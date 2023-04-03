Пригожин - новый страшный и манящий Русский богатырь, - Figaro

13:17 04.04.2023

Le Figaro

Франция



"Вагнер" заявил о взятии городской администрации Артемовска

Figaro: французам напомнили, что Артемовск разрушили в том числе и французские снаряды



После взятия городской администрации Артемовска бойцами ЧВК "Вагнер" город считается перешедшим под российский контроль, цитирует Figaro слова главы ЧВК Евгения Пригожина. Читатели издания разделились в своих оценках его личности, но в целом читатели оказались умнее и справедливее русофобских СМИ.



Обзор новостей: Украина уверяет, что еще "удерживает" Артемовск в Донбассе. В понедельник вице-канцлер Германии Роберт Хабек приезжает в Киев с визитом, чтобы продемонстрировать поддержку. Варшава готовится принять Зеленского через два дня.



В этот понедельник ЧВК "Вагнер" заявила о взятии администрации Артемовска. Она утверждает, что это важное достижение, которое позволило ей установить "юридический" контроль над городом. Украина, в свою очередь, утверждает, что она еще удерживает этот населенный пункт, за который в последние месяцы велись ожесточенные бои.



"С точки зрения закона, Артемовск взят. Противник вытеснен в западные районы города", - написал в Telegram основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. К своему сообщению он прикрепил видео, на котором размахивает российским флагом с надписью "Владлену Татарскому добрая память". Татарский - военный блогер из России, убежденный сторонник спецоперации на Украине, который погиб при взрыве бомбы в воскресенье, - на него совершили покушение в кафе в историческом центре Санкт-Петербурга. По сообщению властей, в результате этого нападения были ранены 25 человек.



"Этот флаг водрузят командующие частями, взявшими администрацию и центр, - заявляет Пригожин на видео. - Вот ЧВК „Вагнер", вот ребята, взявшие Артемовск. В юридическом смысле город наш". Генштаб Украины утверждает прямо противоположное. "Враг не прекратил нападения на Артемовск. Однако украинские защитники отважно удерживают город и отражают многочисленные атаки", - написано на его странице в соцсетях.



Комментарии читателей:



D C

Одно из немногих достоинств Пригожина – он идет на передовую вместе со своими людьми. Что касается остального, то это личность безжалостная и обладающая сомнительными моральными качествами.



Moutonnoir

А он веселый, этот месье Приго. Взял мэрию "в юридическом смысле"; может, он еще и сообщит о своем избрании главой муниципального образования Бахмут-Артемовск? Об этом можно снять фильм с хорошими афишами: Пригожин выглядит как двойник старого монаха из экранизации романа "Имя Розы"…



Roland Nerag

Итак, Пригожин рассказывает нам о чем-то "в юридическом смысле"… Это шутка дня, а то и целой недели!



Grand largue

Пригожин – это Марк Антоний, это Леонид, это истинный генерал, встающий во главе своих войск в тяжелые времена.



Paris36

И спрашивается, зачем Украина удерживала Артемовск ценой стольких солдат, когда, судя по всему, цена этому городу – одно кафе?



Baron de Charlus

Симпатичные кресты на танках.



casimir123

В любом случае этот город – просто руины… Все жители его покинули…



Adam_Reith в ответ casimir123

Вот что происходит, когда линии обороны выстраивают внутри населенного пункта, а не вокруг него. В последнем случае защитить город и его жителей действительно возможно. А вот в первом случае – остается просто смириться с уничтожением города.



al core

Хватит поддерживать эту военную вендетту, которую американцы ведут против России, она идет полностью вразрез с нашими интересами. Требую немедленных переговоров о разделе русскоязычных территорий Украины.



Fredotier

Глядя на этот город, многие обвиняют русских, а я предлагаю подумать о нашей вине. Ведь среди уничтоживших город боеприпасов было множество наших снарядов и мин, которые мы с таким энтузиазмом посылали на Украину. А то куда еще, вы думаете, они упали?