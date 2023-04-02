В Нидерландах, таская на учениях, уронили ядерную бомбу: немного помялась - залепили скотчем

09:49 04.04.2023

На базе ВВС США Фолькель в Нидерландах уронили ядерную бомбу, которая находилась там на хранении. О происшествии сообщила Федерация американских ученых (FAS), пишет британская The Guardian.



FAS обнаружила фотографию бомбы B61, которую на наличие повреждений осматривают трое американских военных, в том числе двое служащих подразделения по обезвреживанию боеприпасов, и человек в гражданской одежде. Судя по снимку, задняя часть снаряда деформировалась в результате удара. Кроме того, в глаза бросается отсутствие одного из хвостовых стабилизаторов и розовая клейкая лента, закрывающая явную дыру на корпусе.



Если подозрения подтвердятся, то, по мнению организации, речь идет о "первом недавнем задокументированном случае подобной аварии" в Европе. В блоге директора проекта ядерной информации ФАС Ханса Кристенсена говорится, что пока неясно, была ли это настоящая бомба или учебная модель. Военно-воздушные силы США в Европе и LANL не стали комментировать фотографию, но Пентагон уже заявил, что фотография, представленная в отчете FAS, была макетом оружия, используемого для обучения групп реагирования на чрезвычайные ситуации.



База Фолькель - одна из шести баз ВВС США в пяти странах (Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции), где в общей сложности хранится 100 ядерных гравитационных бомб B61 в рамках соглашения о совместном использовании ядерного оружия с США. Бомбы остаются собственностью США, но летные экипажи союзников по НАТО (пять принимающих стран плюс Греция) обучены устанавливать их на самолеты и летать на них. В случае военных действий для переброски оружия на союзные самолеты потребуется согласие США, группы ядерного планирования НАТО и премьер-министра Великобритании.