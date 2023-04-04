Трамп как главная проблема глобалистов

10:55 04.04.2023 ДОНАЛЬД ТРАМП VS. ГЛОБАЛИСТЫ



04.04.2023

Политическая ангажированность уголовного преследования Трампа



Дональд Трамп с момента своей первой гонки на президентских выборах 2016 года находится в центре многочисленных скандалов и ложных обвинений. Трамп был одним из немногих президентов США, которые отличались способностью идти на компромиссы и выстраивать конструктивный диалог со своими геополитическими оппонентами, вне идеологических рамок, созданных либералами и глобалистами для защиты статуса-кво. Альтернативный взгляд Трампа, как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Соединенных Штатов стал притягательным для многих американских граждан. Кроме того, Трамп является представителем традиционных и семейных ценностей, что важно для правых консервативных кругов в американском обществе. Выборы, в которых победил кандидат с альтернативным мировоззрением, стали причиной его стигматизации со стороны демократов и других леволибералов, которые развивали нарративы о "вмешательстве русских в выборы" и о Трампе как о "марионетке Путина". Неслучайно он был первым президентом, которому объявили два импичмента, однако, те все-таки не привели к его отстранению с руководящего поста.



Прошлые попытки оказания давления на Трампа

Первое расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа было инициировано 24 сентября 2019 года спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Шаг Пелоси был предпринят после того, как Трамп признал, что он призывал президента Украины провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, претендента на выдвижение в президенты от Демократической партии. "Действия президентства Трампа выявили позорный факт предательства президентом своей присяги, предательства нашей национальной безопасности и предательства целостности наших выборов", - сказала Пелоси в своем кратком заявлении. Беспочвенность обвинения президента в "в нарушении честности выборов" была продиктована тем, что, когда президент обратился за помощью к Зеленскому для расследования дела Байдена, демократы, особенно законодатели с полномочиями национальной безопасности, "пришли в ярость" и просто-напросто решили отомстить. Так, 31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Трампа. По завершении всех процедур, 5 февраля 2020 после рассмотрения предъявленных обвинений в Сенате, Трамп, однако, был оправдан.



В 2021 году Дональда Трампа ждал второй импичмент. Президенту вменялось подстрекательство к мятежу после захвата его сторонниками здания Капитолия. Пытаясь отстранить Трампа во второй раз от власти, демократы настаивали на том, чтобы запретить ему занимать государственные должности.



События, которые стали поводом для импичмента, развивались следующим образом: 6 января 2021 года Трамп на митинге возле Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих сторонников Трампа осадила Капитолий, затем ворвалась в здание и прервала сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на президентских выборах, на которых осуществлялись массовые фальсификации.



Палата представителей утвердила статью обвинения Дональду Трампу без проведения расследования, как того требует Конституция США.



В резолюции палаты представителей говорилось, что действия Трампа соответствовали конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки". Также Трамп получил массовые обвинения в осуществлении "восстания". 13 февраля 2021 года Сенат проголосовал против обвинительного вердикта по импичменту: 57 голосами "за" и 43 голосами "против". Сторонники Трампа не были согласны с импичментом и сочли это политической местью со стороны демократов и несостоятельной попыткой лишить Трампа права баллотироваться в будущем.



Кроме того, после беспорядков в здании Капитолия несколько популярных социальных сетей (в первую очередь Twitter и Facebook) заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Эти беспрецедентные действия свидетельствовали о неустойчивом положении глобалистов, для которых Трамп стал серьезной угрозой из-за своей народной популярности и возможности победить на президентских выборах.



Дальнейшие меры оказания давления на экс-президента имели место быть и в 2022 году. Обыск в доме Трампа, проведенный сотрудниками ФБР ознаменовал последний примечательный поворот в длительных расследованиях действий Трампа до, во время и после его президентства - и даже когда он оценивает объявление другой кандидатуры в Белый дом. Это произошло после того, как Министерство юстиции активизировало свое отдельное расследование усилий Трампа остаться на своем посту после его во многом несправедливого поражения на выборах 2020 года. Формально, обыски начались из-за документов, которые бывший президент забрал с собой, когда покинул Белый дом. Политическим оппонентам, тем не менее, не удалось запугать Трампа и лишить его поддержки.



Новые обвинения на фоне растущей популярности

Растущая популярность Трампа на фоне неудач нынешней администрации и плачевного имиджа самого президента США Джозефа Байдена обостряет накал политической борьбы, в особенности перед приближающимися президентскими выборами 2024 года, перед которыми политики стремятся завоевать общественную популярность и привлечь на свою сторону электорат.



Так, ранее Большое жюри (коллегия присяжных заседателей) Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization и нарушении избирательного права. Перед президентскими выборами 2016 года, в которых участвовал Трамп, передал $130 тыс. Сторми Дэниэлс за молчание о романе с политиком в 2006 году. В свою очередь, Трамп отрицает это. В середине марта бывший президент уже предупреждал, что его могут задержать работники окружной прокуратуры Манхэттена.



Газета The Washington Post пишет, что Трамп стал первым обвиняемым в истории США, который занимал пост президента страны и главнокомандующего. Бывший президент США раскритиковал решение присяжных Манхэттенского суда выдвинуть против него обвинения. Политик должен явиться 4 апреля в суд, где у него снимут отпечатки пальцев и сфотографируют в профиль и анфас, а также выскажут само обвинение. По предварительным данным он обвиняется сразу по 30 пунктам, их суть станет известна позже. Пока ситуация с обвинениями только увеличивает популярность Трампа. Политик призвал сторонников выйти на митинги, чтобы "вернуть страну".



Примечательна история, связанная со стороной обвинения. Бывший офицер полиции Нью-Йорка и политический эксперт Джон Кардилло опубликовал серию твитов, предполагающих, что нынешний прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "недостаточно умен", чтобы выдвинуть обвинение против Дональда Трампа. По его версии связанная с Соросом заместитель прокурора Мэг Рейсс настаивает на предъявлении обвинения экс-президенту Заявления бывшего сотрудника полиции Нью-Йорка имеют вес, потому что после расследования учетной записи Рейсс в Твиттере, стало понятно, что она испытывает глубокое презрение к президенту Трампу. Менее чем через 24 часа после того, как эксперт Gateway разоблачил в Твиттере публичную ненависть помощника окружного прокурора Манхэттена Мэг Рейсс к Дональду Трампу, Рейсс, обвиняемая в организации дела против бывшего президента, заблокировала, а затем удалила свою учетную запись.



В это же время радикально либеральный миллиардер и глобалист Джордж Сорос дистанцировался от окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга после предъявления обвинения бывшему президенту Дональду Трампу, заявив, что он никогда не встречался с Брэггом и не делал пожертвований на его кампанию. Хотя Сорос не делал прямых пожертвований на кампанию Брэгга, в мае 2021 года он передал 1 миллион долларов комитету политических действий (PAC) "Цвет перемен", которая вскоре после получения пожертвования потратила сотни тысяч долларов на поддержку кандидатуры Брэгга. В деятельности окружного прокурора финансиста обычно участвует давний казначей Джорджа Сороса Уитни Тимас, которая создает комитеты политических действий в штатах, где он ориентируется на предвыборные гонки. Между тем, члены семьи Сороса напрямую поддерживали кампанию Брэгга. Сын Сороса, Джонатан Сорос, и жена Джонатана, Дженнифер Аллан Сорос, пожертвовали денежные средства непосредственно комитету Брэгга. Таким образом, невооруженным взглядом видны попытки дискриминации Трампа со стороны либеральной элиты, для которых он стал угрозой номер один.



Белый дом, в свою очередь, никак не комментирует ситуацию с уголовным преследованием Дональда Трампа для того, чтобы показать, что уголовное дело исключительная инициатива Манхэттенской комиссии, которая будет, скорее всего, будет затягивать судебные разбирательства с Трампом.



Задача Минюста США - отвлечь Трампа от полноценного участия в организации своей избирательной кампании, на которую требуется много ресурсов, в том числе и времени.



Так как данное уголовное дело является политически мотивированным и представляет слабую доказательную базу для вынесения приговора, у Трампа есть шансы выйти из него победителем. Стоит также учесть тот факт, что если Трамп будет одновременно находиться под следствием и сумеет победить на выборах 2024 года, то у него появится возможность помиловать самого себя, так что победа соответствует и его личным интересам.



Несмотря на резкую критику со стороны левых политических сил и СМИ, президент Трамп продолжает делать то, что он считает правильным для развития США и защиты ее интересов на мировой арене. Его решительные действия и уверенное лидерство вызывают уважение и поддержку среди приверженцев консервативных ценностей. Так, популярность Трампа на фоне уголовного преследования только растет (с февраля его рейтинг вырос на 11%). Если же Трампу по итогам слушаний в суде не вынесут оправдательный приговор, то Соединенным Штатам могут быть гарантированы внутренние неприятности, для которых уже созданы практически все необходимые условия. Источник - katehon.com

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