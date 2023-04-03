Скончался директор Ассоциации книгоиздателей Кыргызстана Олег Бондаренко

20:13 04.04.2023

Бишкек (АКИpress) – Скончался исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Кыргызстана Олег Бондаренко. Об этом написал литературный критик Бахтияр Койчуев у себя на странице в соцсети.



Олег Бондаренко был главным редактором, автором и координатором проекта "Новая литература Кыргызстана" - цифровой многоязычной библиотеки произведений кыргызстанских авторов.



Автор свыше десятка книг по философскому направлению; автор художественных произведений.



Ему было 62 года.



В 2022 году ему диагностировали онкологическое заболевание.