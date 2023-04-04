О чем думали финны, когда шли в НАТО, - Максим Климов

19:26 04.04.2023

О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов

Капитан 3 ранга в запасе

4 апреля 2023,

Последнее формальное препятствие для вступления Финляндии в НАТО в виде особой позиции по этому вопросу Турции снято: ее парламент проголосовал за вступление.



О последствиях этого нам немедленно напомнили самолеты-разведчики НАТО (в том числе такие "топовые", как RC-135), уже приступившие к разведке нашей территории из воздушного пространства еще недавно нейтральной Финляндии. Однако возникает вопрос: а сами в прошлом нейтральные финны осознали, во что и в чьих интересах ввязались?



Вопреки заявлению премьер-министра Финляндии Санны Марин о том, что якобы "Россия в этом сама виновата", все гораздо сложнее: и уши реальных интересантов видны вполне.



О якобы "целесообразности" вступления Финляндии в НАТО из-за "российской угрозы". Лучшим контраргументом на это был подчеркнуто нейтральный статус Финляндии даже в самые напряженные моменты холодной войны. Когда противостояние СССР с США и НАТО доходило до почти горячего Карибского кризиса, состояние отношений между СССР и Финляндией было подчеркнуто ровным. Это прекрасно показывает диалог из стенограммы пленума ЦК КПСС 1957 года (когда "антипартийной группой" Молотова и Маленкова была предпринята попытка устранения Хрущева):



"Молотов: …Только что т.т. Хрущев и Булганин были в Финляндии. Там на одном из приемов, после выпивки и беседы, в три часа ночи т.т. Хрущева и Булганина пригласил в баню президент Финской Республики. (Оживление в зале).



Я должен добавить, тов. Булганин правильно поступил и не пошел, а тов. Хрущев в три часа ночи отправился к президенту Финляндии в баню и был там до шести часов утра.



Серов: … Молотов … не понимая существа дела. В Финляндии, по существующим порядкам, баня – это традиционный обряд каждого финна. В бане встречаются хорошие друзья, в бане обсуждаются деловые вопросы и т. д. … три месяца тому назад в финских газетах была помещена фотография, где полный состав правительства Финляндии сидят голые в бане и обсуждают вопросы. Вот что такое финская баня. Поэтому пусть не удивляется Молотов такому явлению, а учитывает местные традиции".



Причем несмотря на попытку использования факта такого "неформального общения" в борьбе за власть в руководстве СССР, в последующем "банная дипломатия" продолжала эффективно работать (а премьер Косыгин и в горы ходил с президентом Урхо Кекконеном).



Собственно, этот исторический опыт (причем в очень непростой международной обстановке) исчерпывающе отвечает на вопрос о реальности (в кавычках) российской военной угрозы (в кавычках) для Финляндии.



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Все предыдущие годы западные (и особенно прибалтийские) СМИ просто заходились в истерике о "российской военной угрозе" – при том, что по экономическому, военно-техническому потенциалу НАТО превосходит Россию практически на порядок. О какой угрозе и о каком захвате Россией каких-либо стран НАТО может идти речь – даже если бы Россия и носила такие зловредные замыслы? Однако вся эта истерика западных СМИ и политиков только на первый взгляд кажется потоком бреда. Если перевернуть шахматную доску и посмотреть на количество, расстановку и шаги фигур, то становятся очевидными как раз агрессивные действия НАТО в отношении России – прикрытием чего и была эта истерика в западных СМИ о якобы существующей "российской военной угрозе".



С учетом крайне неблагоприятного для России соотношения обычных (неядерных) сил против НАТО, конфликт с ним может быть только ядерным (с минимальным "предъядерным периодом"). Можно с уверенностью утверждать, что после Второй мировой войны никаких планов захвата Финляндии (и тем более применения против нее ядерного оружия) СССР не имел. СССР полностью устраивал нейтральный статус и добрососедские отношения с Финляндией.



Теперь это в прошлом – в том числе и в части ядерного планирования (поражения конкретных объектов). Реальные планы огневого (ядерного) поражения целей, разумеется, являются документами высших грифов секретности, однако есть очевидные, в первую очередь военно-географические, факторы, из которых следует, что, например, такой крайне важный для НАТО (и весьма проблемный для России) объект, как порт Хельсинки, попадает в него в числе первых. В этом нет никакой "кровожадности", "негуманности" и т. п. Это просто холодный и простой военный расчет – порт и логистический узел с такими возможностями не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО в обычных вооружениях – ядерного поражения.



Насколько это осознавали сами финны, когда в ходе опросов заявляли о желании вступить в НАТО? То, что им не рассказали это их политики – так просто потому, что они действуют не в интересах Финляндии, а в интересах других стран, и мы знаем – каких. Характерно, кстати, что шведы оказались умнее финнов – они уже не торопятся в НАТО и сейчас пытаются проанализировать ситуацию.