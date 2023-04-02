|В Душанбе с визитом прилетел Ильхам Алиев
09:29 04.04.2023
Стали известны подробности госвизита Ильхама Алиева в Таджикистан
В Душанбе открывается таджикско-азербайджанский инвестиционный форум
В Душанбе утром 5 апреля с государственным визитом прилетит президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили "Азия-Плюс" в пресс-службе президента РТ.
Было отмечено, что в рамках визита состоится его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудят перспективы двухстороннего сотрудничества в различных сферах.
Встреча будет проходить в двухстороннем формате, после чего к президентам присоединятся представители делегаций двух стран.
По итогам запланировано подписание ряда документов о сотрудничестве.
В заключении переговоров президенты выступят с заявлением для СМИ.
Вечером того же дня Алиев улетит домой.
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Сегодня, накануне визита президента Азербайджана, в Душанбе открывается таджикско-азербайджанский инвестиционный форум.
В форуме ожидается участие порядка 150 участников с обеих сторон, включая руководителей и должностных лиц министерств и ведомств, предпринимателей, инвесторов и представителей компаний и предприятий различных сфер экономики Таджикистана и Азербайджана.
В рамках форума будут представлены инвестиционные возможности в сферах туризма, промышленности, энергетики, услуг и других сферах.
Ожидается подписание новых документов о сотрудничестве между субъектами государственного и частного секторов двух стран.
По данным Агентства по статистике при президенте РТ, таджикско-азербайджанский товарооборот в 2022 году сложился в размере $6,2 млн, что составляет 0,1% в общем внешнеторговом обороте Таджикистана.
Около 95% двустороннего товарооборота приходится на импорт азербайджанских товаров Таджикистаном.