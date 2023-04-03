В рейтинге Forbes богатейших людей мира сменился лидер

16:50 04.04.2023

Тимур Батыров

Редакция Forbes



В рейтинге богатейших миллиардеров мира, составляемом Forbes, сменился лидер - список впервые возглавил владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно. Почти половина миллиардеров из списка за прошедший год стала беднее. Один из примеров - лидер предыдущего списка Forbes Илон Маск



Американский Forbes представил 37-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Впервые список возглавил руководитель группы LVMH (владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon и другими) Бернар Арно, потеснив лидера прошлогоднего рейтинга Илона Маска.



Состояние Арно и его семьи Forbes USA оценил в $211 млрд. Он - единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает $200 млрд. Год назад глава LVMH занимал третью строчку рейтинга после Илона Маска и Джеффа Безоса, а его состояние оценивалось в $158 млрд.



Глава Tesla, возглавивший рейтинг в 2022 году, опустился на второе место. Его капитал оценивается в $180 млрд, что заметно меньше его прошлогоднего результата в $219 млрд. За прошлый год акции Tesla, которые составляют основу капитала Маска, рухнули на 65%, а большая часть падения произошла после анонса миллиардером покупки Twitter за $44 млрд, отмечал ранее американский Forbes. В марте The Information узнало, что нынешняя стоимость соцсети, по оценке самого Маска, в два раза ниже суммы, которую он заплатил.



Третье место досталось основателю Amazon Джеффу Безосу, в прошлом году занимавшему вторую строчку. Состояние миллиардера Forbes USA оценил в $114 млрд - против $171 млрд в прошлогоднем рейтинге. Капитал миллиардера сократился вслед за снижением акций его IT-гиганта.



Четвертую строчку занял основатель Oracle Ларри Эллисон, чье состояние оценено в $107 млрд ($106 млрд в прошлогоднем рейтинге). Пятерку лидеров замыкает глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Его состояние американский Forbes оценил в $106 млрд, тогда как в прошлом году было $118 млрд. Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился с четвертого на шестое место в новом рейтинге, его состояние Forbes оценил в $104 млрд (против $129 млрд в списке 2022 года).



В топ-10 также попали бывший мэр Нью-Йорка и основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг ($94,5 млрд), самый богатый миллиардер Мексики Карлос Слим ($93 млрд), богатейший бизнесмен Азии Мукеш Амбани ($83,4 млрд) и сооснователь Microsoft Стив Балмер ($80,7 млрд). Из первой десятки рейтинга выбыли основатели Google Ларри Пейдж ($79,2 млрд) и Сергей Брин ($76 млрд) - теперь они занимают соответственно 12-ю и 14-ю строчки списка. Богатейшей женщиной мира по версии Forbes стала совладелица L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Состояние ее семьи Forbes оценил в $80,5 млрд, это 11-е место в общем рейтинге.



В совокупности состояния всех миллиардеров по оценке Forbes составили $12,2 трлн, что на $500 млрд меньше, чем в 2022 году, когда общий капитал богатейших оценивался в $12,7 трлн. Почти половина участников рейтинга стала беднее, чем год назад, отмечает издание. При расчете состояний оно опиралось на стоимость акций принадлежащих им компаний и курсы валют на 10 марта 2023 года.



Абсолютное большинство миллиардеров в списке - американцы. Состояния 735 участников рейтинга из США вместе оцениваются в $4,5 трлн. На втором месте Китай (вместе с Гонконгом и Макао), на который пришлось 562 участникам с общим капиталом в $2 трлн. Замыкает тройку Индия с 169 миллиардерами в списке и общим капиталом в размере $675 млрд.