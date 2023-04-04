 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Си Цзиньпин "поспорил" с Мао Цзэдуном по поводу Курил, - В.Скосырев
20:12 04.04.2023

04.04.2023

Пекин сделал шаг навстречу Москве
Владимир Скосырев

Председатель КНР Си Цзиньпин не поддержал притязания Токио на южно-курильскую гряду во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Это означает отход от признания островов как японских, за что Пекин выступал ранее. Согласно источникам агентства Kyodo, Си сказал, что Китай не встает ни на ту, ни на другую сторону. Переход к нейтралитету равносилен отказу от точки зрения Мао Цзэдуна, высказанной в 1964 году. Он назвал Курилы принадлежащими Японии. По мнению эксперта, изменения в курсе КНР объясняются тем, что Япония вместе с США формирует коалицию государств, направленную против Китая.

Японская пресса напоминает, что двусторонние переговоры между Москвой и Токио о мирном договоре оказались "подвешенными" после того, как Япония наложила на Россию санкции в связи с кризисом в Украине.

Москва и Токио обсуждали условия подписания такого договора с середины ХХ века. Препятствием были претензии Японии на Южные Курилы, которые японцы называют "северными территориями". Впрочем, формула "подвешенные переговоры" тут вряд ли подходит. Ведь РФ в ответ на санкции отказалась от переговоров. Она также наложила запрет на поездки японцев на острова без получения российских виз.

Российские СМИ сообщают, что во время переговоров с Си в Москве Путин также пожелал, чтобы Китай вкладывал инвестиции в Курилы. Для этого создана благоприятная атмосфера. Россия сформировала там беспошлинную зону. Согласно китайским источникам агентства Kyodo, Си на это ничего не сказал. Этот вопрос предстоит решать главе Госкомитета Китая по развитию и реформам.

В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований в Институте Китая и современной Азии РАН, отметил: "Китай занял более благожелательную для России позицию по поводу территориального спора по Южным Курилам. Это крутой поворот в сторону России. Одновременно брошен камешек в огород Японии. Тут, правда, нужно сделать оговорку. Китай занял нейтральную позицию, считая, что вопрос должен решаться между Токио и Москвой. Тем не менее слова Си знаменательны тем, что они представляют собой отход от заявления Мао Цзэдуна, который в 1964 году во время посещения Китая делегацией Социалистической партии Японии сказал, что Южные Курилы – это японская территория, к большому удовольствию гостей. И с тех пор Китай занимал такую позицию, несмотря на то что между Китаем и Москвой бурно развивалось сотрудничество, а территориальный вопрос между КНР и РФ был решен. Наверное, этот поворот сделан потому, что Россия занимает все более важное место в международной стратегии Китая. С другой стороны, на китайских картах эти острова показаны как территории, временно оккупированные Россией. Возможно, дойдет дело и до переделки карт".

По существу, Пекин идет в этом конфликте, в который сам не вовлечен, по такой же схеме, как и в своем территориальном споре с Токио по поводу островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Пекин требует решить эту проблему на двусторонних переговорах с Японией. Море вокруг этих островов, контролируемых Японией, возможно, содержит запасы газа, нефти. И Китай посылает к ним все чаще суда береговой охраны, оснащенные пушками крупного калибра, напомнил эксперт.

"Если посмотреть на события в более широком плане, то нужно сказать, что китайско-японские отношения сейчас очень напряжены. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси съездил в Китай, пытался добиться освобождения своего соотечественника, обвиненного в шпионаже, но безрезультатно. Там масса проблем – и Сенкаку, Тайвань, и поддержка американских ограничений на передачу оборудования для производства чипов Китаю, и участие совместно с США в формировании антикитайской коалиции. Этот момент тоже мог сыграть роль в том, что Пекин меняет позицию по Курилам", – полагает Кистанов.

Другой российский эксперт, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев сказал "НГ", что к сообщению японского информационного агентства нужно относиться сдержанно. "Хотя слова Си в его изложении отвечают логике развития российско-китайских отношений, Пекин точно не будет вовлекаться в российско-японский спор. Что касается китайских инвестиций в Курилы, то упомянутый в прессе Комитет по реформам и развитию – это влиятельный орган, бывший китайский Госплан. Возможно, он даст руководству КНР оценку предложению Москвы".

Источник - НГ
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