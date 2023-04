Новый глава КазКопилки - фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов - весьма любопытная фигура

04.04.2023

Отец - Каршага Жакупов работал начальником технического управления Министерства связи, гендиректором центра радиофикации АО "Казахтелеком", возглавляет ТОО "Центр радиофикации Алматы".



45-летний Нурлан Жакупов - выпускник МГИМО. Работал в ENRC, "Chambishi Metals PLC" (Замбийский актив ENRC-ERG), "Research, Investment and Development Ltd" (Москва) и "Credit Suisse". В 2009 г. стал управляющим директором НГК "Тау-Кен Самрук", в 2011 г. - директором департамента инвестиционного банкинга, главой представительства АО "ДБ „RBS (Kazakhstan)" в Астане, в 2012 г. - исполнительным директором департамента инвестиционного банкинга, главой Астанинского представительства „UBS AG". В 2016 г. стал управляющим директором по развитию и инвестициям НАК „Казатомпром" (при Аскаре Жумагалиеве), в январе 2017 г. - председателем правления СПК „Астана" (при акиме города Асете Исекешеве). С 2019 по 2020 г. был представителем „Rothschild & Co" в Казахстане. В августе 2020 г. возглавил „Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd.



KIDF - участник МФЦА, которая управляет активами "Фонда прямых инвестиций „KIDF", известными проектами которого являются комплекс "Караван Сарай" в Туркестане, отель „Rixos Water World Aktau" и тематический парк „Tetysblu" в Актау.



Владеет казахским, русским, английским и испанским языками.



По некоторым данным, разведен, имеет двоих детей.



Автор:

Ашимбаев Данияр

03.04.2023