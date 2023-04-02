Члены "Народного совета" в Петропавловске не считают себя сепарами. Не так поняли

10:07 04.04.2023

Члены "Народного совета" в Петропавловске заявили об угрозах и обратились к президенту (ВИДЕО)

Обратившиеся утверждают, что их нечестно обвинили в сепаратизме



Назира Аидарбек

02 апреля 2023 года

Члены "Народного совета" в Петропавловске заявили об угрозах и обратились к президенту (ВИДЕО)



https://golos-naroda.kz/20837-chleny-narodnogo-soveta-v-petropavlovske-zaiavili-ob-ugrozakh-i-obratilis-k-prezidentu-video-1680416335/



"Народный совет трудящихся" в Северо-казахстанской области, ранее объявивший свою независимость, обратился к президенту Казахстана, передает "Голос народа". Представители совета Вячеслав и Алена записали видеообращение.



"Народ, земляки, сограждане, к сожалению, в нашем Казахстане есть такая корпоративная составляющая в виде олигархов и коррупционеров. Мы народный совет трудящихся заявили о своей независимости, самостоятельности и суверенитете от этой корпоративной составляющей. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы поддержали ваш курс, изложенный в ваших многократных посланиях о власти нашего многонационального народа, о национализации всеобщего неделимого народного достояния, которое, к сожалению, выводится и вывозится этими олигархами и коррупционерами. Поэтому мы объединились", - заявил Вячеслав.



По словам мужчины, СМИ и многочисленные блогеры оклеветали их, обвиняя в сепаратизме.



"Деятельность на протяжении уже многих последних лет подтвердила, что она всегда сопровождается только мирным решением поставленных задач, а также сохранением территориальной целостности нашей республики", - уверяет мужчина.



Вместе с тем женщина на видео заявила, что в их поступают угрозы о расправе.



"Нам и нашим близким поступают угрозы жизни. Все видео и скрины доказательств имеются в телефонах, которые изъяты сотрудниками КНБ. Заинтересованные лица специально используют данную ситуацию для раскачивания розни в стране. Просим вас взять на контроль все соцсети и выявить провокаторов. Мы не хотим стать кровавой жертвой чужих игр", - сообщила Алена.



Женщина обратилась к президенту с просьбой о защите их гражданских прав, а казахстанцев она призывает к благоразумию.



Напомним, ранее группа граждан в Петропавловске объявила независимость и суверенитет. Позже стало известно, что делом о сепаратизме "Народного совета трудящихся Петропавловска" в Северо-Казахстанской области занялся комитет национальной безопасности.