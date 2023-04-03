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|Скончался директор Ассоциации книгоиздателей Кыргызстана Олег Бондаренко
20:13 04.04.2023
Бишкек (АКИpress) – Скончался исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Кыргызстана Олег Бондаренко. Об этом написал литературный критик Бахтияр Койчуев у себя на странице в соцсети.
Олег Бондаренко был главным редактором, автором и координатором проекта "Новая литература Кыргызстана" - цифровой многоязычной библиотеки произведений кыргызстанских авторов.
Автор свыше десятка книг по философскому направлению; автор художественных произведений.
Ему было 62 года.
В 2022 году ему диагностировали онкологическое заболевание.