ОПЕК минус: что будет с ценами на нефть после исторического сокращения

13:14 04.04.2023 США возмутились "нецелесообразным" решением экспортеров



Дмитрий Мигунов



Страны ОПЕК+ вечером 2 апреля приняли решение снизить добычу на 1,16 млн баррелей в сутки, что является одним из самых больших сокращений за последние пару лет. Неожиданное объявление было обосновано беспокойством крупнейших добывающих держав состоянием мировой экономики. Сразу после обнародования решения цены на нефть подскочили на 8%. Марка Brent впервые за месяц перевалила за $85 за баррель. Аналитики допускают, что в перспективе года не исключен и рост цен до $100 за бочку. Подробнее о сенсационном шаге нефтеэкспортеров - в материале "Известий".



Как распределили квоты



Новые квоты распределились между странами - участницами соглашения так: Саудовская Аравия сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, Ирак - на 211 тыс., ОАЭ - на 144 тыс., Кувейт - на 128 тыс., Казахстан - на 78 тыс., Алжир - на 40 тыс. Сократит добычу на 8 тыс. баррелей в день даже маленький по объемам производства Габон. Парой дней ранее Россия анонсировала свое сокращение, которое составит, как и у Саудовской Аравии, 500 тыс. бочек в сутки.



В общей сложности объем анонсированных сокращений (включая те, которые были оговорены осенью прошлого года) достигает без малого 3,7 млн баррелей в день, что составляет около 3,7% глобального спроса. Последний раз в таких масштабах добыча нефти снижалась только в 2020 году на фоне коронавирусного кризиса, когда цены упали ниже $30 за баррель. Как и тогда, последние сокращения выполняются довольно тщательно, что не всегда фиксировалось в период предыдущих самоограничений нефтедобытчиков.



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С чем связано решение ОПЕК+



Цены на нефть в последнее время демонстрировали не лучшую динамику: марка Brent коснулась отметки в $70. Банковский кризис в США и Европе негативно сказался (помимо собственно финансового сектора) в первую очередь на сырьевых товарах, особенно на черном золоте. Угроза кризиса и масштабной глобальной рецессии, на которую указывает достаточно большое число индикаторов, оказалась весьма серьезной, чтобы принять контрмеры. Вероятно, нефтедобывающие державы руководствовались опытом 2008 года, когда нефтяные цены в одночасье рухнули с рекордно высоких отметок до минимальных за много лет.



В США идею резко снизить добычу восприняли в штыки. В прошлый раз, осенью 2022 года, президент Джо Байден пообещал Саудовской Аравии "последствия" за сокращение объемов производства. На этот раз риторика была схожей. Представитель Национального совета безопасности США, в частности, назвал такое решение нецелесообразным. Впрочем, до прямых угроз дело не дошло.



Для США снижение добычи является негативным фактором: инфляция слегка успокоилась во многом из-за топливного фактора. Хотя далеко не до уровней, которые могут считаться приемлемыми. Цена галлона бензина сейчас составляет в среднем $3,5 против $4,2 год назад. При столь существенном сокращении добычи цены на топливо вновь могут поползти вверх. Кроме того, в американском руководстве считают, что решение является подыгрышем России, которая сможет еще более комфортно продавать свою нефть в обход установленного потолка цен. В плюсе оказывается только нефтяная индустрия страны, но как раз с ней у нынешней администрации в Вашингтоне отношения не складываются.



Америка едва ли сможет противопоставить решению ОПЕК+ что-то существенное. Можно продолжать продавать нефть из стратегического резерва. Собственно, Вашингтон уже принял соответствующее решение: в течение ближайших недель будет реализовано еще 26 млн баррелей нефти. Между тем общий объем резерва составляет 370 млн баррелей, на 200 млн меньше, чем год назад, - это исторический минимум с 1983 года.



Ранее США планировали постепенно начать заполнять сжавшиеся резервы (пользуясь упавшими ценами), но в марте эти намерения развернулись на 180 градусов, что могло стать еще одной причиной снижения добычи со стороны ОПЕК+. Апелляция к национальной нефтедобывающей промышленности также вряд ли поможет, поскольку сектор сейчас предпочитает фиксировать прибыль, а не расширяться. Наконец, ограничения экспорта могут серьезно подставить европейских потребителей, сейчас зависимых от американских поставок, и при этом не помогут внутреннему рынку, где производители попробуют отыграться за упущенную выгоду.



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Как отреагировал рынок



На новостях о снижении добычи нефть немедленно взлетела, взяв отметку в $85 за баррель. В общей сложности в первые часы рост составил около 8%. Что будет с ценами в долгосрочной перспективе? Инвестбанк Goldman Sachs предполагает, что к декабрю цена на марку Brent поднимется до $95 за бочку.



По словам аналитика ФГ "Финам" Андрея Маслова, прогноз Goldman Sachs для нефти Brent выглядит довольно реалистичным.



- Хотя, возможно, $95 за баррель станет верхним порогом в диапазоне $85–95. Все же снижение добычи на 1,657 млн б/с вряд ли сможет перевернуть ситуацию на рынке, но оказать существенное влияние - безусловно. Также все говорит о том, что решение ОПЕК+ было принято без лишней огласки и напоминает о важности альянса и его союзников для мировой экономики, тем самым приобретая и политический подтекст, - отмечает аналитик.



В свою очередь, консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин считает, что последнее решение ОПЕК+ приведет к сокращению предложения жидких углеводородов примерно на 1,1 млн баррелей в сутки. Это достаточно существенный объем в контексте баланса мирового рынка.



- По итогам 2023 года спрос может вырасти на 1,5 млн б/с относительно уровня предыдущего года, в первую очередь за счет Китая и развивающихся стран. Добыча же, с учетом обозначенной позиции стран - участниц соглашения, увеличится ощутимо меньше - примерно на 500 тыс. б/с, что практически в полном объеме будет обеспечено североамериканскими производителями. Таким образом, на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который, в свою очередь, создает предпосылки для роста цен. В связи с этим вероятно, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти отметку в $100, - пояснил эксперт.



Аналитики не ждут значительного подорожания российской нефти.



- Цена вряд ли увеличится пропорционально из-за ограничений на поставки и скидок для импортеров. Поэтому, хоть бюджет РФ и пополнится дополнительными средствами, говорить о масштабных сверхдоходах все же еще рано, - резюмирует Маслов. Источник - Известия

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