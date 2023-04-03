 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 03.04.2023
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Беларусь стала ядерным государством. Прибыл первый "Искандер"
21:10 04.04.2023

Шойгу сообщил о передаче Белоруссии комплекса "Искандер-М"
Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Шойгу, комплекс может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

По его данным, с 3 апреля на одном из российских полигонов началось обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства.

Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении, добавил Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Источник - rosbalt.ru
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