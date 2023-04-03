Вот и Коля ушел... Армения окончательно отворачивается от России, - В.Бурт

09:32 04.04.2023 ВАЛЕРИЙ БУРТ | 03.04.2023

Армения отворачивается от России и идет на поклон Западу?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян долго скрывал свое политическое лицо, но в последнее время делать это ему все труднее. Фронтмен "бархатной революции" 2018 года не демонстрировал особой приверженности к "пророссийской ориентации", хотя получал от Москвы немалую помощь. А сейчас, похоже, Ереван стал на конфронтационный путь. 24 марта (через неделю после появления информации о скандальном ордере на российского президента) Конституционный суд Армении признал юрисдикцию Международного уголовного суда, что открывает путь к ратификации Римского статута парламентом. Как пишет телеграм-канал "Армянская Вендетта", такое "совпадение" выглядит весьма подозрительным и наталкивает на мысли относительно его политизированности. Более того, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Гагик Мелконян заявил о том, что после ратификации Ереваном Римского статута, в случае прибытия в Армению, президент России должен быть арестован. Ссылки на необходимость ведения посредством МУС судебных действий против Азербайджана не выглядят убедительными и доказательно опровергаются многими экспертами, в том числе и армянскими. Кроме того, Пашинян принял участие в байденовском "Саммите за демократию" и поддержал его итоговую декларацию. Правда, в Ереване уверяют, что не подписали ее "проукраинские" пункты, но по большому счету это не так уж и важно.



При этом Армения формально остается союзником России и состоит в ОДКБ и ЕАЭС. Подвергаются угрозе исторические связи двух стран. Подспудная смена геополитического вектора, начавшаяся еще при третьем президенте Серже Саргсяне, в последние годы и особенно месяцы приобрела явно более отчетливый характер, который не скрыть никакими заявлениями и пропагандистскими выкрутасами. Порою создается впечатление, что действующие армянские власти последовательно "сжигают мосты", связывающие небольшую кавказскую страну с Россией.



Разумеется, это вызывает негативную реакцию Москвы. МИД РФ предупредил через агентство ТАСС, что считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС, чреватые "крайне негативными последствиями" для двусторонних отношений. Хотя через несколько дней официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта явно токсичная тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высшем уровне. Не разглашая деталей переговоров, она выразила надежду на урегулирование "этого сюжета в союзническом и взаимоприемлемом ключе". Со своей стороны, вице-спикер парламента Армении "Гражданский договора" Акоп Аршакян предложил подписать некое отдельное соглашение между Москвой и Ереваном о том, чтобы решения МУС не влияли на российско-армянские отношения.



Для внимательных наблюдателей внешнеполитические приоритеты Пашиняна и его команды, укомплектованной по большей части выходцами из различных неправительственных организаций (достаточно упомянуть хотя бы секретаря Совета Национальной безопасности Армена Григоряна) особым секретом никогда не являлись. Просто до поры до времени они маскировались риторикой "многовекторности". В Москве не теряли надежды на конструктивное взаимодействие, следуя известной традиции работать с действующей властью, показавшей свою хитрость, изворотливость и изощренность на фоне слабой и раздробленной оппозиции, пасующей перед административно-полицейским, политико-экономическим и информационно-манипулятивным напором. Напомним, после внеочередных парламентских выборов июня 2021 года пропашиняновский "Гражданский договор" располагает в Национальном собрании подавляющим большинством (71 место из 109).



На "Саммите за демократию" (28-30 марта, Вашингтон) варчапет не поскупился на комплименты в адрес США и их западных партнеров, заявив, что в 2020 году именно Запад спас Армению во время военного конфликта с Азербайджаном. На самом деле все обстояло прямо противоположным образом! Армянская сторона смогла избежать разгромного поражения с потерей всей территории Нагорного Карабаха со Степанакертом исключительно благодаря Владимиру Путину и российским миротворцам в Нагорном Карабахе. "Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире... Но президент России Владимир Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе", – рассказал Ильхам Алиев после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года.



В первые дни и недели после этих событий авторитет Пашиняна рухнул до очень низкой отметки, но ему помогли удержаться у руля. В ином случае варчапету пришлось бы не только расстаться с высокой должностью, но как минимум покинуть страну. А сейчас он высказывает претензии в адрес России, которая должна в одиночку (в непростом взаимодействии с Баку) обеспечивать безопасность армянского населения Нагорного Карабаха при полной безучастности официального Еревана. А что будет после 2025 года, когда 5-летний срок миротворческой миссии истечет?



Вступить на "европейскую" переговорную площадку с Баку Пашинян мог, только дистанцировавшись от России и предложенного ею формата (встречи вице-премьеров трех стран, которые не проводятся уже давно). Дескать, в этом случае Запад обещал воздействовать на Баку в пользу Армении (???) Так или иначе, пока все внимание стран НАТО/ЕС направлено на противоборство с Россией, заниматься малозначительной для них проблемой им не с руки. Отправив на восточную границу Армении вооруженную "наблюдательскую" миссию, Брюссель дал понять, что не собирается вводить санкции против Азербайджана, предложив Баку и Еревану сосредоточиться на диалоге, то есть продолжать делать то, что у обеих сторон издавна не вполне получается.



Запад вряд ли будет давить на Азербайджан еще и потому, что сейчас с берегов Каспия по "Южному газовому коридору" на Балканы и в Италию непрерывным потоком идут нефть и газ, замещая, пусть в крайне незначительной степени, выпавшие из-за санкционного безумия российские энергоносители. После победной военной кампании 2020 года Алиев чувствует себя уверенно и ни на какие уступки идти явно не собирается. В последние недели вновь ползут тревожные слухи о скорой военной эскалации в условиях, когда основная часть азербайджанской армии придвинута к границам Армении и охраняемой российскими миротворцами "армянской" части Карабаха.



В Ереване, похоже, надеются не только на проникновенные твиты Макрона или Блинкена, но и на помощь Тегерана, недовольного возможным появлением на небольшом участке границы с Арменией по Араксу "полосы отчуждения" в виде экстерриториального "Зангезурского коридора". В последние дни приходила информация о стягивании в приграничные северо-западные районы подразделений КСИР с бронетехникой. У Ирана серьезный конфликт с Израилем, до некоторой степени присутствующим в Азербайджане, о чем периодически заявляют официальные лица в Тегеране.



Как и в чью пользу решится этот военно-политический ребус в среднесрочной перспективе – неясно. Ясно лишь одно – позиция Армении зыбкая и ненадежная. Бывший редактор бульварной газеты, а главное, его советчики выбрали путь, который может оказаться весьма рискованным. Не являются тайной разговоры о возможном выходе Армении из ОДКБ, а там, вероятно, и из ЕАЭС, вопреки экономическим интересам государства и его граждан.



Решится ли Ереван поставить под вопрос Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ, заключенный в 1997 году? Если это произойдет (в нынешней ситуации ничто не исключено), то вслед за миротворцами из Нагорного Карабаха, срок миссии которых заканчивается в 2025 году, российские военные вполне могут уйти из Гюмри и Еревана, а это чревато серьезными потрясениями на Кавказе.



Стало известно, что с 5 апреля российские контрольные органы не будут пропускать в Россию армянскую молочную продукцию. Доля армянской "молочки" на российском рынке не так велика, но для армянских производителей это серьезная проблема. Разрыв отношений с Россией серьезно угрожает экономике Армении, которая держится на недорогих энергоносителях из РФ. Когда этот поток иссякнет, цены на газ, нефть, бензин, дизель резко подскочат. Как следствие, произойдет массовое повышение всех цен и падение жизненного уровня населения, что грозит серьезными осложнениями.



Кто тогда поможет Армении? Это даже трудно представить – республика окружена недружественными государствами. В Баку с удовольствием воспользуются нарастающими трудностями давнего оппонента и будут требовать, к примеру, возвращения на территорию бывшей Армянской ССР покинувших ее в 1988-1991 гг. беженцев и их потомков. И это еще не все…



С Турцией Армения только пытается наладить отношения после многих десятилетий вражды и, конечно, ни о какой поддержке со стороны Анкары речи быть не может. Под боком дружественный Иран, но эта страна пребывает под давлением многочисленных внутренних и внешних проблем…



В самой Армении мнения разделены. Достаточно людей, которые одобряют дрейф республики в сторону Запада. Но немало тех, кто видит опасность в смене политического курса. Среди них – депутат от фракции "Армения" Андраник Теванян: "Ильхама Алиева окрыляет тот факт, что армяно-российские отношения в очередной раз ухудшаются, и в Армении разворачивается антироссийская истерия на уровне первого лица".



В Союзе армян России выразили надежду, что парламент Армении будет помнить об интересах своих граждан и трехмиллионной армянской общины в РФ, которая "на протяжении десятков лет оказывает существенную помощь населению республики". Впрочем, отношения армянских властей с российскими диаспоральными организациями целенаправленно расшатывались все последнее время после "бархатной революции" 2018 года. По мнению "Армянской Вендетты", своими решениями и заявлениями власти Армении сами стреляют в ногу "армянскому народу, которому предлагают надеяться на туманные перспективы "международного осуждения и уголовного преследования Азербайджана", оказавшись в одиночестве перед угрозой нового конфликта".



А в бывшей правящей Республиканской партии полагают решение властей Армении "крайней политической слепотой, чреватой непредсказуемыми последствиями". И как бы ни относиться к этой политической силе, своими действиями и бездействием способствовавшей "бархатному" перевороту 2018 года, в этом случае с ней сложно не согласиться. Источник - фонд стратегической культуры

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