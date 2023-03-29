СВО и люмпен-элита: про лучшее средство от паразитов, - С.Иванов

10:51 04.04.2023 29 марта 2023



Во времена оно в СССР в большом ходу был сочиненный господином Марксом (не пролетарием) лозунг: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Он должен был напоминать советским гражданам о международной солидарности трудящихся и неизбежности победы коммунизма в мировом масштабе и потому в обязательном порядке украшал первые страницы всех советских газет.



Но, укрепляя эту самую солидарность, учили основоположники, очень важно не перепутать настоящих сознательных пролетариев с ненастоящими, которые являются "деклассированной социальной прослойкой", морально разложившимися бездельниками. Такие фальшивые пролетарии назывались люмпен-пролетариатом.



Так что даже адепты марксистской "социальной теории" понимали, что недостаточно быть "бедняком" и "эксплуатируемым", чтобы быть настоящим пролетарием. И это действительно очевидная истина общественной жизни: не всякого "бедняка" можно приписать к числу "угнетенных" и членов "передового революционного класса". Но столь же очевидно и обратное: быть богатым или начальником, часто мелькать на телеэкранах еще не значит принадлежать к элите. Эта истина еще более несомненна. Ведь если даже претендент на звание настоящего пролетария должен быть "сознательным" и иметь достойные морально-волевые качества, то уж те, кто являются настоящей, не фальшивой элитой общества, тем более должны обладать такими качествами.



Поэтому, ничего, кроме смеха, не вызывают стенания либеральной общественности (как уже "релоцировавшейся", так и пока еще остающейся здесь) о том, что после начала СВО Россию "покидает элита". Особо рьяные плакальщики договорились до того, что сравнили нынешний отъезд киношно-эстрадной и журналистской шушеры, разбавленной "писателями", чьи "произведения" помогают убивать время в метро, с высылкой большевиками в 1922 году русских мыслителей и деятелей культуры на "философском пароходе". Мало того, заявляли даже, что "вся настоящая Россия уехала" (вернулась, так сказать, на "историческую родину"), что "Россия там, где мы". В общем, самый что ни на есть настоящий либерализм головного мозга, абсолютная "свобода мысли", никакой логике не подчиняющаяся.



Казалось бы, оно и ладно - на клинические случаи не стоит обращать внимания. Так ведь не унимается общественность, продолжает плакаться, что "элиту обижают", то одну артистку приходится защищать, то другую. Или вот освободили недавно двух уже достаточно пожилых и весьма либеральных музейных начальниц. Причем не только от должности, но заодно почему-то и от аудита, от теоретической даже возможности уголовного преследования. Это ведь если кладовщик на каком-нибудь заводишке или лаборант на вузовской кафедре, за "скрепки" материально ответственный, захочет уволиться, то ему: шалишь, прежде сдай по описи все вверенное тебе имущество. А для директрис крупнейших музеев это, оказывается, не обязательно. Впрочем, может, и правильно, ведь говорят же, что в мире искусства хорошо сделанную копию от подлинника и специалистам трудно отличить.



Как бы там ни было, даже такое либерально-всепрощенческое освобождение "элитных музэйщиц" от руководящих должностей возбудило либеральную тусовку: как же ж так же ж, в "музэях" современного искусства, в самом Нью-Йорке стажировались, а и на это не посмотрели, не учли, сняли. Что же ж теперь будет с "музэями" и вообще с нашей культурой, раздавались удрученно-скорбящие голоса. И, что характерно, податели этих голосов то ли в силу врожденных способностей к мимикрии, то ли по приобретенной привычке к беззастенчивому самовосхвалению и совершенной неспособности к адекватной самооценке скорбели очень натурально. Только что голову пеплом не посыпали в глубочайших переживаниях за судьбу остающегося без попечения либеральных дамочек музейного дела. В общем, эти почти неподдельные переживания призваны, очевидно, подчеркнуть-защитить сложившуюся в РФ еще в 1990-е монополию либеральной тусовки на звание "культурной элиты".



То, что в последнее время государство вроде бы пытается ограничить эту монополию, конечно, хороший знак, ибо при ее сохранении ни нравственное оздоровление, ни подлинное культурное развитие общества невозможно. Это - в принципе. А, конкретно говоря, сегодня, когда идут боевые действия, на передовой сражаются и гибнут люди, отдают жизни за страну, за боевых товарищей, претензии либеральной шушеры (и не только отъехавшей) на элитарность выглядят особенно непристойно, чтоб не сказать омерзительно. Поэтому всем этим шоуменам, актрисулям, полусумасшедшим и просто нравственно недоразвитым, престарелым бывшим певицам, "писателям", которые не научились выражать свои мысли и чувства без матерщины, и другим подобным "деятелям культуры" надо сказать наконец-то, кто они есть.



Сказать для начала, что они имеют такое же отношение к элите, как базарная торговка и скупщик краденого к купечеству. Или, если угодно, как спившийся, шарящий по помойкам "бедняк" к пролетариату. Настоящая элита потому и элита, что ее представители способны подчинять свое "я" высшим целям и ценностям, в чем, собственно, и состоит благородство.



Как сказал Гете: "Жить в свое удовольствие свойственно плебеям, благородный человек стремится подчинить свою жизнь высоким требованиям".

Ту же мысль и почти теми же словами высказал и испанский философ Ортега-и-Гассет, описавший психологию "люмпенов" в своей знаменитой работе "Восстание масс":



"В отличие от человека массы, человек, принадлежащий к избранному меньшинству, чувствует внутреннюю потребность приспосабливать свою жизнь к более высоким этическим ценностям, добровольно служа им".

Вот в этом - в служении высоким этическим ценностям - и заключается подлинная элитарность. Ибо именно эти ценности помогают людям оставаться людьми и окончательный отказ от них означал бы провал человека в животность, его полное оскотинивание.



И не надо болтать о творчестве. Творчество - это не гениталиями трясти на сцене Большого. И не ветку со скотчем в Третьяковке демонстрировать. Творчество - это рассказ Распутина "Уроки французского" и фильм Шукшина "Калина красная". Это то, что "за душу берет" (если, конечно, она есть), очищает и возвышает ее, делает человека лучше. Подлинное творчество - это тоже служение, один из видов служения высшему. (Именно об этом известные слова Станиславского "Надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве"). Поэтому те, кому "свойственно жить в свое удовольствие", уже в силу своей "плебейской натуры" органически неспособны к творчеству.



А чему, кроме своей прихоти и похоти, служит самопровозглашенная "культурная элита"? Может быть, хоть немножечко, - разумному, доброму, вечному? Не надо делать нам смешно. Та же "мадам Брошкина" со своим "мужем-внуком" (своего рода "пилотный проект" по пропаганде "нетрадиционной семьи", предвосхитивший чету Макронов с "женой-мамой"), "поющей бедрами" наследницей и целой сворой эстрадных подельников ни в чем таком не замечены. Как и типажи вроде фальшивой "барыни" - гражданки без определенных занятий, косящей под умную и независимую, но дальше трансляции либеральных штампов не ушедшей и иногда - так, между делом - выполняющей деликатные поручения начальства. Подобная публика никогда и не скрывала, что им плевать на все, что не затрагивает их личных интересов, что слово "Родина" для них пустой звук. Спрашивается, что, кроме пошлости и разнузданности, могут плодить такие "творцы" - люмпены по сути? Они и есть не что иное, как люмпен-элита. И все их регалии, дворцы, дорогие наряды и украшения (так же как и обязательные скандалы, в которых они так любят участвовать) только подчеркивают их принадлежность к ней.



Но либеральная тусовка "от культуры" - это еще далеко не вся люмпен-элита в современной России. К ней принадлежат и бывшие комсомольские активисты, назначенные политическими лидерами, банкирами и олигархами, уголовники и просто мелкие жулики, вдруг ставшие миллиардерами. Все они, в сущности, такая же шушера, как и развлекающие их "деятели культуры". Эти "успешные бизнесмены" так же далеки от настоящих предпринимателей, как грязная лужа от неба. Что общего может быть у них, например, с Фордом, который буквально своими руками сделал свой первый автомобиль, строил дома для своих рабочих и, характерная деталь, 30 лет ездил на одной машине. Или с Трампом, который, видя, как разрушают его родную страну, в 70 лет пошел в политику и, спасая Америку, вступил в схватку с "глубинным государством", рискуя многим, если не всем. Хотя мог бы "на старости лет наслаждаться жизнью, ни в чем себе не отказывая".



И Трамп, и Форд - люди дела, созидания и честной игры и настоящие патриоты своей страны. А имеющие российское гражданство "люмпен-олигархи", большие мастера финансовых спекуляций и фальшивых "тендеров", ничего и никого не стесняясь, откровенно используют РФ (пребывая в основном за ее рубежами) в качестве источника гешефта и легких денег. Только и слышны бесконечные рассказы об их бесчисленных яхтах, зарубежных дворцах, апартаментах, виллах, о том, в каких швейцарско-английских школах и университетах учатся их дети.



Вообще говоря, люмпенизация элиты - одна из самых опасных, может быть даже самая опасная, болезнь постсоветского российского общества. Вплоть до последнего времени люмпен-элита задавала тон во многих сферах общественной жизни, превратившись в некий паразитический нарост, тянущий соки из страны, разрушающий общественную мораль, культуру, экономику. Закономерным образом "люмпен-верхи" плодили своих подражателей в "низах", люмпенизировали "народные массы", сеяли откровенный цинизм, распущенность и безоглядное потребительство. Плоды этого "сеяния" можно было наблюдать после объявления мобилизации, когда толпы самых продвинутых подражателей люмпен-элите ринулись "релоцироваться", спасать себя любимых.



И - скатертью дорога. Не зря говорят, что "война правду покажет". Войну не обманешь и не подкупишь, она точно определяет, кто есть кто, показывает настоящую цену каждого. И не в долларах и евро, а по большому счету - в личном достоинстве и подлинном благородстве. (Может быть, за это ее и ненавидят пацифисты.) Вот и СВО показала, кто есть кто, положила начало духовному оздоровлению российского общества и очищению его элиты от люмпенов.



И этот процесс должен быть продолжен! Предприниматель, отдающий "свои кровные" для покупки армейского снаряжения и/или гуманитарной помощи людям Донбасса и Новороссии, доброволец, взявший в руки оружие, чтобы защитить этих людей, солдат, рискующий жизнью, чтобы спасти раненого товарища, - вот кто должен составить основу новой российской элиты. Таково веление времени и необходимое условие Победы.



*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента



Сергей Иванов



29.03.23 Источник - eadaily.com

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