РФ).



"Силы CENTCOM 3 апреля нанесли [воздушный] удар в Сирии, ликвидировав главаря ИГ* Халида Айяда Ахмада аль-Джабури",

- говорится в заявлении CENTCOM, размещенном в Twitter накануне вечером, сообщает ТАСС.

Как отмечается, террорист "отвечал за планирование атак в Европе и разрабатывал организационную структуру ИГ"*. В результате авиаудара жертв или раненых среди гражданских нет, указало американское командование.



3 февраля 2022 года Белый дом объявил, что американские ВС провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен главарь ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, также известный под именем Абу Абдалла Кардаш.