Запад в непонимании: отчего умирает нефте-доллар? - Forbes

13:15 04.04.2023 Forbes

США



Волна недавно заключенных сделок порождает разговоры о снижении влияния нефтедоллара

Forbes: Запад удивлен отказом от нефтедоллара после введения санкций против России



Доллар постепенно теряет позиции на мировой арене, пишет Forbes. После введения санкций против России страны все больше отказываются от его использования в нефтяных сделках.



Продолжая тему проведенной на прошлой неделе оценки стремительно меняющегося характера миропорядка в сфере нефтяной торговли, целый ряд необычных международных сделок, заключенных за последнее время, поднимает вопросы о том, может ли вместе с ним меняться и влияние нефтедоллара на мировых рынках. Хотя никто не был удивлен тем, что в ответ на западные санкции Россия начала убеждать покупателей своей нефти проводить операции в рублях, целый ряд недавних сделок, заключенных другими странами с целью осуществления торговли сырой нефтью и нефтепродуктами с использованием других валют, вызвали заметно больше удивления.



Примеры недавно заключенных сделок



Итак, о чем же все сейчас говорят? Ниже приведены несколько примеров недавних международных сделок и новых альянсов, которые поднимают вопросы о будущем нефтедоллара.



• 28 марта Бразилия и Китай - члены все более влиятельного альянса БРИКС - объявили о подписании соглашения о проведении всех будущих торговых операций с использованием своих национальных валют. Китай считается крупнейшим торговым партнером Бразилии.



• 8 марта агентство Reuters опубликовало информацию, что "индийские покупатели оплачивают большую часть российской нефти недолларовыми валютами, включая дирхамы ОАЭ, а последнее время и российскими рублями, о чем сообщают многочисленные источники в нефтеторговых и банковских компаниях".



• 29 марта Саудовская Аравия объявила, что она согласилась стать "партнером по диалогу" с Шанхайской организацией сотрудничества - группой, работающей в экономической и политической сфере, а также в сфере безопасности, которую возглавляет Китай и которая призвана конкурировать с аналогичными западными организациями. Этот очередной признак укрепления связей между Саудовской Аравией и Китаем появился всего через несколько недель после того, как королевство и Иран объявили о восстановлении дипломатических отношений, чего удалось добиться благодаря посредничеству Пекина.



• Также 28 марта французский нефтяной гигант Total Energies объявил о закупке первой партии сжиженного природного газа (СПГ) у китайской нефтяной компании CNOOC с использованием китайского юаня в качестве валюты платежа.



Эти и другие соглашения, заключенные за последние несколько месяцев, порождают предположения о том, что по мере эволюции нефтяных рынков нефтедоллар может постепенно терять свое влияние.



Немного предыстории



Хотя значительная доля международных сделок с сырой нефтью долгое время проводилась в американской валюте, нефтедоллар официально закрепился в качестве мировой валюты для осуществления подобных сделок в 1973 году, то есть после первого нефтяного эмбарго арабских стран. После этого администрация Ричарда Никсона подписала с принцем Саудовской Аравии Фахдом ибн Абдель Азизом соглашение, согласно которому королевство должно было вести торговлю нефтью в американских долларах в обмен на военную поддержку Соединенных Штатов и американскую технику.



Эта договоренность, заключенная между тогдашним крупнейшим покупателем сырой нефти (Соединенными Штатами) и крупнейшим производителем нефти (Саудовской Аравией), привела к возникновению парадигмы, которой очень быстро начали следовать другие страны-экспортеры и импортеры. С тех пор большинство сделок с нефтью традиционно проводятся в американской валюте, благодаря чему и появился термин "нефтедоллар".



Сегодня, даже в условиях глобальной напряженности, сдвигов в международных торговых соглашениях и целой череды новых сделок, предполагающих проведение операций в иных валютах, таких как российский рубль и китайский юань, результаты анализа, недавно проведенного экономистом Анасом Альхаджи (Anas Alhajji), управляющим партнером Energy Outlook Advisors, показывают, что, по данным МВФ, 60% официальных валютных резервов, созданных в первом квартале 2022 года, были в долларах США.



"Да, с подъемом евро, японской йены и китайского юаня американский доллар немного сдал позиции, но вот вам шокирующая правда: согласно последним данным Международного валютного фонда, доля американского доллара сегодня остается на том же уровне, что и в 1995 году", - добавляет Альхаджи.



Что может ждать нас в будущем



Хотя Россия и некоторые другие страны-производители нефти годами настаивали на необходимости вести торговлю нефтью в недолларовых валютах, нет никаких сомнений, что разобщающий характер российской СВО на Украине привел к усилению этого давления. В интервью, которое вице-председатель S&P Global Дэниэл Ергин (Daniel Yergin) дал в феврале, он отметил, что из 195 стран мира всего 37 применяют санкции против России, что еще больше усугубляет существующие международные разногласия.



Эти противоречия и факторы, заставляющие торговать без использования нефтедоллара, по всей видимости, будут только усиливаться, пока стороны не найдут способ урегулировать украинский конфликт. Продолжающийся подъем Китая в качестве геополитической державы и альтернативы международному господству Соединенных Штатов, а также либеральному миропорядку, установившемуся после Второй мировой войны, наверняка будет усиливать давление на нынешнюю нефтедолларовую систему.



Растущее влияние альянса БРИКС и его планы по расширению, вероятно, тоже будут способствовать усилению давления на американский доллар в международной торговле. Члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в прошлом году проголосовали за рассмотрение вопроса о приеме в свои ряды новых членов, а министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что с тех пор "более дюжины" стран выразили заинтересованность в том, чтобы присоединиться к группе.



Саудовская Аравия часто упоминается как страна, которая может пойти на этот шаг. По некоторым данным, интерес к вступлению в БРИКС проявили и другие государства, включая Египет, Индонезию, Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.



Все эти факторы могут привести к снижению влияния Соединенных Штатов и их валюты в международных отношениях. Однако, хотя Альхаджи признает наличие всех этих факторов, он все же настойчиво утверждает, что "американский доллар теряет позиции, но не теряет господства".



Вывод



Нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты в настоящее время плавно оставляют ту роль мирового полицейского, которую они взяли на себя после Второй мировой войны. Несмотря на существенные различия в риторике, этот постепенный отход стал преобладающей чертой президентства Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена. Неслучайно по мере этого отступления Соединенных Штатов влияние нефтедоллара тоже постепенно снижается.



На данный момент нефтедоллар, чье влияние несколько уменьшилось, все же остается основной валютой для осуществления сделок с сырой нефтью и нефтепродуктами. Однако его статус продолжит меняться по мере постепенной реорганизации глобальной торговли и глобальных альянсов.



Дэвид Блэкмон (David Blackmon) Источник - ИноСМИ

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