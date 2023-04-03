|21:16 Ледники Гималаев тают быстрее, чем считалось ранее, - Чжан Гоцин
21:10 Беларусь стала ядерным государством. Прибыл первый "Искандер"
20:55 Второй после Афганистана. В Сирии наносится фатальный удар по гегемонии США, - Тимур Желоков
20:42 Трамп арестован в Нью-Йорке!
20:29 "Мы должны уже забыть все прошлые незаконные методы..", - президент Жапаров
20:13 Скончался директор Ассоциации книгоиздателей Кыргызстана Олег Бондаренко
20:12 Си Цзиньпин "поспорил" с Мао Цзэдуном по поводу Курил, - В.Скосырев
19:30 Беглецы-подлецы: из сбежавших Казчиновников можно собрать целый кабинет министров, - Н.Айдарбек
19:28 Кадровые перестановки в Таджикистане: помогут ли мартовские ротации "перезагрузить" экономику? - И.Арбышев
19:26 О чем думали финны, когда шли в НАТО, - Максим Климов
18:38 Террористическая война Зеленского не спасет, - Ю.Борисов
18:16 Искусственный интеллект возомнил себя богом. Чем грозит увлечение нейросетями, - М.Фаустова
16:50 В рейтинге Forbes богатейших людей мира сменился лидер
13:17 Пригожин - новый страшный и манящий Русский богатырь, - Figaro
13:15 Запад в непонимании: отчего умирает нефте-доллар? - Forbes
13:14 ОПЕК минус: что будет с ценами на нефть после исторического сокращения
12:22 Министром энергетики Казахстана стал пересаженный из "Самрука" Алмасадам Саткалиев
12:17 Европа загнала себя в газовую ловушку, - "Взгляд"
11:51 США используют Украину как оружие против Китая, - Дм.Бавырин
11:01 Новый глава КазКопилки - фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов - весьма любопытная фигура
10:55 Трамп как главная проблема глобалистов
10:51 СВО и люмпен-элита: про лучшее средство от паразитов, - С.Иванов
10:07 Члены "Народного совета" в Петропавловске не считают себя сепарами. Не так поняли
09:49 В Нидерландах, таская на учениях, уронили ядерную бомбу: немного помялась - залепили скотчем
09:32 Вот и Коля ушел... Армения окончательно отворачивается от России, - В.Бурт
09:29 В Душанбе с визитом прилетел Ильхам Алиев
07:38 США отчитались о ликвидации ракетой очередного "халифа" ДАИШ - Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши
00:51 Российская и исламская цивилизации: как определить границы, - С.Тарасов
00:23 Недохимичили. Испанская Maxam подала в Лондоне иск против правительства Узбекистана
00:18 Азербайджан встраивает Таджикистан в Организацию тюркских государств, - В.Панфилова
00:16 По ком звонит колокол Киево-Печерской лавры, - О.Ясинский
00:15 CША провоцируют Китай с территории Индии, - Владимир Скосырев
|Беларусь стала ядерным государством. Прибыл первый "Искандер"
21:10 04.04.2023
Шойгу сообщил о передаче Белоруссии комплекса "Искандер-М"
Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Шойгу, комплекс может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.
По его данным, с 3 апреля на одном из российских полигонов началось обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства.
Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении, добавил Шойгу на селекторном совещании во вторник.