Беглецы-подлецы: из сбежавших Казчиновников можно собрать целый кабинет министров, - Н.Айдарбек

19:30 04.04.2023

Самые громкие побеги казахстанцев



Назира Аидарбек

04 апреля 2023 год



В последние дни казахстанцы активно обсуждают побег из страны бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Бывшего полицейского судили за бездействие и превышение должностных полномочий. Прокурор просил назначить 9 лет лишения свободы, однако до вынесения приговора дело так и не дошло.



Редакция "Голос народа" решила собрать самые громкие побеги известных и когда-то влиятельных казахстанцев из страны.



Канат Султанбеков и Талгат Ардан



Бывший замакима Астаны Канат Султанбеков обвинен следствием в миллиардных хищениях из проекта Astana LRT. Сообщником преступления считается директор ТОО "Astana LRT" Талгат Ардан.



В январе 2022 года оба подозреваемых были вызваны на допрос в Прокуратуру, однако ни одного, ни второго уже не было в стране. По данным следствия, Канат Султанбеков в 2021 году сбежал в США. Что касается его соучастника Талгата Ардана - он сбежал в Турцию.



Находясь в США, уже после январских событий, Канат Султанбеков стал публиковать посты с обвинениями бывшего главы КНБ Карима Масимова в препятствии следствию. Себя он, естественно, называет в этих постах "козлом отпущения" и невинной жертвой. И предлагает проверить версию о причастности к делу внука первого президента Нурали Алиева и бывшего акима Астаны Адильбека Джаксыбекова.



Анатолий Балушкин



Председателя совета директоров группы компаний "БИПЭК Авто – Азия Авто" Анатолия Балушкина обвинили в мошенничестве и объявили в розыск. В 2020 году стало известно о разногласиях руководства компании с МИИР.



В феврале текущего года АФМ РК вызвало Балушкина на допрос, на который второй не явился из-за нахождения за пределами страны.



Братья Рыскалиевы



В 2012 году Бергей Рыскалиев покинул пост акима Атырауской области. Сообщить об отставке и поблагодарить за проделанную работу тогда прибыл сам президент Нурсултан Назарбаев. Чуть позже брат бывшего чиновника, депутат Аманжан Рыскалиев вышел из состава партии "Акжол".



Спустя совсем непродолжительное время на подчиненных Рыскалиева стали одно за другим заводиться уголовные дела.



Обвинили в создании ОПГ и растрате чужого имущества и самого Бергея Рыскалиева. Однако допросить не успели. 5 февраля 2013 года СМИ сообщили, что Бергей Рыскалиев объявлен в розыск Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Атырауской области.



Оба брата скрылись в Великобритании, где получили статус политических беженцев. Суд над ними прошел заочно в 2019 году. Бергея Рыскалиева приговорили к 19 года лишения свободы, а его брата - к 16 годам.



Виктор Храпунов



Министр энергетики, Аким Алматы, аким ВКО, министр по ЧС и много других должностей занимал Виктор Храпунов. В итоге он остался в памяти казахстанцев как сбежавший чиновник.



В 2007 году премьер-министр Карим Масимов отправил Храпунова, занимавшего на тот момент пост главы МЧС, в отставку. В том же году бывший чиновник эмигрировал с семьей в Швейцарию. Храпунова обвинили в коррупционных преступлениях, совершенных на посту акима Алматы.



В 2018 году суд заочно вынес Виктору Храпунову, обвиняемому в хищении бюджетных средств и получении взяток, приговор: 17 лет лишения свободы, лишение всех наград и орденов



Ерканат Тайжанов



Учредитель компании "Азбука жилья" Ерканат Тайжанов обманул более 2 тысяч дольщиков в столице. Сумма ущерба составила порядка 40 млрд тенге.



Генпрокуратура сообщала о нахождении мошенника в Австрии, куда был направлен запрос о его выдаче Казахстану. Однако власти Австрии отказали в экстрадиции бизнесмена. Ранее Тайжанов являлся депутатом Мажилиса.



Нурлан Масимов



Двоюродный брат бывшего главы КНБ Нурлан Масимов пытался покинуть страну, однако избежать правосудия не удалось. Бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов задержан при попытке пересечь границу с Россией в июле 2022 года. Он был снят с должности главы ДП Павлодарской области после январских событий в 2022 году. Экс-начальника подозревали в получении взятки.