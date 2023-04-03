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Ледники Гималаев тают быстрее, чем считалось ранее, - Чжан Гоцин
21:16 04.04.2023

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

Прошлые оценки скорости таяния льда Гималаев скорее всего являются заниженными, следует из сообщения Академии наук Китая.

Чжан Гоцин и его коллеги выяснили, что реальные потери ледовой массы примерно на 6,5% больше. Как выяснилось, ошибка была в неправильной оценке объема льда, скрытого под водой - в так называемых ледовых озерах. Такие водоемы возникают в ложбинах при таянии ледника. Наиболее значительная недооценка произошла в центральных Гималаях, где рост ледниковых озер был самым быстрым.

Это упущение было в значительной степени связано с тем, что на спутниковых снимках трудно заметить подводные изменения. С 2000 по 2020 г. количество прогляциальных озер в регионе увеличилось на 47%, а их площадь возросла на 33%, объем - на 42%. Это привело к потере 2,7 гигатонны массы ледника, что эквивалентно 570 миллионам слонов и более чем в 1000 раз превышает общее количество слонов в мире.

Данная потеря не учитывалась в предыдущих исследованиях, поскольку используемые спутниковые данные могут измерять только площадь поверхности воды в озере, но не подводный лед, который замещается водой.

Источник - rosbalt.ru
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