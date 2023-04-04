Террористическая война Зеленского не спасет, - Ю.Борисов

18:38 04.04.2023

ЮРИЙ БОРИСОВ | 04.04.2023

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Последний довод банкрота



Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не удержался и на фоне убийства в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского поделился мечтами киевских правителей о "скором развале России". "Запад не знает Россию, и Запад боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет… Распад будет "впечатляющим". Данилов позволил себе еще более смелые прогнозы, обещая развал РФ в ближайшие три, пять или семь лет. Он назвал этот процесс историческим и необратимым".



Иного от бывшего колхозного зоотехника ждать нельзя. А его болтливость в очередной раз выявила связь между акциями устрашения, подобными той, что была проведена в Петербурге, и планами тех, кто манипулирует киевским режимом. Эйфория от предвкушения "скорого развала" России после убийства Владлена Татарского охватила и в киевской верхушке многих. В том числе Михаила Подоляка из ближнего окружения Зеленского:



Что касается террористических замашек киевской власти, то на них закрывают глаза разве что заокеанские поборники принципа "Он, конечно, мерзавец, но эт наш мерзавец!". Американские президенты никогда не стеснялись близости с кровавыми злодеями.



Президент США Франклин Делано Рузвельт и палач Никарагуа Анастасио Сомоса Гарсия (1939)



Президент США Франклин Делано Рузвельт и палач Никарагуа Анастасио Сомоса Гарсия (1939)



В России террористическая сущность бандеровского режима рассматривается как бесспорный факт. Сергей Аксенов, глава Крыма, говорит: "Идеология государственного терроризма разделяется по крайней мере частью украинского общества. Об этом говорят и взрывы бесовской радости в Интернете по поводу каждого теракта, устроенного киевском режимом. Это болезнь общественного сознания, которую тоже придется лечить в ходе демилитаризации и денацификации Украины. Все должны знать, что конец у террористов всегда один – собачья смерть и вечное проклятие. Так было, есть и будет".



Что касается конкретных причин нанесения террористами очередного удара, они вполне очевидны. "Терроризм – оружие слабых, а не сильных", – говорил Махатма Ганди. Военные поражения, преследующие Украину, это подтверждают. "Владимир Зеленский предупредил, что, если его страна не выиграет затяжную битву в ключевом восточном городе Бахмуте, Россия может начать заручаться международной поддержкой сделки, которая может потребовать от Украины неприемлемые компромиссы. Если Бахмут падет перед российскими войсками, их президент Владимир Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", – сказал Зеленский в эксклюзивном интервью Associated Press.



Яснее не скажешь. А когда дела на фронте идут незавидным образом, любой режим, который держится на штыках, пускается во все тяжкие, повинуясь инстинкту самосохранения. Терроризм – иллюзорная возможность поправить свои дела, но в безвыходной ситуации и он может показаться козырной картой. Киевские сатрапы Вашингтона хватались и будут хвататься за любую возможность, в которой увидят шанс на спасение. И за ценой они не постоят. Особенно когда главный штаб террористов возглавляет такой опытный диверсант как Кирилл Буданов.



Ему принадлежит своего рода мировой рекорд цены одного теракта, когда за организованный им подрыв Крымского моста Украина заплатила практически половиной своих энергетических мощностей, разрушенных российскими вооруженными силами в ходе ударов возмездия.



Расчеты Киева убийствами отдельных людей дестабилизировать Россию абсолютно несостоятельны. Российскую Федерацию уже не раз испытывали на прочность подобным способом. И результат всякий раз был противоположным тому, на что рассчитывали представители украинского террористического государства. А поскольку приводные ремни подобной активности всегда ведут в Вашингтон или в Лондон, вопрос о ликвидации основного источника мировой террористической угрозы становится все более острым.